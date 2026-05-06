Currency Strength Wizard MT5
- Индикаторы
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Oleg RodinПриветствую!
Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
- Версия: 2.3
- Обновлено: 22 июля 2026
- Активации: 20
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты.
Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам реальную силу валют, которыми вы торгуете. Индикатор также показывает вам экстремумы объемов покупок и продаж, которые вы можете использовать в свою пользу при торговле по тренду. Индикатор также показывает возможные цели, основанные на Фибоначчи.
Индикатор предоставляет вам все типы оповещений, включая PUSH-уведомления.
Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки. Я поделюсь с вами своими торговыми советами и бесплатно дам отличные бонусные индикаторы!
Желаю вам счастливой и прибыльной торговли!
Best currency strength indicator. Beauty of this indicator is that it is not tied to standard 28 FX pairs, works on any exotic pair and with same precision on all pairs.