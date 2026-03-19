Gann Made Easy MT5

5
  • Индикаторы
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (494)
    Приветствую!
    Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
    49 продуктов
  • Версия: 3.5
  • Обновлено: 17 июня 2026
  • Активации: 20

Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit.

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Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только новичков, но даже и бывалых трейдеров, ведь разобраться в ней совсем не просто. Я потратил не один год на то, чтобы отобрать лучшие крупицы знаний из теории Ганна и воплотил данные принципы в своем индикаторе.

Индикатор очень прост в применении. Вам нужно лишь прикрепить его на график и следовать простым рекомендациям по торговле по данной системе. Индикатор постоянно ведет анализ рынка на предмет возможностей для входа. Когда такая возможность появляется, индикатор дает сигнал в виде стрелки. Также индикатор рассчитывает для вас уровни для Стопов и Тейк Профита.

Иными словами лучшее из теории Ганна дается вам в виде практических рекомендаций прямо во время торговли. При этом вам совершенно не нужно быть знакомым с принципами торговли по методам Ганна. Весь анализ рынка индикатор делает за вас.


Отзывы 10
Massawe Wewang
437
Massawe Wewang 2026.08.02 15:44 
 

Great Indicator and excellent support from the author.

Youssef Deyni Khatira
161
Youssef Deyni Khatira 2026.07.06 05:13 
 

A 10 out of 10—both the seller, who is very attentive to everything, and their transparency and professionalism. I have never received such excellent service; I am grateful and will definitely buy more products from this seller. They are a true professional—sincere thanks for everything! I have rarely seen a seller who is so helpful and professional, with no tricks involved.

Doomsday007
19
Doomsday007 2026.07.04 17:36 
 

I have been learning from an exceptional trader, **Mr. Oleg Rodin**, whose knowledge, experience, and generosity have made a huge difference in my trading journey. He has tremendous experience in the markets and has always been willing to answer every question, no matter how simple or basic it may seem. He never hesitates to share his knowledge, and his patience and kindness make him an outstanding mentor. Mr. Oleg Rodin is not only a highly skilled trader but also a genuinely kind, supportive, and big-hearted person who is always ready to help others. Finding someone who shares their expertise so selflessly is truly rare. I would also like to mention that **Gann Made Easy MT5** is an excellent product. When combined with his other trading tools and products, it becomes an even more powerful and valuable trading system. In my experience, it deserves a **5-star** rating for its quality, effectiveness, and the value it provides. I sincerely wish Mr. Oleg Rodin and his family good health, happiness, wealth, and continued success in everything they do. Thank you, and thank God for sending me an angel like Mr. Oleg Rodin. I will always be grateful for your guidance, support, and generosity.

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Volume flow Profile
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Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
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5 (12)
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Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
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5 (4)
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
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5 (5)
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5 (5)
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5 (9)
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5 (7)
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5 (11)
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Massawe Wewang
437
Massawe Wewang 2026.08.02 15:44 
 

Great Indicator and excellent support from the author.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.08.02 20:32
Thank You very much for your kind words and high appreciation of my work! I wish you great success in trading! May the PROFIT always be with you!:)
Youssef Deyni Khatira
161
Youssef Deyni Khatira 2026.07.06 05:13 
 

A 10 out of 10—both the seller, who is very attentive to everything, and their transparency and professionalism. I have never received such excellent service; I am grateful and will definitely buy more products from this seller. They are a true professional—sincere thanks for everything! I have rarely seen a seller who is so helpful and professional, with no tricks involved.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.07.06 09:34
I am very grateful to you for your kind words! Thank You very much for your trust and for being one of my valued customers! I truly believe my trading system will help you achieve your trading goals and help you trade with confidence. Wishing you many green pips, great success and prosperity in all areas of your life!
Doomsday007
19
Doomsday007 2026.07.04 17:36 
 

