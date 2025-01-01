DokümantasyonBölümler
Font (Get Yöntemi)

"Yazı-tipi" özelliğinin değerini alır.

string  Font() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Yazı-tipi" özelliğinin değeri. Atanmış bir nesne yoksa "" dönüşü yapar.

Font (Set Yöntemi)

"Yazı-tipi" özelliğinin değerini ayarlar.

bool  Font(
   string  font      // yeni yazı-tipi
   )

Parametreler

font

[in]  "Yazı-tipi" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.