DayTrader PRO

DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки.

Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и Take Profit, рассчитываемые на основе текущей волатильности рынка. Встроенные фильтры тренда, коэффициента эффективности (Efficiency Ratio), волатильности и свечных паттернов помогают исключить низкокачественные сетапы и повысить точность сигналов.

Панель производительности в реальном времени отображает текущие оптимизированные настройки, фактор прибыли (Profit Factor), процент прибыльных сделок (Win Rate), просадку (Drawdown) и другие торговые показатели. DayTrader PRO также поддерживает оповещения через всплывающие окна, push-уведомления, email и звуковые сигналы, чтобы вы не пропустили торговую возможность.

Основные характеристики