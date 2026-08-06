Superhero
- Индикаторы
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Ihor Otkydach🌀 My Telegram Channel: https://t.me/+UPIAnnNFlRBjZTc0
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- Версия: 1.43
- Активации: 10
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1
Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL
Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. Отлично подходит для Проп Фирм трейдинга.
Каждый покупатель этого индикатора получит от меня в подарок специальную утилиту, которая:
- автоматически выставляет стоп лосс и тейк профит ордера
- автоматически закрывает сделки при достижении ценой целевых уровней
- поддерживает режим торговли отложенными ордерами
- поддерживает режим торговли с усреднением
Если вы хотите получить эту великолепную и очень удобную утилиту в подарок, то сразу после покупки SUPERHERO индикатора свяжитесь со мной через личные сообщения системы MQL5. В дополнение вы получите доступ к обучающему курсу "Как установить и настроить SUPERHERO и начать получать стабильный профит".
О стратегии SUPERHERO
Стратегия SUPERHERO - это внутридневная торговля на коррекции цены в направлении тренда.
Внутри кода Superhero находится несколько мощных технических индикаторов, которые анализируют направление тренда, ширину волатильности ценового канала, а также выявляют моменты образования внутридневных SWING разворотов, возникающих после коррекционных откатов.
SUPERHERO индикатор использует уникальный алгоритм самооптимизации и после его установки на график котировок, автоматически оптимизируется (настраивает свои торговые параметры) так, чтобы давать пользователю в будущем максимально эффективные торговые сигналы.
Характеристики системы SUPERHERO
- Таймфреймы для торговли: M15, H1, H4
- Время для торговли: круглосуточно
- Активы для торговли: XAUUSD (GOLD), AUDCAD, AUDUSD, NZDCAD, NZDUSD, EURCAD, EURUSD, EURAUD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, USDCAD, а также другие валютные пары.
Рекомендуется использовать VPS для размещения платформы МТ5 с SUPERHERO системой, а также мобильную платформу МТ5 для получения торговых сигналов в виде PUSH-уведомлений прямо на ваш смартфон. В таком случае SUPERHERO система будет анализировать рынок и генерировать торговые сигналы, а вы сможете делать сделки прямо на вашем смартфоне. SUPERHERO утилита в это время будет автоматически выставлять для каждой сделки ордера стоп лосс и тейк профит и закрывать эти сделки при достижении котировками целевых уровней.
Таким образом SUPERHERO будет работать на полуавтомате:
- SUPERHERO индикатор анализирует рынок и присылает вам торговые сигналы (в том числе PUSH уведомления)
- Вы делаете сделки
- Superhero утилита подхватывает ваши сделки и управляет ими: устанавливает Стоп Лосс и Тейк Профит ордера и закрывает эти сделки при достижении ценой целевых уровней.
Another great indicator from Ihor. After i bought Divergence Bomber, i couldn't miss this one. With the SuperHero utility and the video instructions from Ihor, it's easy to use.