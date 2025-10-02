Ekonomik Takvim
Hindistan Rezerv Değişimi (India Reserves Change)
|Düşük
|N/D
|$-14.326 B
|
$8.789 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hindistan Rezerv Değişimi, Hindistan Merkez Bankasının kontrolü altındaki döviz varlıklarının yıllık değişimini yansıtır. Değişim mutlak olarak ABD doları cinsinden hesaplanır. Banka ayrıca kur dalgalanmalarını da dikkate alarak nominal değişimi de yayınlar. Tam rapor hali, varlıklardaki değişikliklerin ilişkilendirildiği kaynaklara ilişkin verileri de içerir.
Hindistan Merkez Bankası, bu varlıkları para politikası tedbirlerini uygulamak, dış borcu finanse etmek, INR fiyatlarını etkileme amacıyla para müdahaleleri yapmak ve diğer amaçlar için kullanır. Bunlar finansal varlıklardır.
Göstergenin Hindistan rupisi fiyatları üzerindeki etkisi, eşlik eden faktörlere bağlıdır. Rezerv oluşturmanın bir maliyeti vardır. Ancak döviz rezervleri dış ticaret ve ilgili ödemeler için önemlidir. Ayrıca, Hindistan'ın döviz piyasasının düzenli gelişimine katkıda bulunurlar. Genel olarak, döviz rezervlerinin artışı, RBI'ın belirli enflasyonist hedeflerine bağlı olarak rupiyi desteklemek veya baskı altına almak için bir tedbir aracı olarak hizmet edebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hindistan Rezerv Değişimi (India Reserves Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın