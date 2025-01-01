MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne Kontrolleri
- CChartObjectText
- CChartObjectLabel
- CChartObjectEdit
- CChartObjectButton
- CChartObjectSubChart
- CChartObjectBitmap
- CChartObjectBmpLabel
- CChartObjectRectLabel
Nesne Kontrolleri
"Nesne Kontrolleri" grubundan grafik nesneleri.
Bu bölüm, "Nesne Kontrolleri" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.
|
Sınıf ismi
|
Nesne
|
"Metin" grafik nesnesi
|
"Metin Etiketi" grafik nesnesi
|
"Düzen" grafik nesnesi
|
"Düğme" grafik nesnesi
|
"Çizelge" grafik nesnesi
|
"Biteşlem" grafik nesnesi
|
"Biteşlem Etiketi" grafik nesnesi
|
"Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesi
Ayrıca bakınız