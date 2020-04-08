Haven Bar Replay

Haven Bar Replay — Ваш персональный тренажер для трейдинга

Представляем Haven Bar Replay – это профессиональный симулятор для ручной торговли и тестирования стратегий. Он превращает ваш график MT5 в исторический плеер, позволяя проживать месяцы рыночных движений за считанные минуты.

Другие мои продукты -> ЗДЕСЬ.

Хотите научиться торговать прибыльно, но не готовы ждать формирования сетапов часами? Этот инструмент создан для вас. Тренируйте глаз, проверяйте гипотезы и набивайте руку на истории так, словно это реальный рынок.

Почему Haven Bar Replay необходим каждому трейдеру?

  • Эффект "Правой части графика"
    Индикатор полностью скрывает "будущее" (реальные свечи), оставляя только смоделированные. Вы принимаете решения честно, не подглядывая вперед.

  • Полный контроль времени
    Проматывайте скучные участки флэта и замедляйте время на важных новостях. Вы сами управляете скоростью подачи котировок.

  • Умная навигация
    Перемещайтесь в любую точку истории одним движением маркера или двойным кликом мыши.

  • Плавный скроллинг
    График автоматически сдвигается вслед за ценой, обеспечивая комфортный визуальный контроль без резких скачков.

Инструкция: Как работать с симулятором

  1. Откройте любой график и таймфрейм.

  2. Установите индикатор Haven Bar Replay.

  3. На графике появится Вертикальная линия (Marker) и Панель управления.

  4. Перетащите Маркер влево на ту дату, с которой хотите начать тест или просто сделайте двойной щелчок мыши по нужному месту и метка переместиться туда.

  5. Нажмите Play на панели или используйте горячие клавиши. График начнет отрисовываться свеча за свечой.

Управление и Горячие Клавиши (Hotkeys)

Для максимальной скорости и удобства мы внедрили управление с клавиатуры. Вам не обязательно постоянно кликать мышкой.

Действие Клавиша / Метод Описание
Play / Pause CTRL Запуск и остановка автоматического воспроизведения.
Шаг Вперед X Сдвинуть график ровно на 1 свечу вперед (побарный анализ).
Шаг Назад Z Вернуться на 1 свечу назад (если пропустили момент).
Телепорт Двойной клик Дважды кликните в любом месте графика, чтобы мгновенно переместить симулятор туда.
Перемотка Drag & Drop Перетащите вертикальную линию маркера мышкой в любую точку.

Настройки индикатора

  • InpHideReal – Скрыть реальный график. (Рекомендуется true, чтобы не видеть правую часть истории).

  • Visual Settings – Настройки цветов для бычьих/медвежьих свечей и линии маркера, чтобы настроить вид под вашу цветовую схему.

Превратите историю в опыт с помощью Haven Bar Replay. Удачной торговли!

