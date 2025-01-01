MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectSubChartSymbol CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Symbol (Get Yöntemi) "Sembol" özelliğinin değerini alır. string Symbol() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Sembol" özelliğinin değeri. Atanmış bir nesne yoksa "" dönüşü yapar. Symbol (Set Yöntemi) "Sembol" özelliği için yeni değer ayarlar. bool Symbol( string symbol // yeni sembol ) Parametreler symbol [in] "Sembol" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Y_Size Period