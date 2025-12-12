RangeXpert

Когда речь идет о том, чтобы распознавать идеальные рыночные возможности и точно торговать пробои, RangeXpert относится к самым эффективным инструментам на рынке. Разработанный мной специально для новичков и трейдеров среднего уровня, он предлагает качество анализа, которое обычно известно только по профессиональным торговым инструментам для банков, институциональных трейдеров и хедж-фондов. Индикатор определяет рыночные зоны, которые часто приводят к сильным движениям, и помечает их настолько четко и интуитивно, что даже сложные структуры становятся сразу видимыми. RangeXpert снижает количество ошибочных решений, улучшает тайминг и показывает тебе в реальном времени, когда диапазон заканчивается и начинается настоящий тренд. Динамическая адаптация к волатильности, сила нескольких позиций и интеллектуальное распределение прибыли делают его одним из самых мощных индикаторов пробоев, которые используют трейдеры сегодня.


Спецификации

  • Идеальная зона входа 
  • Идеально оптимизированный вид графика
  • Хорошо видимые линии тейк-профита и стоп-лосса
  • Сигнально-оптимизированный трейлинг-стоп с отображением пунктов
  • Все настройки идеально согласованы друг с другом
  • Доступны интуитивные цветовые, графические и направленные обозначения
  • Цветные свечи при сильном движении цены (No Wick on Close) доступны
  • Изменение цвета сигнала как возможный намек на предстоящий разворот тренда
  • Оповещения: всплывающее окно, E-Mail, Push и звуковые уведомления
  • Сопровождающая EMA для анализа смены тренда или защиты ордера
  • Совместим со всеми таймфреймами и всеми активами в MetaTrader
  • Возможность проверять стратегии в тестере стратегий
  • Настоящее ALL-IN-ONE решение для трейдеров



Эффективное использование RangeXpert:
https://c.mql5.com/31/1669/Settings.png
https://www.mql5.com/ru/market/product/139498/comments



Рекомендации

  • Скальпинг и внутридневная торговля
  • Таймфреймы: M1, M5, M15 и H1, H4 (все)
  • Активы: Forex, фьючерсы, криптовалюты, металлы, акции и индексы
  • Типы счетов: ECN, NDD, Raw или Razor с очень низкими спредами
  • Торговые сессии: Лондон, Франкфурт, Токио, Сидней и Нью-Йорк
  • Брокеры: все доступные


