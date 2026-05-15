GoldenX Entry MT5

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GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Индикатор предоставляет количественный анализ на основе метрик риск-доходность (RR) и исторического поведения сделок.

Начать работу просто — запустите оптимизатор на выбранном таймфрейме и начните использовать индикатор на графике.

Основной функционал

GoldenX Entry объединяет сигнальный движок со встроенным управлением сделками и историческим статистическим отслеживанием на одном графике:

- Встроенный оптимизатор: Оптимизатор запускается прямо на графике одним кликом. Он тестирует 200 комбинаций параметров, используя двухэтапный процесс поиска — сначала исследование, затем уточнение — и автоматически применяет выбранную конфигурацию после завершения процесса. Результаты кэшируются для каждого таймфрейма, поэтому при возврате к ранее оптимизированному таймфрейму те же настройки восстанавливаются мгновенно.

- Автоматическое определение таймфрейма для инструмента золота: Подключите индикатор к любому графику XAUUSD от M1 до Monthly. Активный таймфрейм определяется автоматически, и соответствующий пресет загружается автоматически. Включено девять профилей таймфреймов, каждый из которых специально настроен для золота на стандартных временных интервалах. Переключение между таймфреймами автоматически корректирует соответствующие параметры.

- Панель капитала (Capital Reference Panel): Используя историческую статистику индикатора — средний R на сделку, максимальную просадку и количество сигналов — эта панель отображает минимальный рекомендованный капитал, настраиваемый буфер капитала, расчетный риск на сделку в валюте вашего счета и исторические средние показатели, полученные из скользящего окна бэктеста. Это справочный инструмент риск-менеджмента, основанный на историческом поведении сигналов индикатора. Отображаемые значения основаны на исторических данных и не гарантируют будущих результатов.

- Панель производительности (Performance Dashboard): Статистика обновляется автоматически по мере завершения сигналов — общий R, средний R на сделку, максимальная просадка, количество срабатываний TP1, TP2 и TP3, а также отслеживание серий выигрышей и убытков. Длина окна бэктеста настраивается. По умолчанию используется последние 100 сигналов на большинстве таймфреймов, 500 на M5 и 800 на M1 для более широкого статистического анализа.

- Структура частичных выходов (Multi-Exit Take-Profit Structure) Каждый сигнал формирует три уровня тейк-профита — TP1 на +0.5R, TP2 на +1.0R, TP3 на +1.5R — вместе с уровнем стоп-лосса. По мере достижения целей фиксируются частичные результаты, которые учитываются в расчётах R-значений. Статистика производительности основана на логике исторического отслеживания сигналов индикатора.

Для кого это?

  • Дискреционные трейдеры, которым нужны уровни входа, TP и SL на графике для ручного управления сделками.
  • Мультитаймфрейм-трейдеры, которые переключаются между M1 и Monthly и предпочитают автоматическую настройку параметров.
  • Трейдеры, следящие за статистикой — пользователи, которым нужны Total R, просадка и показатели срабатывания TP прямо на графике с автоматическим обновлением при закрытии сигналов.

Как использовать (рабочий процесс)

  1. Подключите индикатор к графику.
  2. Опционально: нажмите Find Better Setting, чтобы запустить оптимизатор. Стандартные пресеты уже настроены и могут использоваться без дополнительных изменений.
  3. Следите за сигналами на графике. Стрелки обозначают входы, пунктирные линии — TP1, TP2 и TP3, а сплошная линия — уровень стоп-лосса.
  4. Используйте панель капитала как дополнительный инструмент риск-менеджмента перед входом в сделку.
  5. Следите за панелью статистики, где автоматически обновляются исторические данные.

Вся информация отображается прямо на графике для мониторинга и управления сделками.

Ключевые особенности

  • Адаптивный алгоритм Smart Entry Trend с системой оценки сигналов.
  • Автоматические уровни входа, TP1, TP2, TP3 и SL для каждого сигнала.
  • Встроенный оптимизатор с двухэтапным поиском параметров среди 200 вариантов.
  • Девять предустановленных профилей таймфреймов от M1 до Monthly.
  • Автоматическое определение таймфрейма.
  • Панель капитала с настраиваемым буфером безопасности.
  • Статистическое отслеживание R-значений с настраиваемым окном истории.

После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить стартовое руководство, бонусные материалы и информацию о будущих обновлениях сообщества, если оно станет доступным.

Отзывы 16
MarkHamp
158
MarkHamp 2026.07.29 17:25 
 

This indicator is great. I have taken all my other indicators off and now just use this. It's so easy to use. Standard settings, wait for the buy / sell notification and just place as directed. THE SL & TP's are all given so just enter them and away you go. It's not 100% accurate with every signal but today I have had 19 winners and three losers. Now do bear in mind some of those are different TP levels but on a 0.01 lot size I am £50 up for today and much the same yesterday. A big thank you to the author of this indicator. It's fantastic.

Justin Davis
961
Justin Davis 2026.07.02 04:11 
 

I am honestly blown away by this indicator. There is truly nothing like it on MQL5 and the fact that Kareem is selling it so cheap is truly amazing. It's re-optimization feature is truly one of kind! Many indicators, especially the ones that say "AI" is integrated are nothing more than marketing words. But Kareem's indicator is truly different in that it actually adapts to market conditions so that you have the best possible chance to make money with it. For $37, I almost feel like I stole this indicator from him. If you are on the fence, seriously, just buy it.

kadir71kara
248
kadir71kara 2026.06.24 21:42 
 

The indicator features a re-optimization system unlike anything I've seen before for MT5 indicators. It's a revolutionary feature that keeps the indicator optimized and up to date across all instruments and timeframes. It is amazing product.

