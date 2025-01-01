MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectRectLabelBackColor CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BackColor Arka-plan rengini alır. color BackColor() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanmış grafik nesnesinin arka-plan rengi. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar. BackColor Arka-plan rengini ayarlar. bool BackColor( color new_color // yeni renk ) Parametreler new_color [in] Yeni arka-plan rengi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Y_Size Angle