MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectSubChartY_Size 

Y_Size (Get Yöntemi)

"Y Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır.

int  Y_Size() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Y Büyüklüğü" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

Y_Size (Set Yöntemi)

"Y Büyüklüğü" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  Y_Size(
   int  Y      // yeni değer
   )

Parametreler

Y

[in]  "Y Büyüklüğü" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.