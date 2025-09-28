TakvimBölümler

Hindistan İmalat Üretimi (Mali Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Sektör:
İş
Düşük 3.9%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
3.9%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
  Genel bakış
  Grafik
  Geçmiş
  • Widget

İmalat Üretimi FYTD (Yıllık), mali yılın başlangıcından (1 Nisan) söz konusu tarihe kadar Hindistan sanayisinin imalat sektöründe üretilen malların değerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. İmalat üretim hacimleri, temel fiyatlara dayalı GVA (Brüt Katma Değer) kullanılarak hesaplanır.

İmalat, Hindistan ekonomisinin hedef alanlarından biridir. Hükümet, üretimi ve imalatın ülkenin GSYİH'sı içindeki payını artırmak adına "Hindistan'da Üret" girişimini başlattı. İmalattaki ana üretim faaliyetleri arasında otomobil üretimi, ilaç ve kimyasal üretimi, gıda üretimi, elektronik, tekstil üretimi vb. yer alır.

Gösterge enflasyon dikkate alınarak hesaplanır: Üretici Fiyat Endeksine dayalı bir deflatör uygulanır. Bu endeks, üretilen malların fiili fiyatlarını çıktı düzeyinde ölçtüğü için kullanılır. Böylece, üreticilerin net cirosunun, perakendecilerin marjlarının etkisi olmaksızın ölçülmesine olanak sağlar. Gösterge, ülke ekonomisinin gelişiminin kısa vadeli göstergelerinden biridir. Ülkenin GSYİH'sının hesaplanmasında kullanılır. İmalat üretimindeki artış, tüketici aktivitesinin ve perakende satışlardaki artışın öncü göstergesi olarak hizmet eder. Ayrıca bu sanayi önemli bir istihdam kaynağıdır. Bu nedenle, endeks artışı Hindistan rupisi fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Hindistan İmalat Üretimi (Mali Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Haz 2025
3.9%
May 2025
N/D
4.1%
Mar 2025
4.1%
4.1%
Şub 2025
4.1%
4.2%
Oca 2025
4.2%
4.0%
Ara 2024
4.0%
4.1%
Kas 2024
4.1%
3.8%
Eki 2024
3.8%
3.7%
Eyl 2024
3.7%
3.6%
Ağu 2024
3.6%
4.2%
Tem 2024
4.2%
3.8%
Haz 2024
3.8%
4.3%
May 2024
4.3%
5.5%
Mar 2024
5.5%
5.4%
Şub 2024
5.4%
5.4%
Oca 2024
5.4%
5.6%
Ara 2023
5.6%
5.8%
Kas 2023
5.8%
6.4%
Eki 2023
6.4%
5.7%
Eyl 2023
5.7%
5.8%
Ağu 2023
5.8%
4.8%
Tem 2023
4.8%
4.7%
Haz 2023
4.7%
5.5%
May 2023
5.5%
4.5%
Mar 2023
4.5%
4.9%
Şub 2023
4.9%
4.8%
Oca 2023
4.8%
4.8%
Ara 2022
4.8%
5.0%
Kas 2022
5.0%
5.0%
Eki 2022
5.0%
6.8%
Eyl 2022
6.8%
7.9%
Ağu 2022
7.9%
10.2%
Tem 2022
10.2%
12.7%
Haz 2022
12.7%
12.8%
May 2022
12.8%
11.7%
Mar 2022
11.7%
12.9%
Şub 2022
12.9%
14.3%
Oca 2022
14.3%
16.0%
Ara 2021
16.0%
18.5%
Kas 2021
18.5%
21.2%
Eki 2021
21.2%
25.3%
Eyl 2021
25.3%
31.2%
Ağu 2021
31.2%
39.0%
Tem 2021
39.0%
53.7%
Haz 2021
53.7%
88.8%
May 2021
88.8%
-9.8%
Mar 2021
-9.8%
-12.6%
Şub 2021
-12.6%
-13.6%
Oca 2021
-13.6%
-15.1%
Ara 2020
-15.1%
-17.3%
12
