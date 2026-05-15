GoldenX Entry MT5

GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Индикатор предоставляет количественный анализ на основе метрик риск-доходность (RR) и исторического поведения сделок.

Начать работу просто — запустите оптимизатор на выбранном таймфрейме и начните использовать индикатор на графике.

Основной функционал



GoldenX Entry объединяет сигнальный движок со встроенным управлением сделками и историческим статистическим отслеживанием на одном графике:

- Встроенный оптимизатор: Оптимизатор запускается прямо на графике одним кликом. Он тестирует 200 комбинаций параметров, используя двухэтапный процесс поиска — сначала исследование, затем уточнение — и автоматически применяет выбранную конфигурацию после завершения процесса. Результаты кэшируются для каждого таймфрейма, поэтому при возврате к ранее оптимизированному таймфрейму те же настройки восстанавливаются мгновенно.

- Автоматическое определение таймфрейма для инструмента золота: Подключите индикатор к любому графику XAUUSD от M1 до Monthly. Активный таймфрейм определяется автоматически, и соответствующий пресет загружается автоматически. Включено девять профилей таймфреймов, каждый из которых специально настроен для золота на стандартных временных интервалах. Переключение между таймфреймами автоматически корректирует соответствующие параметры.

- Панель капитала (Capital Reference Panel): Используя историческую статистику индикатора — средний R на сделку, максимальную просадку и количество сигналов — эта панель отображает минимальный рекомендованный капитал, настраиваемый буфер капитала, расчетный риск на сделку в валюте вашего счета и исторические средние показатели, полученные из скользящего окна бэктеста. Это справочный инструмент риск-менеджмента, основанный на историческом поведении сигналов индикатора. Отображаемые значения основаны на исторических данных и не гарантируют будущих результатов.

- Панель производительности (Performance Dashboard): Статистика обновляется автоматически по мере завершения сигналов — общий R, средний R на сделку, максимальная просадка, количество срабатываний TP1, TP2 и TP3, а также отслеживание серий выигрышей и убытков. Длина окна бэктеста настраивается. По умолчанию используется последние 100 сигналов на большинстве таймфреймов, 500 на M5 и 800 на M1 для более широкого статистического анализа.

- Структура частичных выходов (Multi-Exit Take-Profit Structure) Каждый сигнал формирует три уровня тейк-профита — TP1 на +0.5R, TP2 на +1.0R, TP3 на +1.5R — вместе с уровнем стоп-лосса. По мере достижения целей фиксируются частичные результаты, которые учитываются в расчётах R-значений. Статистика производительности основана на логике исторического отслеживания сигналов индикатора.

Для кого это?

Дискреционные трейдеры , которым нужны уровни входа, TP и SL на графике для ручного управления сделками.

, которым нужны уровни входа, TP и SL на графике для ручного управления сделками. Мультитаймфрейм-трейдеры , которые переключаются между M1 и Monthly и предпочитают автоматическую настройку параметров.

, которые переключаются между M1 и Monthly и предпочитают автоматическую настройку параметров. Трейдеры, следящие за статистикой — пользователи, которым нужны Total R, просадка и показатели срабатывания TP прямо на графике с автоматическим обновлением при закрытии сигналов.

Как использовать (рабочий процесс) Подключите индикатор к графику. Опционально: нажмите Find Better Setting, чтобы запустить оптимизатор. Стандартные пресеты уже настроены и могут использоваться без дополнительных изменений. Следите за сигналами на графике. Стрелки обозначают входы, пунктирные линии — TP1, TP2 и TP3, а сплошная линия — уровень стоп-лосса. Используйте панель капитала как дополнительный инструмент риск-менеджмента перед входом в сделку. Следите за панелью статистики, где автоматически обновляются исторические данные. Вся информация отображается прямо на графике для мониторинга и управления сделками.

Ключевые особенности

Адаптивный алгоритм Smart Entry Trend с системой оценки сигналов.

Автоматические уровни входа, TP1, TP2, TP3 и SL для каждого сигнала.

Встроенный оптимизатор с двухэтапным поиском параметров среди 200 вариантов.

Девять предустановленных профилей таймфреймов от M1 до Monthly.

Автоматическое определение таймфрейма.

Панель капитала с настраиваемым буфером безопасности.

Статистическое отслеживание R-значений с настраиваемым окном истории.

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