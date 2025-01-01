DokümantasyonBölümler
İdame teminatının değerini alır.

double  MarginMaintenance()

Dönüş değeri

İdame teminatının değeri.

Not

Lot değerinden ücretlendirilen teminat (sembolün teminat dövizi cinsinden) miktarına işaret eder. Hesap durumu değiştiğinde müşterinin sermayesini kontrol etmek için kullanılır. İdame teminatı 0 ise, başlangıç teminatı kullanılır.

Sembol, Name yöntemiyle seçilmelidir.