Hindistan Merkez Bankası (RBI), Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez Para Politikası Raporu yayınlar. En önemli ekonomik göstergeleri içeren, ülkenin merkez bankasının ana yayınlarından biridir.

Rapor, Hindistan Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikasının tüm yönlerini kapsayan ayrıntılı bir belgedir. Ayrıca alınan kararların gerekçelerini de açıklar. Rapor birkaç bölümden oluşur. "Makroekonomik Görünüm" bölümü, temel ekonomik göstergeleri inceler, TÜFE ve GSYİH'ya ilişkin tahminleri sunar ve bu göstergeleri etkileyen ulusal ve küresel ekonomik faktörleri açıklar.

Diğer bölümler, fiyatlar ve enflasyon gibi temel ekonomik göstergelerin yanı sıra talep ve üretimi irdeler. "Finansal Piyasalar ve Likidite Koşulları" bölümünde yurt içi finansal piyasalar ve likidite yönetimi incelenir. Son bölüm, ekonomiyi etkileyen dış koşulları, yani küresel ekonomik koşulları, emtia fiyatlarını ve küresel finansal piyasaları analiz eder.

Rapor, mevcut ekonomik durumun olumlu bir değerlendirmesini içeriyor ve olumlu tahminler belirtiyorsa, raporun yayınlanması Hindistan rupisi fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.