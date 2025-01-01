DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectLabel 

CChartObjectLabel

CChartObjectLabel sınıfı, "Etiket" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectLabel sınıfı, "Etiket" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

İlk nesil

CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Etiket" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

X_Distance

"X-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Y_Distance

"Y-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar

X_Size

"X-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Y_Size

"Y-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Corner

"Köşe" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Time

Fiyat koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" (stub) yöntemi

Price

Zaman koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" yöntemi

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

 

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Nesne özellikleri, Çizelge köşesi, Nesne bağlama yöntemleri, Grafik nesneleri