Bir Nesnenin İliştirildiği Çizelge Köşesi

Koordinatlarını çizelgenin bir köşesine göre, piksel cinsinden ayarlayabileceğiniz bir takım grafiksel nesneler vardır. Bu nesneler, tipleriyle birlikte şöyle gösterilebilir (nesne tipi, parantez içinde belirtilir):

Label (OBJ_LABEL);

Button (OBJ_BUTTON);

Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL);

Edit (OBJ_EDIT).

Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL);

Nesne Tanıtıcı X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Metin OBJ_TEXT — — Evet — Evet Evet Etiket OBJ_LABEL Evet Evet (salt okunur) — Evet Evet Evet Düğme OBJ_BUTTON Evet Evet — Evet — — Bitmap OBJ_BITMAP — Evet (salt okunur) Evet — Evet — Bitmap Etiketi OBJ_BITMAP_LABEL Evet Evet (salt okunur) — Evet Evet — Düzenle OBJ_EDIT Evet Evet — Evet — — Dikdörtgen Etiket OBJ_RECTANGLE_LABEL Evet Evet — Evet — —

Tabloda şu tasarımlar kullanılabilir:

X/Y – tutturma noktalarının koordinatları çizelge köşesine göre, pikseller cinsinden belirlenir;

Width/Height – nesnelerin bir yüksekliği ve genişliği vardır. "Salt okunur" modunda genişlik ve yükseklik değerleri sadece bir defa – nesnenin çizelgeye eklenmesi sırasında – hesaplanır;

Date/Price – tutturma noktaları tarih ve fiyat verilerine göre belirlenir;

OBJPROP_CORNER – belirtilen tutturma noktası koordinatlarına göre çizelge köşesini tanımlar. ENUM_BASE_CORNER sayımının 4 değerinden biri olabilir;

OBJPROP_ANCHOR – tutturma noktasını nesne içinde tanımlar ve ENUM_ANCHOR_POINT sayımının 9 değerinden birini alabilir. Koordinatlar bu noktadan seçili çizelge köşesine kadar piksel cinsinden tanımlanır;

OBJPROP_ANGLE – nesne rotasyon açısını sat-yönünün tersine doğru tanımlar.

X ve Y koordinatlarının piksel bazında ölçüleceği çizelge köşesi belirtmek için, ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner) fonksiyonunu kullanın, burada:

chartID - çizelge tanıtıcısıdır;

name – grafiksel nesnenin ismidir;

OBJPROP_CORNER – bağlama köşesinin belirlenmesi için özellik tanımlayıcısıdır;

chart_corner – istenen çizelge köşesidir, ENUM_BASE_CORNER sayımının değerlerinden biri olabilir.

ENUM_BASE_CORNER

Tanıtıcı Açıklama CORNER_LEFT_UPPER Çizelgenin sol üst köşesindeki koordinat merkezi CORNER_LEFT_LOWER Çizelgenin sol alt köşesindeki koordinat merkezi CORNER_RIGHT_LOWER Çizelgenin sağ alt köşesindeki koordinat merkezi CORNER_RIGHT_UPPER Çizelgenin sağ üst köşesindeki koordinat merkezi

Örnek: