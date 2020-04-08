Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5

Профессиональный многоинтервальный индикатор с продвинутым распознаванием сигналов

Обзор

Parabolic SAR V3 + ADX — это сложный технический индикатор, который объединяет возможности трендовой модели Parabolic Stop and Reverse (PSAR) с измерением силы импульса с помощью индекса Average Directional Index (ADX). Эта улучшенная версия включает оптимизацию для конкретных валютных пар, систему многоязычных уведомлений и подробную панель многовременных интервалов для профессиональных трейдеров.

Ключевые особенности

Основная функция

- Интеграция Parabolic SAR: точное определение разворотов тренда с настраиваемыми параметрами step и maximum.

- Система фильтрации ADX: устранение слабых сигналов путём фильтрации сделок по силе тренда.

- Обнаружение пересечений направленных движений: дополнительные сигналы через +DI/-DI пересечения.

- Визуализация ADX Cloud: графическое представление силы тренда с динамической регулировкой высоты.

Оптимизация по парам

Предустановленные консервативные настройки для основных инструментов:

- XAUUSD (золото): оптимизировано для волатильности драгоценных металлов.

- EURUSD: откалибровано под основные характеристики валютной пары.

- USDJPY: отрегулировано под динамику кросс-пары иены.

- XAGUSD (серебро): адаптировано под поведение серебряного рынка.

- BTCUSD: настроено под шаблоны волатильности криптовалют.

Продвинутая система оповещений

- Поддержка нескольких языков: уведомления доступны на 10 языках.

- Мобильные уведомления: push-уведомления на мобильные устройства.

- Звуковые сигналы: настраиваемые аудиоупоминания.

- Подтверждение по закрытию бара: опция предупреждать только после закрытия свечи.

Профессиональная панель

- Анализ по нескольким временным интервалам: одновременный мониторинг 7 таймфреймов (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

- Цветовая кодировка состояния: мгновенная визуальная обратная связь о силе сигнала.

- Индикатор ADX: индикация силы тренда в режиме реального времени с трёхуровневым цветовым кодом.

- Отображение блока сигналов: чёткое определение сигнала “покупка/продажа” с направленными стрелками.

Визуальные улучшения

- Блоки сигналов: настраиваемые прямоугольные наложения маркируют точки входа.

- Трендовые линии: динамическая визуализация тренда, соединяющая точки сигналов.

- Отображение значений ADX: текущие значения ADX показаны рядом с сигналами.

- Контроль прозрачности: регулируемая прозрачность для всех визуальных элементов.

Технические характеристики

Генерация сигналов

- Сигнал на покупку: PSAR опускается под цену + ADX выше порога + опциональное подтверждение DI.

- Сигнал на продажу: PSAR поднимается над ценой + ADX выше порога + опциональное подтверждение DI.

- Фильтрация слабых сигналов: автоматическое отбрасывание сигналов, когда ADX меньше минимального порога.

Опции настройки

- Визуальные настройки: полный контроль цвета и прозрачности.

- Размеры блока: регулируемые длина и высота сигнальных блоков.

- Пороги ADX: настраиваемые минимальные уровни ADX для валидации сигналов.

- Настройки облака: динамическое облако ADX с настраиваемой высотой и цветами.

Особенности производительности

- Оптимизированные вычисления: эффективное управление буферами для плавной работы.

- Управление памятью: корректное удаление визуальных объектов при закрытии индикатора.

- Поддержка мног handles: одновременная обработка данных из разных временных интервалов.

Сценарии использования

Профессиональная торговля

- Свинг-трейдинг: определение среднесрочного тренда и тайминг входов.

- Скальпинг: краткосрочные сигналы с подтверждением силы ADX.

- Управление портфелем: мониторинг мультисчетов через режимы, оптимизированные под пары.

Управление риском

- Фильтрация сигналов: порог ADX предотвращает торговлю в боковом, не трендовом рынке.

- Подтверждение тренда: сочетание индикаторов снижает ложные сигналы.

- Визуальная чёткость: чёткое представление сигналов минимизирует ошибки толкования.

Этот профессионального класса индикатор объединяет проверенные методы технического анализа с современным дизайном интерфейса, обеспечивая надёжный анализ трендов и генерацию сигналов для трейдеров во всех рыночных условиях и стилях торговли.

Руководство стилей торговли PSAR+ADX по временным горизонтам

SCALPING (M1-M5, удержание: минуты)

Aggressive Style — РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Настройка:

- Таймфреймы: M1, M5

- Чистые сигналы PSAR (без фильтра ADX)

- Быстрые входы при развороте PSAR

- Тight стопы: 10–20 пунктов

Почему агрессивный стиль работает лучше:

- Ловит быстрые импульсные движения

- Нет задержек из-за подтверждения ADX

- Частота сигналов нужна для скальпинга

- Быстрое исполнение соответствует требованиям скальпинга

Conservative Style — НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Подтверждение ADX создаёт задержки

- Пропускает быстрые скальпинговые возможности

- Малое количество сигналов для частоты скальпинга

- Лучше подходит для больших таймфреймов

INTRADAY TRADING (M15-H1, удержание: часы)

Aggressive Style — ХОРОШИЙ ВЫБОР

Настройка:

- Таймфреймы: M15, M30

- Все изменения направления PSAR

- Стоп: 20–50 пунктов

- Цель: 30–80 пунктов

Преимущества:

- Больше торговых возможностей

- Ловит внутридневной импульс

- Хорош для активной сессии

- Быстрая реализация прибыли

Conservative Style — ТАКЖЕ ХОРОШИЙ ВЫБОР

Настройка:

- Таймфреймы: M30, H1

- Подтверждение ADX >25

- Стоп: 40–80 пунктов

- Цель: 80–150 пунктов

Преимущества:

- Более вероятные сделки

- Меньше ложных сигналов в консолидации

- Лучше соотношение риск/прибыль

- Подходит для трейдеров с ограниченным временем

SWING TRADING (H1-D1, удержание: дни/недели)

Conservative Style — НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Настройка:

- Таймфреймы: H1, H4, D1

- ADX >25 + согласование нескольких таймфреймов

- Стоп: 100–300 пунктов

- Цель: 200–800 пунктов

Почему консервативный стиль превосходит:

- Фильтрует шум рынка

- Улавливает крупные трендовые движения

- Идеален для трендовой торговли

- Меньше требований по сопровождению сделок

Aggressive Style — МЕНЕЕ ПОДХОДИТ

- Генерирует слишком много сигналов

- Увеличивает риск перегрева

- Шум перевешивает сигналы тренда

- Лучше для более коротких таймфреймов

Quick Selection Guide

SCALPING: только агрессивный (M1-M5)

INTRADAY: оба стиля работают (Aggressive: M15-M30, Conservative: M30-H1)

SWING: предпочтительно консервативный (H1-D1)

Управление риском по стилю

Aggressive (все таймфреймы):

- Риск: 0.5–1% на сделку

- Дневной лимит: 3% риска счёта

- Останов после 3 подряд убыточных сделок

Conservative (все таймфреймы):

- Риск: 1–2% на сделку

- Дневной лимит: 4% риска счёта

- Фокус на качестве, а не количестве сделок