Hindistan Merkez Bankası Ters REPO Oranı Kararı (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Ters Repo Oranı Kararı, temel faiz kararına benzer şekilde Para Politikası Kurulu tarafından yılda altı kez yayınlanır.
Adından da anlaşılacağı gibi, oran repo oranının tersidir. Bu, RBI'ın ticari bankalardan borç aldığı ters borçlanma faiz oranıdır. RBI, bankacılık sisteminde çok fazla para biriktiğinde bu aracı kullanabilir. Ters repo oranı arttığında, bankalar nüfus veya şirketlerden ziyade Merkez Bankasına (ki aynı zamanda daha güvenilir bir borçlu olarak kabul edilir) borç vermeyi tercih eder.
Repo oranındaki değişiklik bankacılık sistemine likidite girişini etkilerken, ters repo oranındaki değişiklik likiditenin Rezerv Bankasına çıkışını etkiler. Ters repo oranında beklenmedik bir düşüş Hindistan rupisi fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Hindistan Merkez Bankası Ters REPO Oranı Kararı (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)
