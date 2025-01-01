DokümantasyonBölümler
MaxLotCheck

Alım-satım işlemi için kullanılabilecek maksimum işlem hacmi değerini alır.

double  MaxLotCheck(
   const string        symbol,              // sembol
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // işlem
   double              price,               // fiyat
   double              percent=100          // alım-satım için kullanılabilir mevcut teminat yüzdesi
   ) const

Parametreler

symbol

[in]  Alım-satım işlemi için kullanılacak sembol.

trade_operation

[in]  Alım-satım işleminin tipi (ENUM_ORDER_TYPE sayımının değeri).

price

[in]  Alım-satım işleminin fiyatı.

percent=100

[in]  Alım-satım için kullanılabilir teminat yüzdesi.

Dönüş değeri

Alım-satım işleminin maksimum hacmi.