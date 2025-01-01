DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectSubChartPeriod 

Period (Get Yöntemi)

"Periyot" özelliğinin değerini alır.

int  Period() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Periyot" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

Period (Set Yöntemi)

"Periyot" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  Period(
   int  period      // yeni periyot
   )

Parametreler

period

[in]  "Periyot" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.