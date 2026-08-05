SMC Buy Sell KPG - Руководство пользователя (MT5)





SMC Buy Sell KPG — это индикатор для MetaTrader 5, основанный на концепции умных денег (Smart Money Concepts). Он отображает сигналы на покупку и продажу на графике и визуализирует элементы рыночной структуры, которые многие трейдеры используют для анализа ценового движения.





Индикатор разработан для поддержки принятия решений: он показывает ключевые структурные элементы непосредственно на графике, включая пробои рыночной структуры и смену характера движения (CHoCH), ордер-блоки, гэпы справедливой стоимости (FVG), уровни равных максимумов и минимумов, зоны премии и дисконта, а также последние свинг-точки.





Сигналы на покупку и продажу отображаются в виде цветных стрелок. Каждая стрелка содержит процентное значение, отражающее оценочную точность сигнала на основе текущих рыночных условий. При появлении нового сигнала на закрытом баре инструмент также активирует звуковые оповещения, всплывающие окна на экране и уведомления на смартфон.





Уровни максимумов и минимумов со старших таймфреймов (дневного, недельного и месячного графиков) могут отображаться на текущем графике для дополнительного контекста. Расстояние между стрелками и текстом автоматически подстраивается под каждый символ и таймфрейм, поэтому ручная настройка при смене рынка не требуется.





Типы сигналов:

- Зелёная стрелка под свечой с текстом BUY xx% указывает на потенциальный сигнал на покупку.

- Красная стрелка над свечой с текстом SELL xx% указывает на потенциальный сигнал на продажу.





Индикатор применяет несколько фильтров для повышения качества сигналов:

- Сигнал на покупку с большей вероятностью появляется в зоне дисконта, а сигнал на продажу — в зоне премии.

- Инструмент избегает выдачи сигнала на покупку внутри ордер-блока предложения и сигнала на продажу внутри ордер-блока спроса.

- При оценке процента точности также учитывается согласованность тренда со свинг-структурой и внутренней структурой.





Рекомендации по использованию:

- Для более чёткого просмотра основной структуры и направления тренда индикатор можно использовать на H1 или H4.

- Когда цена достигает ордер-блока или зоны премии/дисконта, совпадающие сигналы на M5 или M15 могут использоваться как подсказки для входа.

- Вход в сделку можно рассматривать, если процент точности выше 60 и сигнал согласуется со структурой старшего таймфрейма.

- Стоп-лосс и тейк-профит следует устанавливать вручную. Оповещения указывают на момент появления сигнала, а не гарантируют результат сделки.

- Возможный уровень стоп-лосса можно разместить под свечой сигнала на покупку или над свечой сигнала на продажу, либо за ближайшим ордер-блоком.

- Можно рассматривать соотношение риск/прибыль 1:2 или 1:3.

- Торговля против основной структуры не рекомендуется. Следует избегать шумных и очень коротких таймфреймов.

- Индикатор является инструментом поддержки принятия решений, а не автоматической торговой системой, и его следует сочетать с собственным анализом пользователя.





Оповещения и уведомления:

- Полностью поддерживаются комплексные варианты оповещений, включая звук, визуальные всплывающие окна и уведомления на смартфон.

- Push-уведомления отправляются в мобильное приложение MetaTrader 5, когда терминал подключён и настроен MetaQuotes ID.

- Каждый сигнал активирует оповещение только один раз, при закрытии бара, чтобы избежать повторяющихся сообщений при загрузке истории.





Входные параметры (примеры):

- Режим: отображение истории или текущего состояния.

- Swing-структура: видимость, цвета и длина.

- Внутренняя структура: видимость, цвета и фильтр слияния.

- Ордер-блоки: видимость, количество, метод фильтрации и метод отработки.

- Гэпы справедливой стоимости (FVG): видимость, расширение и цвета.

- Зоны премии и дисконта: видимость и цвета.

- Источник сигналов: выбор рыночных событий, генерирующих сигналы на покупку и продажу.

- Расстояние стрелок и текста: автоматически для каждого символа и таймфрейма.

- Размер меток: настраиваемый размер текста для меток структуры и зон.

- Оповещения: включение или отключение звуковых, визуальных оповещений и уведомлений на смартфон.





Отказ от ответственности:

- Этот инструмент предоставляет аналитическую помощь. Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Управляйте своим капиталом ответственно.





Поддержка:

- Поддержка предоставляется через раздел комментариев к продукту или через систему внутренних сообщений mql5.com.

- Помощь не предоставляется через Telegram, другие мессенджеры или внешние сайты.