"Ölçek" özelliğinin değerini alır. double Scale() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Ölçek" özelliğinin değeri. Nesne atanmamışsa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar. Scale (Set Yöntemi) "Ölçek" özelliği için yeni değer ayarlar. bool Scale( double scale // yeni ölçek ) Parametreler scale [in] "Ölçek" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Period DateScale