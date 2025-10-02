Ekonomik Takvim
Hindistan Merkez Bankası Nakit Rezerv Oranı (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)
|Düşük
|N/D
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Nakit Rezerv Oranı (CRR), bankaların RBI'da rezerv olarak tutmaları gereken toplam mevduat miktarının oranını yansıtır.
CRR, piyasadaki para akışını kontrol etmek ve buna bağlı olarak enflasyonu yönetmek için bir araçtır. CRR artırıldığında, bankalar Rezerv Bankası nezdindeki mevduatlarını artırmak zorunda kalır ve dolayısıyla kredi verme ve yatırım potansiyelleri azalır. Aynı zamanda, ekonomideki tüketim hacminin azalması nedeniyle piyasadaki para akışı azalır. Tersine, CRR azaltıldığında, bankaların Merkez Bankası nezdindeki mevduatları azalır, dolayısıyla kredi verme olanakları artar. Böyle bir durumda faiz oranları düşebilir, para akışı ve enflasyon artabilir.
Yukarıdakiler göz önüne alındığında, CRR değerinin beklenen değerden daha yüksek olması Hindistan rupisi fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Hindistan Merkez Bankası Nakit Rezerv Oranı (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
