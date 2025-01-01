DokümantasyonBölümler
"Nesne Kontrolleri" grubundan grafik nesneleri.

Bu bölüm, "Nesne Kontrolleri" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Sınıf ismi

Nesne

CChartObjectText

"Metin" grafik nesnesi

CChartObjectLabel

"Metin Etiketi" grafik nesnesi

CChartObjectEdit

"Düzen" grafik nesnesi

CChartObjectButton

"Düğme" grafik nesnesi

CChartObjectSubChart

"Çizelge" grafik nesnesi

CChartObjectBitmap

"Biteşlem" grafik nesnesi

CChartObjectBmpLabel

"Biteşlem Etiketi" grafik nesnesi

CChartObjectRectLabel

"Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesi

