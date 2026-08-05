SMC Buy Sell KPG

SMC Buy Sell KPG - Руководство пользователя (MT5)


SMC Buy Sell KPG — это индикатор для MetaTrader 5, основанный на концепции умных денег (Smart Money Concepts). Он отображает сигналы на покупку и продажу на графике и визуализирует элементы рыночной структуры, которые многие трейдеры используют для анализа ценового движения.

Индикатор разработан для поддержки принятия решений: он показывает ключевые структурные элементы непосредственно на графике, включая пробои рыночной структуры и смену характера движения (CHoCH), ордер-блоки, гэпы справедливой стоимости (FVG), уровни равных максимумов и минимумов, зоны премии и дисконта, а также последние свинг-точки.

Сигналы на покупку и продажу отображаются в виде цветных стрелок. Каждая стрелка содержит процентное значение, отражающее оценочную точность сигнала на основе текущих рыночных условий. При появлении нового сигнала на закрытом баре инструмент также активирует звуковые оповещения, всплывающие окна на экране и уведомления на смартфон.

Уровни максимумов и минимумов со старших таймфреймов (дневного, недельного и месячного графиков) могут отображаться на текущем графике для дополнительного контекста. Расстояние между стрелками и текстом автоматически подстраивается под каждый символ и таймфрейм, поэтому ручная настройка при смене рынка не требуется.

Типы сигналов:
- Зелёная стрелка под свечой с текстом BUY xx% указывает на потенциальный сигнал на покупку.
- Красная стрелка над свечой с текстом SELL xx% указывает на потенциальный сигнал на продажу.

Индикатор применяет несколько фильтров для повышения качества сигналов:
- Сигнал на покупку с большей вероятностью появляется в зоне дисконта, а сигнал на продажу — в зоне премии.
- Инструмент избегает выдачи сигнала на покупку внутри ордер-блока предложения и сигнала на продажу внутри ордер-блока спроса.
- При оценке процента точности также учитывается согласованность тренда со свинг-структурой и внутренней структурой.

Рекомендации по использованию:
- Для более чёткого просмотра основной структуры и направления тренда индикатор можно использовать на H1 или H4.
- Когда цена достигает ордер-блока или зоны премии/дисконта, совпадающие сигналы на M5 или M15 могут использоваться как подсказки для входа.
- Вход в сделку можно рассматривать, если процент точности выше 60 и сигнал согласуется со структурой старшего таймфрейма.
- Стоп-лосс и тейк-профит следует устанавливать вручную. Оповещения указывают на момент появления сигнала, а не гарантируют результат сделки.
- Возможный уровень стоп-лосса можно разместить под свечой сигнала на покупку или над свечой сигнала на продажу, либо за ближайшим ордер-блоком.
- Можно рассматривать соотношение риск/прибыль 1:2 или 1:3.
- Торговля против основной структуры не рекомендуется. Следует избегать шумных и очень коротких таймфреймов.
- Индикатор является инструментом поддержки принятия решений, а не автоматической торговой системой, и его следует сочетать с собственным анализом пользователя.

Оповещения и уведомления:
- Полностью поддерживаются комплексные варианты оповещений, включая звук, визуальные всплывающие окна и уведомления на смартфон.
- Push-уведомления отправляются в мобильное приложение MetaTrader 5, когда терминал подключён и настроен MetaQuotes ID.
- Каждый сигнал активирует оповещение только один раз, при закрытии бара, чтобы избежать повторяющихся сообщений при загрузке истории.

Входные параметры (примеры):
- Режим: отображение истории или текущего состояния.
- Swing-структура: видимость, цвета и длина.
- Внутренняя структура: видимость, цвета и фильтр слияния.
- Ордер-блоки: видимость, количество, метод фильтрации и метод отработки.
- Гэпы справедливой стоимости (FVG): видимость, расширение и цвета.
- Зоны премии и дисконта: видимость и цвета.
- Источник сигналов: выбор рыночных событий, генерирующих сигналы на покупку и продажу.
- Расстояние стрелок и текста: автоматически для каждого символа и таймфрейма.
- Размер меток: настраиваемый размер текста для меток структуры и зон.
- Оповещения: включение или отключение звуковых, визуальных оповещений и уведомлений на смартфон.

Отказ от ответственности:
- Этот инструмент предоставляет аналитическую помощь. Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Управляйте своим капиталом ответственно.

Поддержка:
- Поддержка предоставляется через раздел комментариев к продукту или через систему внутренних сообщений mql5.com.
- Помощь не предоставляется через Telegram, другие мессенджеры или внешние сайты.
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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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5 (25)
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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
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PZ Harmonacci Patterns MT5
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Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Фильтр:
Arhyel Mshelia
480
Arhyel Mshelia 2026.08.05 19:50 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7690
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.08.06 00:58
Thank you for your wonderful review! I truly appreciate your feedback and I'm very glad that the indicator has been helpful to you. Your support means a lot. Wishing you all the best in your trading!
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