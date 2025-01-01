DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectRectLabelBackColor 

BackColor

Arka-plan rengini alır.

color  BackColor() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanmış grafik nesnesinin arka-plan rengi. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

BackColor

Arka-plan rengini ayarlar.

bool  BackColor(
   color  new_color      // yeni renk
   )

Parametreler

new_color

[in]  Yeni arka-plan rengi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.