MQL5 Referansı > Standart Kütüphane > Grafik Nesneleri > Nesne Kontrolleri > CChartObjectRectLabel > Y_Size

Y_Size

"Y Büyüklüğü" özelliğinin değerini ayarlar.

bool Y_Size(
   int  size      // Dikey büyüklük
   )

Parametreler

size
[in]  Yeni dikey büyüklük değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.

Not

"X Büyüklüğü" ve "Y Büyüklüğü" özellik değerlerini almak için CChartObjectLabel ebeveyn sınıfının X_Size ve Y_Size yöntemlerini kullanın.