Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте

Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе, этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью.

Основные возможности и преимущества

  • Мульти-таймфрейм анализ — мгновенно отображает тренд на M1, M5, M15 для подтверждения входа.

  • ATR-трейлинг стоп — динамические уровни стопа, адаптирующиеся к волатильности.

  • Профессиональная панель на графике — показывает сигналы, уровни ATR, среднюю линию регрессии и направление торговли.

  • Чёткие Buy/Sell маркеры — автоматические стрелки и текстовые метки для каждого сигнала.

  • Сигналы выхода и управление сделкой — автоматическое определение выхода для фиксации прибыли.

  • Полная настройка — параметры панели, цветов, ATR и регрессии.

  • Оптимизация под золото (XAUUSD) — идеально для M1–M15, подходит и для Форекса, индексов, криптовалют.

Почему выбрать Gold Entry Sniper?

Создан для трейдеров, которые хотят быстрых, точных и наглядных решений. Сочетание ATR, мульти-таймфрейм подтверждения и чистого дизайна панели делает этот инструмент незаменимым для поиска лучших точек входа в золото.


Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

Aii Karadag
Индикаторы
MultiFrame Trend Detector: Advanced Forex Trend Analysis Indicator The MultiFrame Trend Detector is a powerful MetaTrader 5 indicator that provides traders with comprehensive trend analysis across multiple timeframes. By dynamically adjusting trend thresholds based on the relationship between timeframes, the MultiFrame Trend Detector delivers reliable and consistent trend detection for all Forex pairs and precious metals. Key Features Custom Timeframe Analysis : Analyze trends across multiple, u
RFX5 Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
Индикаторы
RFX Forex Strength Meter - это мощный инструмент для торговли по 8 основным валютам на рынке Форекс: Доллар США ( USD ) Евро ( EUR ) Фунты стерлингов ( GBP ) Швейцарский франк ( CHF ) Японская иена ( JPY ) Австралийский доллар ( AUD ) Канадский доллар ( CAD ) Новозеландский доллар ( NZD ) Индикатор рассчитывает силу каждой из валют, используя уникальную и точную формулу, начиная расчет в начале каждого торгового дня у вашего брокера. Любую торговую стратегию на рынке Форекс можно значительно улу
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Commodity Channel Index (CCI). В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также индикатор может отправлять уведомления при пересечении уровней перекупленности и перепроданности. По клику на ячейке с периодом будет открыт данный символ и период. Параметры CCI Period   — период усреднения. CCI Applied price   — тип цены; Clear the chart at startup   — очистить чарт при старте; Set of Pairs   — набор символов — Market Watch — п
DeltaVolumeValue
Vladimir Utkin
Индикаторы
В динамичном мире криптовалютной торговли   понимание рыночной динамики критически важно для принятия обоснованных решений. Ключевым индикатором анализа поведения рынка является   Volume Delta (Объемная Дельта) , раскрывающая баланс между покупательским и продажным давлением. В этой статье исследуется концепция Volume Delta, ее значимость в анализе потока ордеров и практическое применение в торговых стратегиях. Понимание этого индикатора позволяет трейдерам точнее прогнозировать движение цен и п
Abbeyfx Swap Dashboard MT5
Abiodun Akeem Badmos
Индикаторы
Abbeyfx Swap Dashboard displays your broker swap/interest rate. The implied swap/interest rate differential is for all currency pairs you have in your market watch. Interest rate differential: The key factor traders consider is the difference in interest rates between two currencies involved in a pair, known as the "interest rate differential Impact on currency value: A higher interest rate typically makes a currency more attractive, causing its value to rise relative to other currencies with lo
MT5 Rectangle Extender Indicator
Muhammad Shamsuddeen Muhammad
Индикаторы
MT5 Rectangle Extender Indicator is a simple and easy tool that automatically extends any box/rectangle drawn on the chart to the right edge of the screen.  This tool can be used for easy drawing of zones and can help with determining future areas of interest on the chart once price trades back to those levels. Very suitable for supply and demand, order blocks, POI's (Points of Interest) mapping on charts. Sometimes its better to have a zone than a single price level as price can shoot above or
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow Micro Scalper - индикатор предназначенный для скальпинга и краткосрочного трейдинга, интегрируется к любому графику и финансовому инструменту(Валюты, крипта, акции, металлы). В своей работе использует волновой анализ и фильтр трендового направления. Рекомендуется использовать на Тайм-фреймах от M1 до H4. Как работать с индикатором. Индикатор содержит 2 внешних параметра для изменения настроек, остальные уже настроены по умолчанию. Большие стрелки означают о смене направлений тренда,  син
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
UNLOCK THE 4-CANDLE SECRET: Trade Like a PRO with "Inside Bar Dominator"   ATTENTION ALL TRADERS! Are you tired of: · Losing trades from false breakouts? · Missing entries because you're stuck analyzing charts? · Complex indicators that give conflicting signals? · Struggling to find clear stop loss and take profit levels? What if I told you there's ONE pattern that institutions use... that appears EVERY DAY on EVERY timeframe... and gives you BOTH bullish AND bearish setups automatically?
Super Trend Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Индикаторы
Super Trend Scalper v1.0 Overview The Super Trend Scalper is an advanced technical indicator designed specifically for scalping in the synthetic index Deriv market. It combines the power of three renowned technical indicators—SuperTrend, RSI, and MACD—to provide accurate and timely trading signals, ideal for traders looking to take advantage of short-term price movements with a high probability of success. Technical Methodology Main Components 1. Adaptive SuperTrend Uses the Average True Rang
StudentK Sync Chart Simple
Chui Yu Lui
Индикаторы
--- StudentK Sync Chart  --- 1. Move charts at the same time 2. Cross check among different Symbols and Timeframes 3. Plan your own trading strategies === Simple (Free) Version === 1. Allow USDJPY only 2. Support M5 and M15 3. * Contact StudentK for unlocking all timeframes * --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated per
FREE
FX Zone Trend
William Kevin Kouch
Индикаторы
Разблокируйте свой торговый потенциал с FX Zone Trend - простым путем к прибыли! Почему выбирать FX Zone Trend? Упрощенная торговля: Никаких сложных графиков или запутанных индикаторов. FX Zone Trend дает четкие сигналы для легкого принятия решений. Универсальность в основе: Будь вы опытным трейдером или только начинающим, FX Zone Trend дополняет любую торговую стратегию. Создайте свой уникальный подход или используйте его как дополнительный уровень подтверждения. Ваша стратегия,
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Индикаторы
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator projects Higher-Timeframe (HTF) candles onto the current chart and optionally shows their OHLC lines and Fair Value Gaps (FVGs) using ICT 3-candle logic. Projects multiple higher timeframe candles. Accurately preserves HTF OHLC on any lower timeframe. Allows spacing adjustment between projected candles. Optionally displays OHLC horizontal reference lines. Automatically detects and draws HTF Fair
FREE
