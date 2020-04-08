Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5

Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5

Профессиональный многоинтервальный индикатор с продвинутым распознаванием сигналов

Обзор

Parabolic SAR V3 + ADX — это сложный технический индикатор, который объединяет возможности трендовой модели Parabolic Stop and Reverse (PSAR) с измерением силы импульса с помощью индекса Average Directional Index (ADX). Эта улучшенная версия включает оптимизацию для конкретных валютных пар, систему многоязычных уведомлений и подробную панель многовременных интервалов для профессиональных трейдеров.

Ключевые особенности

Основная функция

- Интеграция Parabolic SAR: точное определение разворотов тренда с настраиваемыми параметрами step и maximum.
- Система фильтрации ADX: устранение слабых сигналов путём фильтрации сделок по силе тренда.
- Обнаружение пересечений направленных движений: дополнительные сигналы через +DI/-DI пересечения.
- Визуализация ADX Cloud: графическое представление силы тренда с динамической регулировкой высоты.

Оптимизация по парам

Предустановленные консервативные настройки для основных инструментов:
- XAUUSD (золото): оптимизировано для волатильности драгоценных металлов.
- EURUSD: откалибровано под основные характеристики валютной пары.
- USDJPY: отрегулировано под динамику кросс-пары иены.
- XAGUSD (серебро): адаптировано под поведение серебряного рынка.
- BTCUSD: настроено под шаблоны волатильности криптовалют.

Продвинутая система оповещений

- Поддержка нескольких языков: уведомления доступны на 10 языках.
- Мобильные уведомления: push-уведомления на мобильные устройства.
- Звуковые сигналы: настраиваемые аудиоупоминания.
- Подтверждение по закрытию бара: опция предупреждать только после закрытия свечи.

Профессиональная панель

- Анализ по нескольким временным интервалам: одновременный мониторинг 7 таймфреймов (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).
- Цветовая кодировка состояния: мгновенная визуальная обратная связь о силе сигнала.
- Индикатор ADX: индикация силы тренда в режиме реального времени с трёхуровневым цветовым кодом.
- Отображение блока сигналов: чёткое определение сигнала “покупка/продажа” с направленными стрелками.

Визуальные улучшения

- Блоки сигналов: настраиваемые прямоугольные наложения маркируют точки входа.
- Трендовые линии: динамическая визуализация тренда, соединяющая точки сигналов.
- Отображение значений ADX: текущие значения ADX показаны рядом с сигналами.
- Контроль прозрачности: регулируемая прозрачность для всех визуальных элементов.

Технические характеристики

Генерация сигналов

- Сигнал на покупку: PSAR опускается под цену + ADX выше порога + опциональное подтверждение DI.
- Сигнал на продажу: PSAR поднимается над ценой + ADX выше порога + опциональное подтверждение DI.
- Фильтрация слабых сигналов: автоматическое отбрасывание сигналов, когда ADX меньше минимального порога.

Опции настройки

- Визуальные настройки: полный контроль цвета и прозрачности.
- Размеры блока: регулируемые длина и высота сигнальных блоков.
- Пороги ADX: настраиваемые минимальные уровни ADX для валидации сигналов.
- Настройки облака: динамическое облако ADX с настраиваемой высотой и цветами.

Особенности производительности

- Оптимизированные вычисления: эффективное управление буферами для плавной работы.
- Управление памятью: корректное удаление визуальных объектов при закрытии индикатора.
- Поддержка мног handles: одновременная обработка данных из разных временных интервалов.

Сценарии использования

Профессиональная торговля

- Свинг-трейдинг: определение среднесрочного тренда и тайминг входов.
- Скальпинг: краткосрочные сигналы с подтверждением силы ADX.
- Управление портфелем: мониторинг мультисчетов через режимы, оптимизированные под пары.

Управление риском

- Фильтрация сигналов: порог ADX предотвращает торговлю в боковом, не трендовом рынке.
- Подтверждение тренда: сочетание индикаторов снижает ложные сигналы.
- Визуальная чёткость: чёткое представление сигналов минимизирует ошибки толкования.

Этот профессионального класса индикатор объединяет проверенные методы технического анализа с современным дизайном интерфейса, обеспечивая надёжный анализ трендов и генерацию сигналов для трейдеров во всех рыночных условиях и стилях торговли.

Руководство стилей торговли PSAR+ADX по временным горизонтам

SCALPING (M1-M5, удержание: минуты)

Aggressive Style — РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Настройка:
- Таймфреймы: M1, M5
- Чистые сигналы PSAR (без фильтра ADX)
- Быстрые входы при развороте PSAR
- Тight стопы: 10–20 пунктов
Почему агрессивный стиль работает лучше:
- Ловит быстрые импульсные движения
- Нет задержек из-за подтверждения ADX
- Частота сигналов нужна для скальпинга
- Быстрое исполнение соответствует требованиям скальпинга

Conservative Style — НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- Подтверждение ADX создаёт задержки
- Пропускает быстрые скальпинговые возможности
- Малое количество сигналов для частоты скальпинга
- Лучше подходит для больших таймфреймов

INTRADAY TRADING (M15-H1, удержание: часы)

Aggressive Style — ХОРОШИЙ ВЫБОР
Настройка:
- Таймфреймы: M15, M30
- Все изменения направления PSAR
- Стоп: 20–50 пунктов
- Цель: 30–80 пунктов
Преимущества:
- Больше торговых возможностей
- Ловит внутридневной импульс
- Хорош для активной сессии
- Быстрая реализация прибыли

Conservative Style — ТАКЖЕ ХОРОШИЙ ВЫБОР
Настройка:
- Таймфреймы: M30, H1
- Подтверждение ADX >25
- Стоп: 40–80 пунктов
- Цель: 80–150 пунктов
Преимущества:
- Более вероятные сделки
- Меньше ложных сигналов в консолидации
- Лучше соотношение риск/прибыль
- Подходит для трейдеров с ограниченным временем

SWING TRADING (H1-D1, удержание: дни/недели)

Conservative Style — НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Настройка:
- Таймфреймы: H1, H4, D1
- ADX >25 + согласование нескольких таймфреймов
- Стоп: 100–300 пунктов
- Цель: 200–800 пунктов
Почему консервативный стиль превосходит:
- Фильтрует шум рынка
- Улавливает крупные трендовые движения
- Идеален для трендовой торговли
- Меньше требований по сопровождению сделок

Aggressive Style — МЕНЕЕ ПОДХОДИТ
- Генерирует слишком много сигналов
- Увеличивает риск перегрева
- Шум перевешивает сигналы тренда
- Лучше для более коротких таймфреймов

Quick Selection Guide
SCALPING: только агрессивный (M1-M5)
INTRADAY: оба стиля работают (Aggressive: M15-M30, Conservative: M30-H1)
SWING: предпочтительно консервативный (H1-D1)

Управление риском по стилю
Aggressive (все таймфреймы):
- Риск: 0.5–1% на сделку
- Дневной лимит: 3% риска счёта
- Останов после 3 подряд убыточных сделок
Conservative (все таймфреймы):
- Риск: 1–2% на сделку
- Дневной лимит: 4% риска счёта
- Фокус на качестве, а не количестве сделок

