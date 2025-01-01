MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectRectLabelBorderType CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BorderType Kenarlık tipini alır. int BorderType() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanmış grafik nesnesinin kenarlık tipi. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar. BorderType Kenarlık tipini ayarlar. bool BorderType( int type // kenarlık tipi ) Parametreler type [in] Yeni kenarlık tipi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Angle Save