I have been learning from an exceptional trader, **Mr. Oleg Rodin**, whose knowledge, experience, and generosity have made a huge difference in my trading journey. He has tremendous experience in the markets and has always been willing to answer every question, no matter how simple or basic it may seem. He never hesitates to share his knowledge, and his patience and kindness make him an outstanding mentor. Mr. Oleg Rodin is not only a highly skilled trader but also a genuinely kind, supportive, and big-hearted person who is always ready to help others. Finding someone who shares their expertise so selflessly is truly rare. I would also like to mention that **Gann Made Easy MT5** is an excellent product. When combined with his other trading tools and products, it becomes an even more powerful and valuable trading system. In my experience, it deserves a **5-star** rating for its quality, effectiveness, and the value it provides. I sincerely wish Mr. Oleg Rodin and his family good health, happiness, wealth, and continued success in everything they do. Thank you, and thank God for sending me an angel like Mr. Oleg Rodin. I will always be grateful for your guidance, support, and generosity.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.07.04 18:45
Thank you so much for your kind words and such a very positive feedback!:) It really means a lot to hear that the support I provided and the indicators I shared have been helpful to you. My goal is always to provide useful trading tools and assistance to help traders succeed, so I'm glad to know I could contribute to your forex trading journey. I really appreciate your trust and appreciation. You know it is always a great pleasure for me assisting you and it will always be! May God Bless you and your family! I wish you the greatest success ever, my dear friend!
nataworld
286
nataworld 2026.06.05 23:46 
 

Hi Oleg, I couldn't agree more to the fantastic review already left by users who confirmed the excellent ideation and effort put into this piece of gem, I waited after several test and executions before leaving this review, if there was ever a need to buy an indicator with high level of accuracy this is it homies. Good job Oleg and much appreciate the time and effort you put in helping others succeed. Thank you.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.06.06 10:24
Hello, my dear, I'm delighted to hear that the accuracy and performance met your expectations across multiple tests and executions. Knowing that the time and effort I invested is helping traders like you succeed makes all the hard work worthwhile. Your support and kind words are incredibly motivating. Wishing you continued success in your trading journey!
MarkHamp
158
MarkHamp 2026.06.03 11:56 
 

First off I will say that the support it top notch. Oleg has shown his patience when giving support as it has been a slow learning curve for me. The indicator is very easy to use once you have mastered it and the signal quality is fantastic. I can't wait to learn more with this indicator and at last as I am now make good profits. I plan to purchase more of his Indicators. Oleg I thank you. You have been a real help and a gentleman. ~ Bows ~

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.06.03 17:20
Thank you so much for your kind words! I am very glad that my support and indicators have been helpful to you. It is always a pleasure for me to support you in your trading journey. Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!:)
Naharuddin
171
Naharuddin 2026.05.10 04:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.05.10 11:20
Hello my dear friend! Thank You very much for your purchase and the 5 stars you gave me in advance! I appreciate it a lot!:) It will be a great pleasure for me to share my trading knowledge and experience with you! Thank you once again for your trust!:)
ceejay1962
662
ceejay1962 2026.05.06 12:18 
 

First-class indicator and excellent support from Oleg. I wish every seller on MQL5.com worked this way!

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.05.06 12:35
Thank You very much for your kind words! It is a true pleasure for me to know my trading indicator and customer service have been helpful to you. I wish you great success in trading and in every aspect of your life!:)
Chris Hanscher
286
Chris Hanscher 2026.04.28 18:47 
 

Good strategy, good indicator. I really appreciate that the author has made an effort to ensure the client knows how to use it. Thank you

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.04.28 20:26
Thank you very much for your high appreciation of my work! Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!
Adam Kostecki
350
Adam Kostecki 2026.04.07 15:22 
 

I've been testing the indicator for a while, the results, simply amazing. Great indicator.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.04.07 21:33
Thank you for your kind words and for your high appreciation of my work, Adam! I appreciate it very much! Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!:)
Rahulkumar Kanani
960
Rahulkumar Kanani 2026.04.03 18:58 
 

This is a fantastic tool for market insights. It not only give you the recent market trends but also give you the trade ideas with fix stoploss and take profit. Based on the recent trades from past six + months it is going very well for me. The plus thing is Author is very helpful in nature and he is available for any kind of help you needed.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.04.03 20:03
Thank You very much for your positive feedback, my dear friend! I am very pleased to know that you find my indicator and my support helpful. I wish you the greatest success with your trading! May the SUCCESS and PROFIT always be with you!:)
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