Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота.
Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций.
Технические характеристики
|Платформа
|MetaTrader 5
|Тип индикатора
|Трендовый индикатор с несколькими таймфреймами
|Рабочий таймфрейм
|Любой таймфрейм графика, с независимо выбираемым старшим таймфреймом (M1–MN1)
|Основные инструменты
|Forex, Золото (XAUUSD) и другие CFD
|Рекомендуемый счет
|Любой тип счета
|Визуализация
|Цветные трендовые свечи (Buy/Sell/Weak/Change) + стрелки BUY/SELL
|Дополнительный модуль
|Окно торговых сессий (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк)
Ключевые особенности
- Анализ тренда на нескольких таймфреймах: Отображает направление тренда старшего таймфрейма прямо на текущем графике для четкого макро-видения.
- Обнаружение слабых/неопределенных баров: Выделяет бары, где условия тренда неясны, удерживая трейдеров вне зон высокой волатильности.
- Сигнальные стрелки BUY/SELL: Автоматически наносит стрелки на бар после подтвержденного изменения тренда с поддержкой уведомлений (Alert, Push, Email).
- Панель включения/выключения в один клик: Кнопка на графике для переключения индикатора и выпадающий список для мгновенного выбора таймфрейма анализа.
- Окно торговых сессий: Отображает диапазоны сессий (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк) прямо на графике с настраиваемыми цветами и временем.
- Скрытие оригинальных свечей: Возможность скрыть стандартные свечи графика, чтобы видеть только окрашенные в цвет тренда свечи для более чистого обзора.
Ключевые технические улучшения (v2.2)
- Подтверждение по стохастику: Валидация сигналов на основе импульса с тремя состояниями: ПОДТВЕРЖДЕНО / ЧАСТИЧНО / НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО.
- Монитор силы тренда (ADX): Отслеживание мощности тренда в реальном времени для фильтрации слабых рыночных условий.
- Панель нескольких таймфреймов: Позволяет независимо выбирать таймфрейм для анализа, отличный от текущего графика.
- Скальпинг: Установите панель на M5, пока график остается на M1 для точных входов.
- Свинг/Долгосрок: Используйте H1, H4, D1 или W1 на панели для анализа структуры старшего таймфрейма.
- Уведомления: Поддержка всплывающих, push и email уведомлений для всех сигналов.
Как это помогает вам торговать
Наш индикатор разработан для выделения потенциальных разворотов тренда путем маркировки свечи, на которой может происходить изменение. Сигнал служит направляющим ориентиром, подсказывающим, в каком направлении искать возможности для входа. Это помогает уйти от догадок и торговать с четким, систематическим подходом.
Таймфреймы и сессии
- Младшие таймфреймы: Идеальны для скальпинга и быстрых краткосрочных сделок.
- Старшие таймфреймы: Обеспечивают более надежные сигналы для захвата крупных рыночных движений и высокого потенциала прибыли.
- Торговые сессии: Индикатор выдает сигналы наивысшего качества и точности во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий. В эти периоды высокой ликвидности и волатильности развороты тренда наиболее четко выражены, что предлагает лучшие возможности для входа.
Важные примечания
- Вспомогательные инструменты: Уровни SL (Stop Loss) и TP (Take Profit) являются вспомогательными инструментами. То, как вы их используете, полностью зависит от вашей личной торговой стратегии и управления рисками.
- Совместимость: Разработан для XAUUSD, основных валютных пар и инструментов криптовалют.
da quando ho comprato questo indicatore, mi e diventato tutto piu semplice, segnali ottimi, facilissimo da usare, l autore sempre disponibile a risolvere qualsiasi problematiche e problemi, io lo consiglierei a tutti, arriva il segnale aspetti la zona di entrata quando arriva il momenti apri l operazione e con un rischio adeguato ogni giornata e in profitto... complimenti