TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global Hindistan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta 63.2
61.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
63.2
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Markit Bileşik PMI, söz konusu aydaki Hindistan'ın imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel şirketlerin iş koşullarının bir önceki aya göre değişimin yansıtır. Gösterge, ülkedeki özel şirketlerden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere dayalı olarak hesaplanır.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Bu nedenle, koşulların ne zaman iyiye ya da ne zaman kötüye doğru değiştiğini ilk görenler arasındadırlar. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: ödenen (girdi) ve alınan (çıktı) fiyatlar, istihdam, üretim, yeni siparişler vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Hindistan'ın tüm özel sektöründeki ticari faaliyetleri kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"S&P Global Hindistan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
63.2
61.1
Tem 2025
61.1
61.0
Haz 2025
61.0
59.3
May 2025
59.3
59.7
Nis 2025
59.7
59.5
Mar 2025
59.5
58.8
Şub 2025
58.8
57.7
Oca 2025
57.7
59.2
Ara 2024
59.2
58.6
Kas 2024
58.6
59.1
Eki 2024
59.1
58.3
Eyl 2024
58.3
60.7
Ağu 2024
60.7
60.7
Tem 2024
60.7
60.9
Haz 2024
60.9
60.5
May 2024
60.5
61.5
Nis 2024
61.5
61.8
Mar 2024
61.8
60.6
Şub 2024
60.6
61.2
Oca 2024
61.2
58.5
Ara 2023
58.5
57.4
Kas 2023
57.4
58.4
Eki 2023
58.4
61.0
Eyl 2023
61.0
60.9
Ağu 2023
60.9
61.9
Tem 2023
61.9
59.4
Haz 2023
59.4
61.6
May 2023
61.6
61.6
Nis 2023
61.6
58.4
Mar 2023
58.4
59.0
Şub 2023
59.0
57.5
Oca 2023
57.5
59.4
Ara 2022
59.4
56.7
Kas 2022
56.7
55.5
Eki 2022
55.5
55.1
Eyl 2022
55.1
58.2
Ağu 2022
58.2
56.6
Tem 2022
56.6
58.2
Haz 2022
58.2
58.3
May 2022
58.3
57.6
Nis 2022
57.6
54.3
Mar 2022
54.3
53.5
Şub 2022
53.5
53.0
Oca 2022
53.0
56.4
Ara 2021
56.4
59.2
Kas 2021
59.2
58.7
Eki 2021
58.7
55.3
Eyl 2021
55.3
55.4
Ağu 2021
55.4
49.2
Tem 2021
49.2
43.1
12
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod