"X Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır. int X_Size() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "X Büyüklüğü" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar. X_Size (Set Yöntemi) "X Büyüklüğü" özelliğinin değerini ayarlar. bool X_Size( int X // yeni değer ) Parametreler X [in] "X Büyüklüğü" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.