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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
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SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Фильтр:
Braulio Cortes Siqueira
262
Braulio Cortes Siqueira 2026.08.05 16:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

MarkHamp
158
MarkHamp 2026.07.29 17:25 
 

This indicator is great. I have taken all my other indicators off and now just use this. It's so easy to use. Standard settings, wait for the buy / sell notification and just place as directed. THE SL & TP's are all given so just enter them and away you go. It's not 100% accurate with every signal but today I have had 19 winners and three losers. Now do bear in mind some of those are different TP levels but on a 0.01 lot size I am £50 up for today and much the same yesterday. A big thank you to the author of this indicator. It's fantastic.

Justin Davis
961
Justin Davis 2026.07.02 04:11 
 

I am honestly blown away by this indicator. There is truly nothing like it on MQL5 and the fact that Kareem is selling it so cheap is truly amazing. It's re-optimization feature is truly one of kind! Many indicators, especially the ones that say "AI" is integrated are nothing more than marketing words. But Kareem's indicator is truly different in that it actually adapts to market conditions so that you have the best possible chance to make money with it. For $37, I almost feel like I stole this indicator from him. If you are on the fence, seriously, just buy it.

kadir71kara
248
kadir71kara 2026.06.24 21:42 
 

The indicator features a re-optimization system unlike anything I've seen before for MT5 indicators. It's a revolutionary feature that keeps the indicator optimized and up to date across all instruments and timeframes. It is amazing product.

Mohamed Khenancha
214
Mohamed Khenancha 2026.06.12 00:30 
 

Great indicator and an even better seller. The indicator works very well, and the support was fast, helpful, and professional throughout the entire process. Thank you for your effort, generosity, and professionalism. It's rare to find such great customer service. Highly recommended.

manasvi.sriram
1747
manasvi.sriram 2026.06.10 15:41 
 

Awesome indicator! If you are good at SMC and are able to combine the Author's SMC indicator with this one, you are the Winner! Very well made. Many Thanks Author!

Jhon Jhon Tomas
190
Jhon Jhon Tomas 2026.06.07 21:14 
 

I highly recommend this indicator, customer service top class very reliable indicator, easy to use!

a547607960
47
a547607960 2026.06.03 22:24 
 

I purchased this indicator a few days ago, and I must say — I'm thoroughly impressed with its performance so far. The interface is clean and easy to set up.

Johnny Chen
361
Johnny Chen 2026.06.02 02:32 
 

The indicator was excellent value. It clearly indicates entry points, stop-loss levels, and TP1, TP2, and TP3. It also provides reversal alerts. Email alerts would be even better.

ANDREAS KURT HANS MEYER
1691
ANDREAS KURT HANS MEYER 2026.05.31 18:38 
 

Kareem has created a very strong concept with this indicator. The indicator optimizes itself and has delivered very good results for me so far. I use it on BTCUSD M1 and have achieved a high win rate. However, I naturally still need a little more time with this indicator before I can make reliable statements about its long-term performance. Kareem provides good support and responds very quickly. The user manual is also good and helpful. I am excited to see what the future brings with this indicator.

Valentin Ilie
47
Valentin Ilie 2026.05.25 16:51 
 

I have just started using this indicator, and so far everything looks very good. It is simple to use, clear on the chart, and it already feels like a helpful tool for my trading routine. I have full confidence that Kareem has done a great job with this product. Highly recommended. 🙌

emmanuel legrand
63
emmanuel legrand 2026.05.16 21:08 
 

Excellent product and very easy to use. Furthermore, the designer is very kind and if you have a problem, he takes the time to explain it to you. I highly recommend it, especially since it's also inexpensive.

Gryffn10
584
Gryffn10 2026.05.16 19:27 
 

An impressive indicator that takes the stress out of analyzing the Gold market.. It has very interesting optimizing engine and what is very promising is the "Enable_Auto_Calibration" feature... If you have already have SMC Intraday Formula, you would know how elegant and intelligent it is. So then purchasing this GoldenX Entry Indicator is a no brainer... Altogether a well written and very smart Indicator... Thank you Kareem...

man1980
2352
man1980 2026.05.16 13:05 
 

I just purchased the Gold Smart Entry indicator yesterday and first impressions have been good so far. The setup is clean, easy to use, and the signals are straightforward without overcomplicating the charts. I like that it helps highlight potential entries clearly while still leaving room to use your own analysis and confirmations. So far it looks promising, especially for gold trading during active market sessions. Definitely looking forward to testing it more over the next few days in live market conditions.

Scott Sanders
64
Scott Sanders 2026.05.15 19:01 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jasarekay99
256
Jasarekay99 2026.05.15 13:20 
 

I’ve been testing this gold indicator for a while on XAUUSD and the overall experience has been solid so far. The interface is clean, signals are easy to understand, and it helps simplify market analysis during active sessions. What I personally liked most is the dashboard structure and how the information is organized without overcomplicating the chart a lot with accuracy.

Jing Chao Di
249
Jing Chao Di 2026.05.15 11:41 
 

This trading indicator is highly practical and accurate. It can effectively identify market trend direction and key entry and exit points. The signal is clear and timely, with few false signals. It works perfectly on multiple timeframes and fits well with mainstream trading strategies. It is a reliable auxiliary tool for manual trading and EA development.

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