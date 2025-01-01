Alım-Satım Sınıfları
Bu bölüm, alım-satım sınıfları ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.
Bu sınıfların kullanımı, özel programlar (Uzman Danışman) oluştururken zaman kazanmanızı sağlayacaktır.
Veri setleri için geliştirilmiş MQL5 Standart Kütüphanesi bileşenleri terminalin çalışma dizininde Include\Arrays klasöründe yer alır.
|
Sınıf/Grup
|
Açıklama
|
Alım-satım hesabının özellikleriyle çalışmak için bir sınıf
|
Alım-satım enstrümanının özellikleriyle çalışmak için bir sınıf
|
Bekleyen emirlerin özellikleriyle çalışmak için bir sınıf
|
Geçmiş emirlerin özellikleriyle çalışmak için bir sınıf
|
Açık pozisyonların özellikleriyle çalışmak için bir sınıf
|
Geçmiş işlemlerin özellikleriyle çalışmak için bir sınıf
|
Alım-satım işlemlerinin uygulanması için bir sınıf
|
Mql5 program ortamı özelliklerinin alınması için bir sınıf