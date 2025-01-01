DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectSubChartX_Size 

X_Size (Get Yöntemi)

"X Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır.

int  X_Size() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "X Büyüklüğü" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

X_Size (Set Yöntemi)

"X Büyüklüğü" özelliğinin değerini ayarlar.

bool  X_Size(
   int  X      // yeni değer
   )

Parametreler

X

[in]  "X Büyüklüğü" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.