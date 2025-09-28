Sanayi Üretimi (Yıllık), söz konusu aydaki sanayi sektöründeki üretim hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks, Merkez İstatistik Ofisi tarafından aylık olarak yayınlanır. Sanayi sektörü madencilik, imalat ve enerji şirketlerini kapsar.

Gösterge çerçevesinde üretim hacimleri üretilen ürünlerin değeri şeklinde ifade edilir. Malların üretimi bir aydan daha fazla sürerse (örneğin arabalar), bu mallar 'devam eden işler' olarak muhasebeleştirilir. Bu, nicel veriler toplanırken meydana gelen ani artışları önler. Katma değer bazında üretim hacmi hesabı yapılırken deflatör kullanılır.

Sanayi Üretimi bileşik bir göstergedir: nihai gösterge değeri, Hindistan sanayilerinin ayrı ayrı üretim hacmi değerleri kullanılarak hesaplanır. Endeks, gösterge seviyesi 100 olarak kabul edilen baz döneme (2011-2012) göre hesaplanır. Baz yıla dayalı olarak, her sektöre belirli bir ağırlık atanır ve bu ağırlıklar, teknolojik gelişme, ekonomik reformlar ve tüketim kalıplarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak sektörün yapısındaki ve bileşimindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla periyodik olarak gözden geçirilir.

Verileri toplamak adına kaynak ajansları, belirli mal grupları için üretim şirketlerini seçer. Ajanslar Hindistan Bakanlıkları ve devlet daireleridir, toplanan verileri İstatistik Bakanlığının çalışma grubuna sağlarlar. Veriler her ayın 12'sinde 42 günlük bir gecikmeyle yayınlanır.

Göstergenin yayınlanması, ülke ekonomisinin etkinliğini ve yönünü yansıttığı için ekonomistler ve analistler tarafından dikkatle izlenir. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler: