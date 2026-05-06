Currency Strength Wizard MT5

Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты.

Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам реальную силу валют, которыми вы торгуете. Индикатор также показывает вам экстремумы объемов покупок и продаж, которые вы можете использовать в свою пользу при торговле по тренду. Индикатор также показывает возможные цели, основанные на Фибоначчи.

Индикатор предоставляет вам все типы оповещений, включая PUSH-уведомления.

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Желаю вам счастливой и прибыльной торговли!