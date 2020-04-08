Haven Bar Replay
- Индикаторы
- Maksim Tarutin
- Версия: 1.0
Haven Bar Replay — Ваш персональный тренажер для трейдинга
Представляем Haven Bar Replay – это профессиональный симулятор для ручной торговли и тестирования стратегий. Он превращает ваш график MT5 в исторический плеер, позволяя проживать месяцы рыночных движений за считанные минуты.
Другие мои продукты -> ЗДЕСЬ.
Хотите научиться торговать прибыльно, но не готовы ждать формирования сетапов часами? Этот инструмент создан для вас. Тренируйте глаз, проверяйте гипотезы и набивайте руку на истории так, словно это реальный рынок.
Почему Haven Bar Replay необходим каждому трейдеру?
-
Эффект "Правой части графика"
Индикатор полностью скрывает "будущее" (реальные свечи), оставляя только смоделированные. Вы принимаете решения честно, не подглядывая вперед.
-
Полный контроль времени
Проматывайте скучные участки флэта и замедляйте время на важных новостях. Вы сами управляете скоростью подачи котировок.
-
Умная навигация
Перемещайтесь в любую точку истории одним движением маркера или двойным кликом мыши.
-
Плавный скроллинг
График автоматически сдвигается вслед за ценой, обеспечивая комфортный визуальный контроль без резких скачков.
Инструкция: Как работать с симулятором
-
Откройте любой график и таймфрейм.
-
Установите индикатор Haven Bar Replay.
-
На графике появится Вертикальная линия (Marker) и Панель управления.
-
Перетащите Маркер влево на ту дату, с которой хотите начать тест или просто сделайте двойной щелчок мыши по нужному месту и метка переместиться туда.
-
Нажмите Play на панели или используйте горячие клавиши. График начнет отрисовываться свеча за свечой.
Управление и Горячие Клавиши (Hotkeys)
Для максимальной скорости и удобства мы внедрили управление с клавиатуры. Вам не обязательно постоянно кликать мышкой.
|Действие
|Клавиша / Метод
|Описание
|Play / Pause
|CTRL
|Запуск и остановка автоматического воспроизведения.
|Шаг Вперед
|X
|Сдвинуть график ровно на 1 свечу вперед (побарный анализ).
|Шаг Назад
|Z
|Вернуться на 1 свечу назад (если пропустили момент).
|Телепорт
|Двойной клик
|Дважды кликните в любом месте графика, чтобы мгновенно переместить симулятор туда.
|Перемотка
|Drag & Drop
|Перетащите вертикальную линию маркера мышкой в любую точку.
Настройки индикатора
-
InpHideReal – Скрыть реальный график. (Рекомендуется true, чтобы не видеть правую часть истории).
-
Visual Settings – Настройки цветов для бычьих/медвежьих свечей и линии маркера, чтобы настроить вид под вашу цветовую схему.
Превратите историю в опыт с помощью Haven Bar Replay. Удачной торговли!