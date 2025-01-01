Y_Size

"Y Büyüklüğü" özelliğinin değerini ayarlar.

bool Y_Size(

int size

)

Parametreler

size

[in] Yeni dikey büyüklük değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.

Not

"X Büyüklüğü" ve "Y Büyüklüğü" özellik değerlerini almak için CChartObjectLabel ebeveyn sınıfının X_Size ve Y_Size yöntemlerini kullanın.