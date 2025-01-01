- Nesne Tipleri
- Nesne Özellikleri
- Nesne Bağlama Yöntemleri
- Çizelge köşesi
- Nesnelerin Görünürlükleri
- Elliott Dalga Seviyeleri
- Gann Nesneleri
- Web Renkleri
- Wingdings
Bir Nesnenin İliştirildiği Çizelge Köşesi
Koordinatlarını çizelgenin bir köşesine göre, piksel cinsinden ayarlayabileceğiniz bir takım grafiksel nesneler vardır. Bu nesneler, tipleriyle birlikte şöyle gösterilebilir (nesne tipi, parantez içinde belirtilir):
- Label (OBJ_LABEL);
- Button (OBJ_BUTTON);
- Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL);
- Edit (OBJ_EDIT).
- Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL);
|
Nesne
|
Tanıtıcı
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Metin
|
—
|
—
|
Evet
|
—
|
Evet
|
Evet
|
Etiket
|
Evet
|
Evet (salt okunur)
|
—
|
Evet
|
Evet
|
Evet
|
Düğme
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
Evet (salt okunur)
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
Bitmap Etiketi
|
Evet
|
Evet (salt okunur)
|
—
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Düzenle
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
—
|
Dikdörtgen Etiket
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
—
Tabloda şu tasarımlar kullanılabilir:
- X/Y – tutturma noktalarının koordinatları çizelge köşesine göre, pikseller cinsinden belirlenir;
- Width/Height – nesnelerin bir yüksekliği ve genişliği vardır. "Salt okunur" modunda genişlik ve yükseklik değerleri sadece bir defa – nesnenin çizelgeye eklenmesi sırasında – hesaplanır;
- Date/Price – tutturma noktaları tarih ve fiyat verilerine göre belirlenir;
- OBJPROP_CORNER – belirtilen tutturma noktası koordinatlarına göre çizelge köşesini tanımlar. ENUM_BASE_CORNER sayımının 4 değerinden biri olabilir;
- OBJPROP_ANCHOR – tutturma noktasını nesne içinde tanımlar ve ENUM_ANCHOR_POINT sayımının 9 değerinden birini alabilir. Koordinatlar bu noktadan seçili çizelge köşesine kadar piksel cinsinden tanımlanır;
- OBJPROP_ANGLE – nesne rotasyon açısını sat-yönünün tersine doğru tanımlar.
X ve Y koordinatlarının piksel bazında ölçüleceği çizelge köşesi belirtmek için, ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner) fonksiyonunu kullanın, burada:
- chartID - çizelge tanıtıcısıdır;
- name – grafiksel nesnenin ismidir;
- OBJPROP_CORNER – bağlama köşesinin belirlenmesi için özellik tanımlayıcısıdır;
- chart_corner – istenen çizelge köşesidir, ENUM_BASE_CORNER sayımının değerlerinden biri olabilir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Çizelgenin sol üst köşesindeki koordinat merkezi
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Çizelgenin sol alt köşesindeki koordinat merkezi
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Çizelgenin sağ alt köşesindeki koordinat merkezi
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Çizelgenin sağ üst köşesindeki koordinat merkezi
Örnek:
|
void CreateLabel(long chart_id,