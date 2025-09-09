SuperScalp Pro – скальпинг быстрее, точнее и проще, чем когда-либо.



Гибридный скальпер Supertrend с многофакторным подтверждением



SuperScalp Pro расширяет классическую концепцию Supertrend и превращает ее в гибридный инструмент для скальпинга, предназначенный для краткосрочных и среднесрочных торговых настроек на различных таймфреймах. Он не только генерирует торговые сигналы, но и включает симулятор торговой статистики, который позволяет оценивать эффективность стратегии и легко настраивать или оптимизировать параметры для каждого таймфрейма или типа графика.

Индикатор сочетает четкую, меняющую цвет полосу Supertrend с несколькими опциональными фильтрами подтверждения, чтобы предоставлять входы с высокой вероятностью, сохраняя при этом простое и эффективное управление рисками. Уровни Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) динамически рассчитываются с использованием ATR и отображаются прямо на графике. Включена полная система оповещений — всплывающие уведомления, электронная почта и push-уведомления — чтобы вы не пропустили ни одного сигнала.

Главный визуальный элемент — полоса Supertrend, которая меняет цвет в зависимости от направления тренда и выделяет потенциальные сигнальные бары. При развороте Supertrend генерируются входные сигналы, и индикатор оценивает все включенные фильтры подтверждения — включая диапазон ATR, ADX, RSI, несколько EMA, наклон EMA, расстояние до EMA и объем — прежде чем подтвердить сигнал. Эта комбинированная система подтверждений существенно уменьшает рыночный шум, требуя консенсуса фильтров вместо полагания только на Supertrend.

Параметры риска динамически рассчитываются на основе ATR и отображаются в виде пунктирных линий SL и TP с ценовыми метками, что позволяет ручным трейдерам мгновенно наблюдать и управлять риском.

Рекомендуемые таймфреймы:

SuperScalp Pro оптимизирован для скальпинговых стратегий и показывает наилучшую эффективность на низких таймфреймах M1–M5, где требуется быстрое открытие сделок и точное определение сигналов.

Индикатор также может использоваться на более высоких таймфреймах (M15–H1) для трейдеров, предпочитающих более медленный скальпинг или внутридневную торговлю, с разумными ожиданиями по частоте сигналов.

Большинство пользователей получают лучшие результаты во время сессий с высокой волатильностью, таких как Лондонская и Нью-Йоркская.

Вы можете сочетать SuperScalp Pro с инструментом управления ордерами VM Auto SLTP Basic для оптимизации выполнения сделок и исключения ручных операций.

SuperScalp Pro генерирует точные входные сигналы и отображает уровни SL и TP на основе ATR прямо на графике, в то время как VM Auto SLTP Basic автоматически выставляет эти уровни SL и TP в реальном времени. Вы можете внести цены SL и TP из SuperScalp Pro в панель управления VM Auto SLTP Basic или воспользоваться встроенными функциями SL и TP по ATR.

Такое сочетание обеспечивает более быстрый, понятный и точный процесс скальпинга — особенно важно в условиях высокой волатильности, где скорость исполнения критична.

После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной через личное сообщение на MQL5, чтобы получить руководство по настройке оптимальных конфигураций для каждого таймфрейма и типа графика, а также инструкции по комбинированию SuperScalp Pro с инструментом управления SL и TP для повышения эффективности торговли.