DayTrader PRO

5

DayTrader PRO

DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки.

Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и Take Profit, рассчитываемые на основе текущей волатильности рынка. Встроенные фильтры тренда, коэффициента эффективности (Efficiency Ratio), волатильности и свечных паттернов помогают исключить низкокачественные сетапы и повысить точность сигналов.

Панель производительности в реальном времени отображает текущие оптимизированные настройки, фактор прибыли (Profit Factor), процент прибыльных сделок (Win Rate), просадку (Drawdown) и другие торговые показатели. DayTrader PRO также поддерживает оповещения через всплывающие окна, push-уведомления, email и звуковые сигналы, чтобы вы не пропустили торговую возможность.

Основные характеристики

  • Полностью автоматическая оптимизация параметров

  • Адаптивные сигналы на покупку и продажу

  • Динамические Stop Loss и Take Profit на базе ATR

  • Ежедневная, еженедельная или ежемесячная ре-оптимизация

  • Встроенные фильтры тренда и рыночных условий

  • Панель статистических показателей производительности

  • Оповещения через всплывающие окна, Push, Email и звуковые сигналы

  • 100% отсутствие перерисовки (No Repainting)

  • Подходит для Forex, золота, индексов и криптовалют

  • Работает на любых таймфреймах


Отзывы 2
Stephen J Martret
3463
Stephen J Martret 2026.07.26 17:55 
 

What a clever design in how this indicator self optimises and the developer has amazing support and really knows his stuff. In visual tester looks great but I will run for a few weeks then update my review and will give honest feedback how its going.

Justin Davis
961
Justin Davis 2026.07.23 21:12 
 

I have known Davit for awhile now with previous conversations we have had and he is always great with his support and attentiveness with getting back to me very quickly. His DayTrader Pro indicator is absolutely stellar as well. Clear entries with clear SL and TP levels on every signal that you can use as standalone or paired with your own strategies. All in all, a big five stars from me!

