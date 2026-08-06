Superhero

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SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1

Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL

Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. Отлично подходит для Проп Фирм трейдинга.

БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ:

Каждый покупатель этого индикатора получит от меня в подарок специальную утилиту, которая:

  • автоматически выставляет стоп лосс и тейк профит ордера
  • автоматически закрывает сделки при достижении ценой целевых уровней
  • поддерживает режим торговли отложенными ордерами
  • поддерживает режим торговли с усреднением

Если вы хотите получить эту великолепную и очень удобную утилиту в подарок, то сразу после покупки SUPERHERO индикатора свяжитесь со мной через личные сообщения системы MQL5. В дополнение вы получите доступ к обучающему курсу "Как установить и настроить SUPERHERO и начать получать стабильный профит".

О стратегии SUPERHERO

Стратегия SUPERHERO - это внутридневная торговля на коррекции цены в направлении тренда. 

Внутри кода Superhero находится несколько мощных технических индикаторов, которые анализируют направление тренда, ширину волатильности ценового канала, а также выявляют моменты образования внутридневных SWING разворотов, возникающих после коррекционных откатов.

SUPERHERO индикатор использует уникальный алгоритм самооптимизации и после его установки на график котировок, автоматически оптимизируется (настраивает свои торговые параметры) так, чтобы давать пользователю в будущем максимально эффективные торговые сигналы.

Характеристики системы SUPERHERO

  • Таймфреймы для торговли: M15, H1, H4
  • Время для торговли: круглосуточно
  • Активы для торговли: XAUUSD (GOLD), AUDCAD, AUDUSD, NZDCAD, NZDUSD, EURCAD, EURUSD, EURAUD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, USDCAD, а также другие валютные пары.

Рекомендуется использовать VPS для размещения платформы МТ5 с SUPERHERO системой, а также мобильную платформу МТ5 для получения торговых сигналов в виде PUSH-уведомлений прямо на ваш смартфон. В таком случае SUPERHERO система будет анализировать рынок и генерировать торговые сигналы, а вы сможете делать сделки прямо на вашем смартфоне. SUPERHERO утилита в это время будет автоматически выставлять для каждой сделки ордера стоп лосс и тейк профит и закрывать эти сделки при достижении котировками целевых уровней.

Таким образом SUPERHERO будет работать на полуавтомате:

  • SUPERHERO индикатор анализирует рынок и присылает вам торговые сигналы (в том числе PUSH уведомления)
  • Вы делаете сделки
  • Superhero утилита подхватывает ваши сделки и управляет ими: устанавливает Стоп Лосс и Тейк Профит ордера и закрывает эти сделки при достижении ценой целевых уровней.
Отзывы 2
Kris Jef Saelen
1286
Kris Jef Saelen 2026.08.07 09:19 
 

Another great indicator from Ihor. After i bought Divergence Bomber, i couldn't miss this one. With the SuperHero utility and the video instructions from Ihor, it's easy to use.

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Индикаторы
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Kris Jef Saelen
1286
Kris Jef Saelen 2026.08.07 09:19 
 

Another great indicator from Ihor. After i bought Divergence Bomber, i couldn't miss this one. With the SuperHero utility and the video instructions from Ihor, it's easy to use.

Stephen J Martret
3458
Stephen J Martret 2026.08.06 14:40 
 

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