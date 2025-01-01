DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectSubChartSymbol 

Symbol (Get Yöntemi)

"Sembol" özelliğinin değerini alır.

string  Symbol() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Sembol" özelliğinin değeri. Atanmış bir nesne yoksa "" dönüşü yapar.

Symbol (Set Yöntemi)

"Sembol" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  Symbol(
   string  symbol      // yeni sembol
   )

Parametreler

symbol

[in]  "Sembol" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.