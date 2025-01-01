MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectRectLabelX_Size CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType X_Size "X Büyüklüğü" özelliğinin değerini ayarlar. bool X_Size( int size // Yatay büyüklük ) Parametreler size [in] Yeni yatay büyüklük değeri. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Not "X Büyüklüğü" ve "Y Büyüklüğü" özellik değerlerini almak için CChartObjectLabel ebeveyn sınıfının X_Size ve Y_Size yöntemlerini kullanın. Create Y_Size