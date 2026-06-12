Trend Sniper X

5
  • Индикаторы
  • Sarvarbek Abduvoxobov
    Sarvarbek Abduvoxobov

    Sarvarbek Abduvoxobov

    4.8 (19)
    Обзор разработчика
    Разработчик экспертных советников MetaTrader 5 с упором на контроль рисков, стабильное исполнение и совместимость с брокерами.
    Институциональная логика с прозрачным, основанным на правилах управлением сделками.
    Лучшие индикаторы
    Murrey Math Classic
    7 продуктов
  • Версия: 2.9
  • Обновлено: 30 июля 2026
  • Активации: 20

Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота.

Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций.
Канал Code2Profit
Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов!

Технические характеристики

Платформа MetaTrader 5
Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфреймами
Рабочий таймфрейм Любой таймфрейм графика, с независимо выбираемым старшим таймфреймом (M1–MN1)
Основные инструменты Forex, Золото (XAUUSD) и другие CFD
Рекомендуемый счет Любой тип счета
Визуализация Цветные трендовые свечи (Buy/Sell/Weak/Change) + стрелки BUY/SELL
Дополнительный модуль Окно торговых сессий (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк)

Ключевые особенности

  • Анализ тренда на нескольких таймфреймах: Отображает направление тренда старшего таймфрейма прямо на текущем графике для четкого макро-видения.
  • Обнаружение слабых/неопределенных баров: Выделяет бары, где условия тренда неясны, удерживая трейдеров вне зон высокой волатильности.
  • Сигнальные стрелки BUY/SELL: Автоматически наносит стрелки на бар после подтвержденного изменения тренда с поддержкой уведомлений (Alert, Push, Email).
  • Панель включения/выключения в один клик: Кнопка на графике для переключения индикатора и выпадающий список для мгновенного выбора таймфрейма анализа.
  • Окно торговых сессий: Отображает диапазоны сессий (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк) прямо на графике с настраиваемыми цветами и временем.
  • Скрытие оригинальных свечей: Возможность скрыть стандартные свечи графика, чтобы видеть только окрашенные в цвет тренда свечи для более чистого обзора.

Ключевые технические улучшения (v2.2)

  • Подтверждение по стохастику: Валидация сигналов на основе импульса с тремя состояниями: ПОДТВЕРЖДЕНО / ЧАСТИЧНО / НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО.
  • Монитор силы тренда (ADX): Отслеживание мощности тренда в реальном времени для фильтрации слабых рыночных условий.
  • Панель нескольких таймфреймов: Позволяет независимо выбирать таймфрейм для анализа, отличный от текущего графика.
    • Скальпинг: Установите панель на M5, пока график остается на M1 для точных входов.
    • Свинг/Долгосрок: Используйте H1, H4, D1 или W1 на панели для анализа структуры старшего таймфрейма.
  • Уведомления: Поддержка всплывающих, push и email уведомлений для всех сигналов.

Как это помогает вам торговать

Наш индикатор разработан для выделения потенциальных разворотов тренда путем маркировки свечи, на которой может происходить изменение. Сигнал служит направляющим ориентиром, подсказывающим, в каком направлении искать возможности для входа. Это помогает уйти от догадок и торговать с четким, систематическим подходом.

Таймфреймы и сессии

  • Младшие таймфреймы: Идеальны для скальпинга и быстрых краткосрочных сделок.
  • Старшие таймфреймы: Обеспечивают более надежные сигналы для захвата крупных рыночных движений и высокого потенциала прибыли.
  • Торговые сессии: Индикатор выдает сигналы наивысшего качества и точности во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий. В эти периоды высокой ликвидности и волатильности развороты тренда наиболее четко выражены, что предлагает лучшие возможности для входа.

Важные примечания

  • Вспомогательные инструменты: Уровни SL (Stop Loss) и TP (Take Profit) являются вспомогательными инструментами. То, как вы их используете, полностью зависит от вашей личной торговой стратегии и управления рисками.
  • Совместимость: Разработан для XAUUSD, основных валютных пар и инструментов криптовалют.
Отзывы 9
Alekdavide
95
Alekdavide 2026.07.26 18:32 
 

da quando ho comprato questo indicatore, mi e diventato tutto piu semplice, segnali ottimi, facilissimo da usare, l autore sempre disponibile a risolvere qualsiasi problematiche e problemi, io lo consiglierei a tutti, arriva il segnale aspetti la zona di entrata quando arriva il momenti apri l operazione e con un rischio adeguato ogni giornata e in profitto... complimenti

Xavier Brummer
366
Xavier Brummer 2026.07.24 20:38 
 

I purchased the indicator recently and with 2 days of observation I must say that the author of this indicator did really a good job, it looks like most of all the signals this indicator produced are profitable. it may not be perfect but one thing is for sure the probability of winning signal is higher and with the right money management you gonna be on a right track. keep it up. I'm looking forward for more profitable days ahead.

