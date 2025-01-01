DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectRectLabelX_Size 

X_Size

"X Büyüklüğü" özelliğinin değerini ayarlar.

bool  X_Size(
   int  size      // Yatay büyüklük
   )

Parametreler

size

[in]  Yeni yatay büyüklük değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.

Not

"X Büyüklüğü" ve "Y Büyüklüğü" özellik değerlerini almak için CChartObjectLabel ebeveyn sınıfının X_Size ve Y_Size yöntemlerini kullanın.