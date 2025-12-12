RangeXpert
- Индикаторы
- Steve Rosenstock
- Версия: 1.0
Когда речь идет о том, чтобы распознавать идеальные рыночные возможности и точно торговать пробои, RangeXpert относится к самым эффективным инструментам на рынке. Разработанный мной специально для новичков и трейдеров среднего уровня, он предлагает качество анализа, которое обычно известно только по профессиональным торговым инструментам для банков, институциональных трейдеров и хедж-фондов. Индикатор определяет рыночные зоны, которые часто приводят к сильным движениям, и помечает их настолько четко и интуитивно, что даже сложные структуры становятся сразу видимыми. RangeXpert снижает количество ошибочных решений, улучшает тайминг и показывает тебе в реальном времени, когда диапазон заканчивается и начинается настоящий тренд. Динамическая адаптация к волатильности, сила нескольких позиций и интеллектуальное распределение прибыли делают его одним из самых мощных индикаторов пробоев, которые используют трейдеры сегодня.
Спецификации
- Идеальная зона входа
- Идеально оптимизированный вид графика
- Хорошо видимые линии тейк-профита и стоп-лосса
- Сигнально-оптимизированный трейлинг-стоп с отображением пунктов
- Все настройки идеально согласованы друг с другом
- Доступны интуитивные цветовые, графические и направленные обозначения
- Цветные свечи при сильном движении цены (No Wick on Close) доступны
- Изменение цвета сигнала как возможный намек на предстоящий разворот тренда
- Оповещения: всплывающее окно, E-Mail, Push и звуковые уведомления
- Сопровождающая EMA для анализа смены тренда или защиты ордера
- Совместим со всеми таймфреймами и всеми активами в MetaTrader
- Возможность проверять стратегии в тестере стратегий
- Настоящее ALL-IN-ONE решение для трейдеров
Эффективное использование RangeXpert:
Рекомендации
- Скальпинг и внутридневная торговля
- Таймфреймы: M1, M5, M15 и H1, H4 (все)
- Активы: Forex, фьючерсы, криптовалюты, металлы, акции и индексы
- Типы счетов: ECN, NDD, Raw или Razor с очень низкими спредами
- Торговые сессии: Лондон, Франкфурт, Токио, Сидней и Нью-Йорк
- Брокеры: все доступные
