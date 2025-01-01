MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectSubChartX_Distance CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType X_Distance (Get Yöntemi) "X Uzaklığı" özelliğinin değerini alır. int X_Distance() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "X Uzaklığı" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar. X_Distance (Set Yöntemi) "X Uzaklığı" özelliğinin değerini ayarlar. bool X_Distance( int X // yeni değer ) Parametreler X [in] "X Uzaklığı" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Create Y_Distance