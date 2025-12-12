

Когда речь идет о том, чтобы распознавать идеальные рыночные возможности и точно торговать пробои, RangeXpert относится к самым эффективным инструментам на рынке. Разработанный мной специально для новичков и трейдеров среднего уровня, он предлагает качество анализа, которое обычно известно только по профессиональным торговым инструментам для банков, институциональных трейдеров и хедж-фондов. Индикатор определяет рыночные зоны, которые часто приводят к сильным движениям, и помечает их настолько четко и интуитивно, что даже сложные структуры становятся сразу видимыми. RangeXpert снижает количество ошибочных решений, улучшает тайминг и показывает тебе в реальном времени, когда диапазон заканчивается и начинается настоящий тренд. Динамическая адаптация к волатильности, сила нескольких позиций и интеллектуальное распределение прибыли делают его одним из самых мощных индикаторов пробоев, которые используют трейдеры сегодня.





Спецификации

Идеальная зона входа

Идеально оптимизированный вид графика

Хорошо видимые линии тейк-профита и стоп-лосса

Сигнально-оптимизированный трейлинг-стоп с отображением пунктов

Все настройки идеально согласованы друг с другом

Доступны интуитивные цветовые, графические и направленные обозначения

Цветные свечи при сильном движении цены (No Wick on Close) доступны

Изменение цвета сигнала как возможный намек на предстоящий разворот тренда

Оповещения: всплывающее окно, E-Mail, Push и звуковые уведомления

Сопровождающая EMA для анализа смены тренда или защиты ордера

Совместим со всеми таймфреймами и всеми активами в MetaTrader

Возможность проверять стратегии в тестере стратегий

Настоящее ALL-IN-ONE решение для трейдеров



Эффективное использование RangeXpert:

Рекомендации

Скальпинг и внутридневная торговля



Таймфреймы: M1, M5, M15 и H1, H4 (все)

Активы: Forex, фьючерсы, криптовалюты, металлы, акции и индексы

, металлы, акции и индексы Типы счетов: ECN, NDD, Raw или Razor с очень низкими спредами

Торговые сессии: Лондон, Франкфурт, Токио, Сидней и Нью-Йорк

Брокеры: все доступные

