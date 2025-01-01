DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıfları 

Alım-Satım Sınıfları

Bu bölüm, alım-satım sınıfları ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Bu sınıfların kullanımı, özel programlar (Uzman Danışman) oluştururken zaman kazanmanızı sağlayacaktır.

Veri setleri için geliştirilmiş MQL5 Standart Kütüphanesi bileşenleri terminalin çalışma dizininde Include\Arrays klasöründe yer alır.

Sınıf/Grup

Açıklama

CAccountInfo

Alım-satım hesabının özellikleriyle çalışmak için bir sınıf

CSymbolInfo

Alım-satım enstrümanının özellikleriyle çalışmak için bir sınıf

COrderInfo

Bekleyen emirlerin özellikleriyle çalışmak için bir sınıf

CHistoryOrderInfo

Geçmiş emirlerin özellikleriyle çalışmak için bir sınıf

CPositionInfo

Açık pozisyonların özellikleriyle çalışmak için bir sınıf

CDealInfo

Geçmiş işlemlerin özellikleriyle çalışmak için bir sınıf

CTrade

Alım-satım işlemlerinin uygulanması için bir sınıf

CTerminalInfo

Mql5 program ortamı özelliklerinin alınması için bir sınıf