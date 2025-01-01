DokümantasyonBölümler
Scale (Get Yöntemi)

"Ölçek" özelliğinin değerini alır.

double  Scale() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Ölçek" özelliğinin değeri. Nesne atanmamışsa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

Scale (Set Yöntemi)

"Ölçek" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  Scale(
   double  scale      // yeni ölçek
   )

Parametreler

scale

[in]  "Ölçek" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.