Haven Bar Replay — Ваш персональный тренажер для трейдинга Представляем Haven Bar Replay – это профессиональный симулятор для ручной торговли и тестирования стратегий. Он превращает ваш график MT5 в исторический плеер, позволяя проживать месяцы рыночных движений за считанные минуты.

Хотите научиться торговать прибыльно, но не готовы ждать формирования сетапов часами? Этот инструмент создан для вас. Тренируйте глаз, проверяйте гипотезы и набивайте руку на истории так, словно это реальный рынок.

Почему Haven Bar Replay необходим каждому трейдеру?

Эффект "Правой части графика"

Индикатор полностью скрывает "будущее" (реальные свечи), оставляя только смоделированные. Вы принимаете решения честно, не подглядывая вперед.

Полный контроль времени

Проматывайте скучные участки флэта и замедляйте время на важных новостях. Вы сами управляете скоростью подачи котировок.

Умная навигация

Перемещайтесь в любую точку истории одним движением маркера или двойным кликом мыши.

Плавный скроллинг

График автоматически сдвигается вслед за ценой, обеспечивая комфортный визуальный контроль без резких скачков.

Инструкция: Как работать с симулятором

Откройте любой график и таймфрейм. Установите индикатор Haven Bar Replay. На графике появится Вертикальная линия (Marker) и Панель управления. Перетащите Маркер влево на ту дату, с которой хотите начать тест или просто сделайте двойной щелчок мыши по нужному месту и метка переместиться туда. Нажмите Play на панели или используйте горячие клавиши. График начнет отрисовываться свеча за свечой.

Управление и Горячие Клавиши (Hotkeys)

Для максимальной скорости и удобства мы внедрили управление с клавиатуры. Вам не обязательно постоянно кликать мышкой.

Действие Клавиша / Метод Описание Play / Pause CTRL Запуск и остановка автоматического воспроизведения. Шаг Вперед X Сдвинуть график ровно на 1 свечу вперед (побарный анализ). Шаг Назад Z Вернуться на 1 свечу назад (если пропустили момент). Телепорт Двойной клик Дважды кликните в любом месте графика, чтобы мгновенно переместить симулятор туда. Перемотка Drag & Drop Перетащите вертикальную линию маркера мышкой в любую точку.

Настройки индикатора

InpHideReal – Скрыть реальный график. (Рекомендуется true , чтобы не видеть правую часть истории).

Visual Settings – Настройки цветов для бычьих/медвежьих свечей и линии маркера, чтобы настроить вид под вашу цветовую схему.

Превратите историю в опыт с помощью Haven Bar Replay. Удачной торговли!