Рекомендуем также
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Renko Patterns анализирует график Ренко кирпич за кирпичиком, чтобы найти известные графические паттерны, которые часто используют трейдеры на различных финансовых рынках. По сравнению с графиками на основе времени, торговля по паттернам на графиках Ренко легче и нагляднее благодаря их чистому виду. KT Renko Patterns включает несколько паттернов Ренко, многие из которых подробно описаны в книге «Профитная торговля с графиками Ренко» авторства Прашанта Шаха. Полностью автоматизированный сове
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Индикаторы
Benefits of the Surfboard indicator : Entry signals without repainting If a signal appears and is confirmed, it does NOT disappear anymore, unlike indicators with repainting, which lead to major financial losses because they can show a signal and then remove it. perfect opening of trades The indicator algorithms allow you to find the Peak and floor position to enter a deal (buy or sell an asset), which increases the success rate for each and every trader using it. Surfboard works with any asset
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Индикаторы
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
VR Cub MT 5
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Multi Timeframe Smc Bias Finder
George Thuo Njanga
Индикаторы
Multi Timeframe Smc Bias Finder Trading in alignment with higher timeframe structure is one of the most consistently profitable habits a trader can build. The difficulty has always been execution: switching between timeframes, manually reading structure, and keeping track of whether the Daily, 4-Hour and 1-Hour are all pointing in the same direction before committing to a position. Multi Timeframe Smc Bias Finder resolves that entirely. Three tools in one indicator: A live multi-timeframe bias d
DYJ BoS
Daying Cao
Индикаторы
Индикатор DYJ BoS автоматически определяет и отмечает основные элементы изменений структуры рынка, включая: Прорыв структуры (BoS): обнаруживается, когда цена совершает значительное движение, прорывая предыдущую точку структуры. Он отмечает возможные линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (UP & DN, то есть непрерывные новые максимумы и новые минимумы), и как только цена пробивает эти линии, он отмечает красные (МЕДВЕДЬ) и зеленые (БЫЧЬИ) стрелки. BoS обычно происходит, когда цен
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy.    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.    Whether you're a scal
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (9)
Индикаторы
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
SMC Smart Flow Pro
Thitipong Nookhunthod
Индикаторы
Short Description: SMC Smart Flow Pro is an advanced Smart Money Concept indicator that automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and projects precise TP/SL target levels on all timeframes — built for serious traders who trade with institutional flow. Full Description: SMC Smart Flow Pro is a premium Smart Money Concept (SMC) indicator for MetaTrader 5, engineered for traders who want to trade alongside institutional order flow. By automatically mapping m
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (32)
Индикаторы
Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
CV Support and Resistance
Calogero Vella
Индикаторы
CV Support & Resistance is a professional support and resistance indicator for MetaTrader 5, designed to accurately identify key market and price zones. The indicator helps traders detect potential entry, exit, and reaction areas within the market at an early stage. Features: Automatic support and resistance zone detection Dynamic market structure analysis Professional visualization of key price areas Suitable for scalping, day trading, and swing trading Optimized for multiple symbols and timefr
ATrend
Zaha Feiz
4.83 (18)
Индикаторы
ATREND: Как это работает и как его использовать Как это работает Индикатор "ATREND" для платформы MT5 разработан для предоставления трейдерам надежных сигналов на покупку и продажу с использованием комбинации методов технического анализа. Этот индикатор в первую очередь использует среднюю истинную амплитуду (ATR) для измерения волатильности, наряду с алгоритмами обнаружения тренда для выявления потенциальных движений рынка. Оставьте сообщение после покупки и получите специальный бонусный подаро
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Эксперты
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Индикаторы
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
Индикаторы
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Has rsi signal
Evgenii Savinov
Индикаторы
HAS RSI Signal — Профессиональный трендовый индикатор с расчетом SL/TP HAS RSI Signal — это мощный торговый инструмент, объединяющий проверенную классику и современные алгоритмы фильтрации шума. Индикатор анализирует рынок через призму сглаженных свечей Heiken Ashi и осциллятора RSI, предоставляя трейдеру четкие сигналы на вход в моменты разворота тренда или выхода из зон перекупленности/перепроданности. Основные преимущества: Двойная фильтрация: Использование Heiken Ashi Smoothed позволяет искл
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
Индикаторы
Важное примечание: "Некоторые изображения", показанные на скриншотах, взяты из моих индикаторов, Suleiman Levels Indicator и RSI Trend V Indicator. Индикатор RSI Trend V предназначен для идентификации тренда и интегрирован с уровнями Фибоначчи для определения целевых зон и возможных разворотов. Это очень мощный, строгий и полезный индикатор для определения общего направления тренда. Он включает бычьи и медвежьи стрелки, которые появляются в потенциальных зонах разворота цены. Однако ключевые эл
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ4  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT4 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/3793 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, значит
Smart DOM Tick Flow
Konstantin Chechnev
Индикаторы
Smart DOM Tick Flow — авторский внутридневной индикатор, объединяющий адаптивный SmartDOM, анализ тикового потока, спектральную оценку ценового движения, уровни рыночной активности и многоуровневое подтверждение торговых сигналов. Центральный элемент индикатора — SmartDOM: динамическая карта движения ценового баланса и распределения активности по уровням. Она помогает видеть не только направление движения цены, но и внутреннюю структуру текущего рыночного аукциона — где сосредоточено основное у
