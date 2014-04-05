Trend Entry Histogram MT5 r

Crypto_Forex Индикатор "Гистограмма входа в тренд" для MT5, без перерисовки.

- Индикатор гистограммы входа в тренд можно использовать для поиска сигналов входа в направлении тренда после появления Entry_bar.
- Этот индикатор обладает уникальной особенностью: он учитывает как цену, так и объём для расчётов.
- Гистограмма входа в тренд может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего.
- Как только вы увидите устойчивый тренд (минимум 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета), дождитесь Entry_bar.
- Сигналом на вход является один столбец противоположного цвета на гистограмме и следующий столбец с цветом исходного тренда (см. изображения).
- Используйте короткие цели — ближайшие максимумы/минимумы на графике в зависимости от текущего тренда.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ индикатор:
- для сигналов на ПОКУПКУ: устойчивый бычий тренд (синие столбцы гистограммы) + 1 красный столбец на гистограмме + 1 синий столбец (открыть длинную позицию здесь).
- для сигналов на ПРОДАЖУ: устойчивый медвежий тренд (красные столбцы гистограммы) + 1 синий столбец на гистограмме + 1 красный столбец (открыть короткую позицию здесь).

