Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте

Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе, этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью.

Основные возможности и преимущества

Мульти-таймфрейм анализ — мгновенно отображает тренд на M1, M5, M15 для подтверждения входа.

ATR-трейлинг стоп — динамические уровни стопа, адаптирующиеся к волатильности.

Профессиональная панель на графике — показывает сигналы, уровни ATR, среднюю линию регрессии и направление торговли.

Чёткие Buy/Sell маркеры — автоматические стрелки и текстовые метки для каждого сигнала.

Сигналы выхода и управление сделкой — автоматическое определение выхода для фиксации прибыли.

Полная настройка — параметры панели, цветов, ATR и регрессии.

Оптимизация под золото (XAUUSD) — идеально для M1–M15, подходит и для Форекса, индексов, криптовалют.

Почему выбрать Gold Entry Sniper?

Создан для трейдеров, которые хотят быстрых, точных и наглядных решений. Сочетание ATR, мульти-таймфрейм подтверждения и чистого дизайна панели делает этот инструмент незаменимым для поиска лучших точек входа в золото.