Trade Filter
Milen Cholakov
Индикаторы
Trade Filter is a tool designed primarily for traders using many Expert Advisors on the same currency pair and/or grid systems creating many simultaneous trading operations. By adding the filter (as an indicator) to a given chart, must select a magic number of the EA and only its trades remain visible. Numerous settings for colors, line styles, font sizes and others have been added, through which you can adjust the display according to your preferences. Set files also can be created and loaded.
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Индикаторы
PULLBACK HUNTER Какая заветная мечта любого трейдера? Без задержки видеть места, где произойдет разворот. Это, конечно, из разряда волшебства, хотя... на свете нет ничего невозможного. Но пока я подготовил для вас индикатор, который в реальном времени отмечает моменты завершения коррекций к текущему движению или если кратко - ловит откаты. В чем основной смысл? Многие практикуют доборы при движении цены в сторону открытой позиции. И делают их на образовании новых экстремумов. Всё хорошо, но в да
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Другие продукты этого автора
Bazooka EA MT5
Davit Beridze
5 (2)
Эксперты
Bazooka EA – трендовый и импульсный эксперт для MT5 Важно: Мы регулярно публикуем обновленные сет-файлы в разделе «Комментарии». Пожалуйста, используйте только актуальные версии настроек для бэктестов и реальной торговли — это обеспечит оптимальную работу советника в условиях текущей рыночной волатильности. Bazooka EA   — это полностью автоматический торговый эксперт для   MetaTrader 5 , предназначенный для торговли направленных движений рынка с использованием   подтверждения тренда и фильтрации
Algo Playbook EA
Davit Beridze
5 (1)
Эксперты
Algo Playbook EA — это официальная, улучшенная коммерческая реализация методологий, изложенных в книге My Trading Way: Turning Market Chaos into Statistical Order . Советник оптимизирован для торговли золотом (Gold, таймфрейм M1) у брокера Exness. Set-файл для IC Markets можно найти в разделе комментариев. Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить подробное Руководство пользователя (User Guide). В то время как книга раскрывает базовые концепции и исходный код для создания модульных торговы
ChandraSAR Optimizer
Davit Beridze
Индикаторы
Свяжитесь со мной после покупки, чтобы бесплатно получить советник (EA) на базе этого индикатора в качестве бонуса. ChandraSAR Optimizer: Самоадаптирующийся количественный трендовый алгоритм Большинство трендовых индикаторов терпят неудачу по одной простой причине: рынки меняются, а статические параметры — нет. ChandraSAR Optimizer устраняет разрыв между простой генерацией сигналов и продвинутым алгоритмическим тестированием. Это динамическая трендовая система для MetaTrader 5, которая решает п
Auto Optimized Parabolic RSI
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Auto Optimized Parabolic RSI: Передовой 3D-движок импульса Большинство розничных индикаторов терпят неудачу, потому что они полагаются на статические входные параметры, которые ломаются, как только меняется волатильность рынка. Auto Optimized Parabolic RSI решает проблему «устаревания индикатора» путем непрерывного пересчета собственного математического преимущества, привнося количественную адаптацию институционального уровня прямо в ваш терминал MT5. Главное преимущество: Пользовательская 3D-оп
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Auto Optimized RSI: Профессиональная адаптация к рынку Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что используют статические инструменты на динамичном рынке. Использование фиксированных уровней RSI (например, 70/30) на каждом графике — это математическая ошибка. Если вы ищете «магическую стрелку» без логики, этот индикатор не для вас. Этот инструмент создан для тех, кто понимает: оптимизация — единственный ключ к выживанию в трейдинге. Стандартные индикаторы не учитывают специфику символа или
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Индикаторы
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Индикаторы
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Индикаторы
Двойной RSI по временным рамкам - это новый технический индикатор, предназначенный для трейдеров, которые хотят сравнивать показатели Индекса Относительной Силы (RSI) из двух различных временных рамок на одном графике. Эта двойная перспектива позволяет трейдерам более эффективно идентифицировать подтверждения трендов и дивергенции. Например, трейдер может использовать RSI с одночасового графика наряду с дневным RSI, чтобы убедиться, что краткосрочные сделки соответствуют более широкому рыночному
FREE
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Индикаторы
нестандартный подход к стандартному индикатору скользящей средней. суть индикатора состоит в определение силы и быстроты направление цены определением угла наклона скользящей средней. берется точка на пятнадцатой свечи MA и точка на последней закрытой свече MA, между ними проводится прямая линия, она подвижна и на полусфере показывает угол наклона от 90 градусов до -90. выше 30 градусов зона покупок, ниже -30 градусов зона продаж. выше 60 градусов зона сильных покупок ниже -60 сильных продаж. ин
Volatility Arrows
Davit Beridze
Индикаторы
индикатор показывает стрелки купли/продажи на факторе волатильности. индикатор не перерисовывается! работает на любом валютном паре и на любом таймфрейме. индикатор протестировано и показывает неплохие результаты как в качестве фильтра, так и в виде основного генератора сигналов (проверьте скриншоты). возможно находит сотни прибыльных настроек некоторые из которых показаны на скриншотах. в настройках имеются следующие параметры: N-период волатильности; Level-уровень волатильности; Reverse-true/f
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Эксперты
Steady Ranger EA – Умная и безопасная торговля по каналам Бэктест: Используйте предоставленные set-файлы (в разделе "Комментарии") в режиме "Только по ценам открытия". Видео: Посмотрите с субтитрами для полного понимания. Почему Steady Ranger EA? Долгосрочная система с управляемыми рисками, ориентированная на стабильность и безопасность, а не на нереалистичные прибыли. Многоуровневая защита стопов: Сочетает стоп-лосс на каждую сделку с ограничением общей суммы убытков. Торговля по каналам: Откры
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Эксперты
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Индикаторы
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Эксперты
