- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Create
"Alt-çizelge" (çizelge içinde çizelge) grafik nesnesini oluşturur.
|
bool Create(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı (0 değeri mevcut çizelgeyi temsil eder).
name
[in] Oluşturulacak nesnenin benzersiz ismi.
window
[in] Çizelge alt-pencere numarası (0 değeri ana pencereyi temsi eder).
X
[in] X koordinatı.
Y
[in] Y koordinatı.
sizeX
[in] X büyüklüğü.
sizeY
[in] Y büyüklüğü.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.