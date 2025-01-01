- Login
MaxLotCheck
Alım-satım işlemi için kullanılabilecek maksimum işlem hacmi değerini alır.
double MaxLotCheck(
Parametreler
symbol
[in] Alım-satım işlemi için kullanılacak sembol.
trade_operation
[in] Alım-satım işleminin tipi (ENUM_ORDER_TYPE sayımının değeri).
price
[in] Alım-satım işleminin fiyatı.
percent=100
[in] Alım-satım için kullanılabilir teminat yüzdesi.
Dönüş değeri
Alım-satım işleminin maksimum hacmi.