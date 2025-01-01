MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectSubChartPeriod CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Period (Get Yöntemi) "Periyot" özelliğinin değerini alır. int Period() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Periyot" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar. Period (Set Yöntemi) "Periyot" özelliği için yeni değer ayarlar. bool Period( int period // yeni periyot ) Parametreler period [in] "Periyot" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Symbol Scale