MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectTextFont CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType Font (Get Yöntemi) "Yazı-tipi" özelliğinin değerini alır. string Font() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Yazı-tipi" özelliğinin değeri. Atanmış bir nesne yoksa "" dönüşü yapar. Font (Set Yöntemi) "Yazı-tipi" özelliğinin değerini ayarlar. bool Font( string font // yeni yazı-tipi ) Parametreler font [in] "Yazı-tipi" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Angle FontSize