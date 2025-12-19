АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $.





РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ.





Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются.





Azimuth Pro автоматически определяет эти уровни: VWAP с привязкой к свингам, линии структуры на нескольких таймфреймах и паттерны ABC, которые появляются только в зонах высокой вероятности.









Azimuth Pro создан для профессиональных трейдеров, которым нужен как анализ структуры, так и интеллектуальная автоматизация.





В то время как Azimuth отображает структуру рынка с хирургической точностью, Azimuth Pro добавляет интеллектуальный слой: автоопределение вашего стиля торговли, умно настроенные скользящие средние и параметры, оптимизированные на основе 20 лет бэктестинга. Результат — профессиональный анализ, который адаптируется к вашему инструменту и таймфрейму автоматически.





Это индикатор, который мы ежедневно используем в Merkava Labs для себя и наших клиентов.









✅ ЧТО ОТЛИЧАЕТ PRO





Умная конфигурация

Pro версия понимает ваш контекст. Поставьте её на EURUSD M15, и она поймёт, что вы торгуете внутри дня. Поставьте на BTCUSD H4, и она настроится на свинг. Ручная настройка не требуется.





Адаптивные скользящие средние

Стандартные EMA работают. Но ATR-адаптивный StepMA (реагирующий на волатильность) и импульсно-адаптивный VIDYA (следующий за трендом) работают лучше. Pro включает оба, автоматически настроенные для каждого класса инструментов.





Пресеты торговых стилей

Шесть проверенных конфигураций плюс режим AUTO, который выбирает подходящий на основе вашего таймфрейма:

• Scalping (M1-M5)

• Intraday (M15-H1)

• Intraweek (H4-H8)

• Swing (H12-D1)

• Position (D1+)

• Gann Cycles





MTF фильтрация по тренду

Сигналы фильтруются по направлению старшего таймфрейма. Сигнал на покупку появляется только когда CTF, HTF1 и HTF2 (если включен) согласованы. Выберите режим WAVE (фильтр L3) для быстрых сигналов или CYCLE (L3 + L4) для строгого соответствия тренду.





MTF индикаторы алертов

Алерты показывают + или ++ для отображения MTF валидации:

• + = Сигнал подтверждён HTF1

• ++ = Сигнал подтверждён HTF1 и HTF2

• Больше подтверждений = выше вероятность сетапа.









✅ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (Унаследованы от Azimuth)





4-уровневая система ZigZag

• Одновременное отображение уровней 1-4 (от минорных до макро-свингов)

• Настраиваемые периоды с фрактально-выровненными значениями по умолчанию

• Цветовая визуализация для мгновенного распознавания паттернов





VWAP с привязкой к свингам

• AVWAP привязан к основным хай/лоу свингов (L2 + L3)

• Дневная линия VWAP (институциональный бенчмарк)

• Направленная логика (поддержка в восходящем тренде, сопротивление в нисходящем)





Определение паттернов ABC

• Сигналы раннего цикла (слияние L3→L1)

• Сигналы основного тренда (слияние L2→L3)

• Сигналы позднего цикла (слияние L1→L2)

• MTF фильтрация с индикаторами согласования

• Стрелки сигналов сохраняются при изменении графика





Мультитаймфреймовая панель

• Отображение тренда на 3 таймфреймах (Текущий + HTF1 + HTF2)

• ATR, ADR%, Live Spread, Таймер свечи

• Институциональное MTF отображение (автоматический расчёт)





HTF линии структуры

• Горизонтальные S/R от HTF ZigZag свингов

• Объединение перекрывающихся зон

• Иерархия стилей линий по таймфрейму









🚀 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФУНКЦИИ PRO





Пресеты торговых стилей

• AUTO: Определяет оптимальный стиль по вашему таймфрейму

• SCALPING: Узкие стопы, быстрые сигналы (M1-M5)

• INTRADAY: Внутри сессии, сбалансированный (M15-H1)

