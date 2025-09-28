TakvimBölümler

Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi - Yakıt ve Enerji (Yıllık) (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)

Hindistan
INR, Hint rupisi
Mali Müşavirlik Ofisi (Office of the Economic Adviser)
Fiyatlar
Düşük -3.17% -1.37%
-2.43%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-3.25%
-3.17%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) Yakıt ve Enerji (Yıllık), söz konusu aydaki belirtilen mal gruplarının toptan satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İstatistikler kömür, madeni yağlar ve elektrik fiyatlarını yansıtır. Baz yıldaki satış payları, ağırlık rakamları (= endeks ağırlıkları) olarak hizmet eder.

Veriler, Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı yanı sıra büyük petrol rafinerisi şirketleri ve 49 enerji santrali tarafından sağlanır. Endeks, şu anda 2011-2012 olarak ayarlanmış olan baz döneme göre hesaplanmaktadır.

Endeks, toptan alıcının işlem sırasında ödediği fiili ödenen fiyatları (liste fiyatları, temel veya ortalama fiyatlar değil) dikkate alır. Endeks bileşenlerine, ürünlerin Hindistan ekonomisindeki önemini yansıtan farklı ağırlıklar verilir. Bileşenlerin bileşimi ve ağırlıkları, tüketimin gerçek yapısını yansıtmak adına periyodik olarak gözden geçirilir.

Yakıt ve enerji toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, üretim maliyetlerini etkileyebileceği ve nihai tüketiciler tarafından alınan perakende fiyatlarında değişikliklere yol açabileceği için, endeks tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Endeks değerinin artışı, tüketici harcamalarında artışa işaret eder ve bu da INR fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi - Yakıt ve Enerji (Yıllık) (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-3.17%
-1.37%
-2.43%
Tem 2025
-2.43%
-1.89%
-2.27%
May 2025
-2.27%
-3.03%
-2.18%
Nis 2025
-2.18%
0.29%
0.20%
Mar 2025
0.20%
0.68%
-0.71%
Şub 2025
-0.71%
0.32%
-2.78%
Oca 2025
-2.78%
-4.25%
-3.79%
Ara 2024
-3.79%
-7.80%
-5.83%
Kas 2024
-5.83%
-4.92%
-5.79%
Eki 2024
-5.79%
-2.67%
-4.05%
Eyl 2024
-4.05%
0.52%
-0.67%
Ağu 2024
-0.67%
-2.46%
1.72%
Tem 2024
1.72%
6.68%
1.03%
Haz 2024
1.03%
8.09%
1.35%
May 2024
1.35%
5.01%
1.38%
Nis 2024
1.38%
-0.65%
-0.77%
Mar 2024
-0.77%
-1.83%
-1.59%
Şub 2024
-1.59%
3.22%
-0.51%
Oca 2024
-0.51%
0.97%
-2.41%
Ara 2023
-2.41%
-7.11%
-4.61%
Kas 2023
-4.61%
-8.50%
-2.47%
Eki 2023
-2.47%
-5.23%
-3.35%
Eyl 2023
-3.35%
-3.50%
-6.03%
Ağu 2023
-6.03%
-10.73%
-12.79%
Tem 2023
-12.79%
-14.77%
-12.63%
Haz 2023
-12.63%
-12.88%
-9.17%
May 2023
-9.17%
-6.68%
0.93%
Nis 2023
0.93%
-2.91%
8.96%
Mar 2023
8.96%
5.40%
14.82%
Şub 2023
14.82%
15.63%
15.15%
Oca 2023
15.15%
19.80%
18.09%
Ara 2022
18.09%
11.06%
17.35%
Kas 2022
17.35%
9.84%
23.17%
Eki 2022
23.17%
21.61%
32.61%
Eyl 2022
32.61%
28.73%
33.67%
Ağu 2022
33.67%
54.65%
43.75%
Tem 2022
43.75%
50.94%
40.38%
Haz 2022
40.38%
47.65%
40.62%
May 2022
40.62%
36.29%
38.66%
Nis 2022
38.66%
32.57%
34.52%
Mar 2022
34.52%
34.14%
31.50%
Şub 2022
31.50%
32.89%
32.27%
Oca 2022
32.27%
21.87%
32.30%
Ara 2021
32.30%
35.08%
39.81%
Kas 2021
39.81%
43.32%
37.18%
Eki 2021
37.18%
32.06%
24.81%
Eyl 2021
24.81%
32.05%
26.09%
Ağu 2021
26.09%
17.55%
26.02%
Tem 2021
26.02%
25.59%
32.83%
Haz 2021
32.83%
42.39%
37.61%
123
