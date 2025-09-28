Ekonomik Takvim
Hindistan İmalat Üretimi (Mali Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)
|Düşük
|3.9%
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
3.9%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İmalat Üretimi FYTD (Yıllık), mali yılın başlangıcından (1 Nisan) söz konusu tarihe kadar Hindistan sanayisinin imalat sektöründe üretilen malların değerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. İmalat üretim hacimleri, temel fiyatlara dayalı GVA (Brüt Katma Değer) kullanılarak hesaplanır.
İmalat, Hindistan ekonomisinin hedef alanlarından biridir. Hükümet, üretimi ve imalatın ülkenin GSYİH'sı içindeki payını artırmak adına "Hindistan'da Üret" girişimini başlattı. İmalattaki ana üretim faaliyetleri arasında otomobil üretimi, ilaç ve kimyasal üretimi, gıda üretimi, elektronik, tekstil üretimi vb. yer alır.
Gösterge enflasyon dikkate alınarak hesaplanır: Üretici Fiyat Endeksine dayalı bir deflatör uygulanır. Bu endeks, üretilen malların fiili fiyatlarını çıktı düzeyinde ölçtüğü için kullanılır. Böylece, üreticilerin net cirosunun, perakendecilerin marjlarının etkisi olmaksızın ölçülmesine olanak sağlar. Gösterge, ülke ekonomisinin gelişiminin kısa vadeli göstergelerinden biridir. Ülkenin GSYİH'sının hesaplanmasında kullanılır. İmalat üretimindeki artış, tüketici aktivitesinin ve perakende satışlardaki artışın öncü göstergesi olarak hizmet eder. Ayrıca bu sanayi önemli bir istihdam kaynağıdır. Bu nedenle, endeks artışı Hindistan rupisi fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Hindistan İmalat Üretimi (Mali Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
