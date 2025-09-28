Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) Yakıt ve Enerji (Yıllık), söz konusu aydaki belirtilen mal gruplarının toptan satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İstatistikler kömür, madeni yağlar ve elektrik fiyatlarını yansıtır. Baz yıldaki satış payları, ağırlık rakamları (= endeks ağırlıkları) olarak hizmet eder.

Veriler, Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı yanı sıra büyük petrol rafinerisi şirketleri ve 49 enerji santrali tarafından sağlanır. Endeks, şu anda 2011-2012 olarak ayarlanmış olan baz döneme göre hesaplanmaktadır.

Endeks, toptan alıcının işlem sırasında ödediği fiili ödenen fiyatları (liste fiyatları, temel veya ortalama fiyatlar değil) dikkate alır. Endeks bileşenlerine, ürünlerin Hindistan ekonomisindeki önemini yansıtan farklı ağırlıklar verilir. Bileşenlerin bileşimi ve ağırlıkları, tüketimin gerçek yapısını yansıtmak adına periyodik olarak gözden geçirilir.

Yakıt ve enerji toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, üretim maliyetlerini etkileyebileceği ve nihai tüketiciler tarafından alınan perakende fiyatlarında değişikliklere yol açabileceği için, endeks tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Endeks değerinin artışı, tüketici harcamalarında artışa işaret eder ve bu da INR fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

