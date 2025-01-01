DokümantasyonBölümler
BorderType

Kenarlık tipini alır.

int  BorderType() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanmış grafik nesnesinin kenarlık tipi. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

BorderType

Kenarlık tipini ayarlar.

bool  BorderType(
   int  type      // kenarlık tipi
   )

Parametreler

type

[in]  Yeni kenarlık tipi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.