Francis Santos
262
Francis Santos 2026.07.13 20:43 
 

Otimo indicador! O segundo que eu compro do desenvolvedor. :)

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ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Bill Williams Advanced предназначен для автоматического анализа графика по системе " Profitunity " Билла Уильямса. Индикатор анализирует сразу четыре таймфрейма. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. Анализирует график по системе "Profitunity" Билла Уильямса. Сигналы помещает в таблицу в углу экрана и на график цены. 2. Находит все известные сигналы АО и АС, а также сигналы зон. Оснащён трендовым фильтром по Аллигатору. 3. Находит "Дивергентный бар", а та
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
Индикаторы
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Индикаторы
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
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Muhammad Elbermawi
5 (10)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Quant Direction MT5
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Индикаторы
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Индикаторы
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5 (2)
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Alekdavide
95
Alekdavide 2026.07.26 18:32 
 

da quando ho comprato questo indicatore, mi e diventato tutto piu semplice, segnali ottimi, facilissimo da usare, l autore sempre disponibile a risolvere qualsiasi problematiche e problemi, io lo consiglierei a tutti, arriva il segnale aspetti la zona di entrata quando arriva il momenti apri l operazione e con un rischio adeguato ogni giornata e in profitto... complimenti

Sarvarbek Abduvoxobov
4706
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.28 16:25
Grazie di cuore per il feedback! Felice di esserti stato d'aiuto. Buon trading!
Xavier Brummer
366
Xavier Brummer 2026.07.24 20:38 
 

I purchased the indicator recently and with 2 days of observation I must say that the author of this indicator did really a good job, it looks like most of all the signals this indicator produced are profitable. it may not be perfect but one thing is for sure the probability of winning signal is higher and with the right money management you gonna be on a right track. keep it up. I'm looking forward for more profitable days ahead.

Sarvarbek Abduvoxobov
4706
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.28 16:24
Thank you so much! Wishing you many more profitable days ahead!
mitchelldabe
244
mitchelldabe 2026.07.24 14:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sarvarbek Abduvoxobov
4706
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.28 16:23
Thank you! Glad to hear it's working well for you!
Francis Santos
262
Francis Santos 2026.07.13 20:43 
 

Otimo indicador! O segundo que eu compro do desenvolvedor. :)

Sarvarbek Abduvoxobov
4706
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.15 16:30
Good Luck !!!
provanet
213
provanet 2026.07.13 20:19 
 

Congratulations, I've taken two trades with TP1, and I can't wait to see in the medium term how it behaves with slightly longer trades. It promises well

Sarvarbek Abduvoxobov
4706
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.15 16:30
Thank you so much!
Justin Davis
961
Justin Davis 2026.07.10 18:23 
 

Great Indicator that can be used as standalone or paired with your own trend following strategies. Support has been great as well and Sarvabek always goes the extra mile to ensure questions get answered as well!

Sarvarbek Abduvoxobov
4706
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.11 17:29
Thank you so much! I truly appreciate your kind words and trust. Happy trading!
Irfan
1697
Irfan 2026.07.02 19:21 
 

good indicator and support from author

Sarvarbek Abduvoxobov
4706
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.03 04:57
Thank you! I am always happy to help.
Dhiiraj A
911
Dhiiraj A 2026.06.24 06:25 
 

My second indicator from the author , as always very helpful , and the indicator works absolutely like a charm .

Sarvarbek Abduvoxobov
4706
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.06.24 07:16
Thank you very much for your feedback!
Feyenoord.12
178
Feyenoord.12 2026.06.22 05:45 
 

good indicator! with exellent win ratio this would be my new daily use indicator user support is also very good if you have any question the autor sends you a detailed message and about this inidicator for 63.99 is a steal because it would be worth many more

Sarvarbek Abduvoxobov
4706
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.06.22 05:57
Thank you very much for your feedback!
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