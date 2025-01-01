DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectSubChartCreate 

Create

"Alt-çizelge" (çizelge içinde çizelge) grafik nesnesini oluşturur.

bool  Create(
   long    chart_id,     // Çizelge tanımlayıcısı
   string  name,         // Nesne ismi
   int     window,       // Çizelge penceresi
   int     X,            // X koordinatı
   int     Y,            // Y koordinatı
   int     sizeX,        // X büyüklüğü
   int     sizeY         // Y büyüklüğü
   )

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı (0 değeri mevcut çizelgeyi temsil eder).

name

[in]  Oluşturulacak nesnenin benzersiz ismi.

window

[in]  Çizelge alt-pencere numarası (0 değeri ana pencereyi temsi eder).

X

[in]  X koordinatı.

Y

[in]  Y koordinatı.

sizeX

[in]  X büyüklüğü.

sizeY

[in]  Y büyüklüğü.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.