• INTRAWEEK: Широкие свинги, терпеливый (H4-H8)

• SWING: Крупные движения, следование тренду (H12-D1)

• POSITION: Макро-циклы, минимум шума (D1+)

• GANN: Подход на основе временных циклов

• CUSTOM: Полный ручной контроль





Умные скользящие средние

• StepMA для быстрой MA: ATR-адаптивный шаг, уменьшает ложные сигналы

• VIDYA для медленной MA: адаптивный по Chande Momentum, лучшее отслеживание тренда

• Автоконфигурация по классу актива (Forex, Crypto, Indices, Commodities)

• Параметры протестированы на 20 годах данных





Улучшенная система AVWAP

• AVWAP Level 2 + Level 3 (больше точек привязки чем в стандартном Azimuth)

• Настраиваемые лимиты сегментов

• Картирование зон стоимости по нескольким свингам





MTF фильтрация по тренду

• Сигналы фильтруются по согласованию с HTF

• Режим WAVE: фильтр L3 для быстрых сигналов

• Режим CYCLE: L3 + L4 для строгого соответствия тренду

• Алерты показывают + (HTF1) или ++ (HTF1+HTF2) валидацию





Оптимизировано для мульти-чартов и VPS

• Проприетарный алгоритм ZigZag Anchor с 20-кратным ускорением

• Архитектура безопасная для нескольких инстансов

• Минимальная нагрузка на CPU/память

• Работа на нескольких графиках одновременно без лагов









📊 СОВМЕСТИМОСТЬ С ТАЙМФРЕЙМАМИ





✅ M1 до M30: Полный анализ с настройками по умолчанию (9999 баров)

⚙️ H1+: Увеличьте MaxCalculationBars до 15,000+ для полной MTF панели





Рекомендуется: M5-M30 для внутридневной торговли, H1-H4 для свинг-трейдинга.









⚙️ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





• Платформа: MetaTrader 5 (build 3802+)

• Инструменты: Все (Forex, Crypto, Indices, Commodities, Stocks)

• Тип файла: Скомпилированный .ex5

• Буферы: 44 индикаторных буфера

• Плоты: 12 визуальных графиков

• Производительность: Безопасен для нескольких инстансов, оптимизирован для VPS, ZigZag Anchor Proprietary Algo (в 20 раз быстрее)

• Поддержка: Email + Личные сообщения









📦 ЧТО ВКЛЮЧЕНО





✅ User Manual Download: merkavalabs.com/docs.html

✅ Индикатор Azimuth Pro (скомпилированный .ex5)

✅ Quantum Color Themes (18 профессиональных тем)

✅ Пресеты торговых стилей (6 + AUTO + CUSTOM)

✅ Система Smart MA (StepMA + VIDYA)

✅ Полная система алертов (Box/Sound/Push/Email)

✅ MTF Dashboard (улучшенное отображение 3-TF)

✅ Регулярные обновления и улучшения

✅ Приоритетная поддержка









🏛️ О MERKAVA LABS





"Лучшие сделки уже на вашем графике. Вы просто их пока не видите."





Merkava Labs специализируется на институциональных инструментах MT5, которые расшифровывают структуру рынка. Создано квантами для трейдеров.





Contact: contact@merkavalabs.com









⚠️ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Анализ структуры в реальном времени: Azimuth Pro — инструмент анализа в реальном времени. ZigZag и сигналы ABC динамически обновляются по мере развития рыночной структуры. Для тестирования используйте форвард-тестирование на демо-счёте — история графика не подходит для бэктестинга.

Преимущество не в отдельных сигналах, а в комплексной системе: многоуровневая структура рынка, подтверждённая AVWAP с привязкой к свингам и адаптивными скользящими средними, работающими вместе.

Подлинность: Скачивайте только с официального MQL5 Market. Остерегайтесь подделок.

Отказ от ответственности: Торговля связана со значительным риском убытков. Azimuth Pro — инструмент технического анализа, а не финансовый совет. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте правильное управление рисками.







