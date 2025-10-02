Hindistan Rezerv Değişimi, Hindistan Merkez Bankasının kontrolü altındaki döviz varlıklarının yıllık değişimini yansıtır. Değişim mutlak olarak ABD doları cinsinden hesaplanır. Banka ayrıca kur dalgalanmalarını da dikkate alarak nominal değişimi de yayınlar. Tam rapor hali, varlıklardaki değişikliklerin ilişkilendirildiği kaynaklara ilişkin verileri de içerir.

Hindistan Merkez Bankası, bu varlıkları para politikası tedbirlerini uygulamak, dış borcu finanse etmek, INR fiyatlarını etkileme amacıyla para müdahaleleri yapmak ve diğer amaçlar için kullanır. Bunlar finansal varlıklardır.

Göstergenin Hindistan rupisi fiyatları üzerindeki etkisi, eşlik eden faktörlere bağlıdır. Rezerv oluşturmanın bir maliyeti vardır. Ancak döviz rezervleri dış ticaret ve ilgili ödemeler için önemlidir. Ayrıca, Hindistan'ın döviz piyasasının düzenli gelişimine katkıda bulunurlar. Genel olarak, döviz rezervlerinin artışı, RBI'ın belirli enflasyonist hedeflerine bağlı olarak rupiyi desteklemek veya baskı altına almak için bir tedbir aracı olarak hizmet edebilir.

