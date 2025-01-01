Nesne Kontrolleri

"Nesne Kontrolleri" grubundan grafik nesneleri.

Bu bölüm, "Nesne Kontrolleri" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Sınıf ismi Nesne CChartObjectText "Metin" grafik nesnesi CChartObjectLabel "Metin Etiketi" grafik nesnesi CChartObjectEdit "Düzen" grafik nesnesi CChartObjectButton "Düğme" grafik nesnesi CChartObjectSubChart "Çizelge" grafik nesnesi CChartObjectBitmap "Biteşlem" grafik nesnesi CChartObjectBmpLabel "Biteşlem Etiketi" grafik nesnesi CChartObjectRectLabel "Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesi

