MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectSubChartY_Size CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Y_Size (Get Yöntemi) "Y Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır. int Y_Size() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Y Büyüklüğü" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar. Y_Size (Set Yöntemi) "Y Büyüklüğü" özelliği için yeni değer ayarlar. bool Y_Size( int Y // yeni değer ) Parametreler Y [in] "Y Büyüklüğü" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. X_Size Symbol