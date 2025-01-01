DokümantasyonBölümler
CChartObjectSubChartX_Distance 

X_Distance (Get Yöntemi)

"X Uzaklığı" özelliğinin değerini alır.

int  X_Distance() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "X Uzaklığı" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

X_Distance (Set Yöntemi)

"X Uzaklığı" özelliğinin değerini ayarlar.

bool  X_Distance(
   int  X      // yeni değer
   )

Parametreler

X

[in]  "X Uzaklığı" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.