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Покупатели индикатора получат бесплатно советник (EA), основанный на индикаторе Fiter, в качестве бонуса. (Посмотрите видео, чтобы увидеть работу советника.) Оставьте комментарий, чтобы получить EA. Fiter — это гибридный индикатор, который сочетает в себе экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с модифицированной ATR линией RSI (желтая), наряду с традиционной скользящей средней (красная). Пересечение этих двух линий генерирует значительно более сглаженные и надежные торговые сигналы по сравн
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Индикаторы
Обзор индикатора MRA Index Бонусное предложение: Вы получаете "MRA Index EA" бесплатно при покупке индикатора. Стратегия оптимизации: Для скальпинга я оптимизирую настройки за последние 12 месяцев и использую их в следующем месяце. Этот подход доказал свою эффективность. Важное замечание: Настройки по умолчанию предназначены только для визуализации и не оптимизированы для прибыльности. Руководство по правильной оптимизации предоставляется исключительно покупателям. Об индикаторе "MRA Index": "MR
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Индикаторы
Тестирование демо-версии не принесёт пользы. Вы ничего не поймёте, глядя на мигающие цифры. Это панель мониторинга. Постарайтесь понять идею, и я помогу вам с остальным. Символы должны быть разделены запятыми (,) и введены в параметры точно так, как они отображаются у вашего брокера, чтобы их можно было распознать на панели мониторинга. Эти символы будут использоваться для анализа индикатором. С одним кликом можно открыть любую пару на любом таймфрейме прямо с панели мониторинга. MA Speedome
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Индикатор свечных паттернов для MetaTrader 4 (MT4) Этот настраиваемый индикатор выявляет ключевые бычьи и медвежьи свечные паттерны, помогая трейдерам в техническом анализе и принятии решений. Основные функции: Обнаружение паттернов : Бычьи : Молот, Бычье поглощение, Утренняя звезда, Три белых солдата, Бычий харами, Перевернутый молот. Медвежьи : Падающая звезда, Медвежье поглощение, Вечерняя звезда, Три черные вороны, Медвежий харами, Повешенный. Настройка : Включение или отключение определенны
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
Индикаторы
Попробуйте "Chart Patterns All in One" в режиме демо и получите бонус. Отправьте мне сообщение после тестирования в режиме демо, чтобы получить бонус. Оставьте комментарий после покупки, чтобы получить 8 высококачественных индикатора в качестве бонуса. Индикатор Chart Patterns All-in-One помогает трейдерам визуализировать различные графические модели, которые широко используются в техническом анализе. Он помогает определить возможное поведение рынка, но не гарантирует прибыльность. Рекомендуетс
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Индикатор "Candle Info" для MetaTrader 4 (MT4) помогает трейдерам анализировать и визуализировать ключевые свечные формации прямо на графике. Определяя формации, такие как Higher High (HH), Lower Low (LL), Higher Low (HL) и Lower High (LH), индикатор дает понимание трендов рынка и возможных ценовых движений. Основные функции: Свечные формации: Определяет и помечает HH, LL, HL, LH, а также их комбинации, такие как HH & HL (бычий тренд) и LL & LH (медвежий тренд). Фильтры по сессиям: Позволяет фил
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор предназначен для использования на живом графике, а не для тестера. Индикатор PRO Trend Divergence — это передовой инструмент технического анализа, предназначенный для выявления дивергенции продолжения тренда — сигнала, указывающего на вероятное сохранение текущего тренда. В отличие от обычных индикаторов, которые сосредоточены на разворотах, этот инструмент помогает трейдерам определить, когда тренд остается сильным, даже во время временных откатов или небольших коррекций. Диверг
SpeedAngle
Davit Beridze
Индикаторы
Индикатор SpeedAngle  – это продвинутый инструмент для MetaTrader 4, который рассчитывает углы движения цены, предлагая динамические визуальные подсказки и настраиваемые уведомления, чтобы помочь трейдерам выявлять развороты трендов и изменения динамики. Основные возможности Анализ трендов на основе углов: Рассчитывает углы за заданный период, показывая направление и скорость движения цены. Динамическая визуализация: Отображает цветной круг, изменяющий цвет в зависимости от углов: Выше LevelMax:
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Эксперты
Свяжитесь со мной после покупки для получения важной информации! Обзор робота: Статистический подход к автоматической торговле Это предложение – не просто торговый советник; это приобретение проверенной методологии для долгосрочной успешной автоматической торговли. Эта комплексная система разработана, чтобы предоставить вам надежную основу для стабильной прибыльности на финансовых рынках. Основная философия, лежащая в основе этого торгового робота, проста, но глубока: рынок — это статистическая
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Auto Optimized MFI — это адаптивный индикатор, который автоматически настраивается под ваш рынок и таймфрейм с помощью симуляций реальных сделок на исторических данных. В отличие от классических индикаторов с фиксированными уровнями MFI 80/20, этот инструмент подстраивается под фактическое поведение цены и объёма, чтобы определить более эффективные зоны покупок и продаж. Как это работает Индикатор анализирует исторические свечи в заданном диапазоне и проводит симуляции сделок на основе сигналов
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
Фильтр:
Stephen J Martret
3463
Stephen J Martret 2026.07.26 17:55 
 

What a clever design in how this indicator self optimises and the developer has amazing support and really knows his stuff. In visual tester looks great but I will run for a few weeks then update my review and will give honest feedback how its going.

Davit Beridze
12660
Ответ разработчика Davit Beridze 2026.07.26 17:58
Thanks Stephen
Justin Davis
961
Justin Davis 2026.07.23 21:12 
 

I have known Davit for awhile now with previous conversations we have had and he is always great with his support and attentiveness with getting back to me very quickly. His DayTrader Pro indicator is absolutely stellar as well. Clear entries with clear SL and TP levels on every signal that you can use as standalone or paired with your own strategies. All in all, a big five stars from me!

Davit Beridze
12660
Ответ разработчика Davit Beridze 2026.07.26 17:11
Thanks Justin :)
Ответ на отзыв