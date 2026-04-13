SMC Intraday Formula
- Индикаторы
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Kareem AbbasПривет трейдеры!
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- Версия: 1.30
- Обновлено: 6 августа 2026
- Активации: 20
Давайте сначала будем честны.
Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем.
SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как выглядит след умных денег прямо сейчас — простым языком. Вы всё ещё принимаете решение. Вы всё ещё нажимаете кнопку. Но теперь вы делаете это с точностью, а не с надеждой.
Что отличает его от всех остальных индикаторов?
Большинство торговых индикаторов делают одно и то же. Скользящая средняя пересекается. Осциллятор достигает уровня. Появляется стрелка. Вы входите в сделку. Теряете. Обвиняете индикатор. Повторяете.
SMC Intraday Formula объединяет несколько институциональных концепций в единое целостное представление рынка:
- Движок конвергенции Фибоначчи Не просто уровни Фибоначчи — индикатор динамически привязывает уровни коррекции к последнему подтверждённому пробою структуры (BOS или CHoCH). Золотая зона (0.618–0.786), ключевой откат 50% и уровни расширения всегда соответствуют тому, что рынок делает прямо сейчас. Когда формируется новая структура, уровни автоматически перепривязываются.
- Определение структуры умных денег Обнаружение пробоя структуры (BOS) и смены характера (CHoCH) в реальном времени. Индикатор отслеживает локальные максимумы и минимумы, определяет, когда структура меняется с бычьей на медвежью (или наоборот), и помечает каждый пробой на графике. Вы видите скелет рынка — основу, которую уважает цена.
- Система оценки конвергенции Каждая свеча получает оценку конвергенции (0–100%) в зависимости от совпадения факторов: близость к зоне Фибоначчи, направление структуры, положение в премиуме/дисконте, близость к свинг-уровням. Высокая конвергенция + правильная зона = тот самый сетап, которого вы ждали. Индикатор показывает оценку и объясняет контекст.
- Панель рыночного нарратива Здесь начинается самое интересное. Панель в реальном времени анализирует контекст рынка и говорит вам — простым английским языком — что происходит на рынке и на что обратить внимание дальше. "STRONG BUY ZONE — Price in discount with high confluence. Look for a confirmation candle to enter." Никаких догадок. Никакого анализа 6 индикаторов. Одно предложение. Одно понимание.
- Виджет мульти-таймфреймового направления Компактная панель MTF показывает структурное направление (бычье/медвежье/нейтральное) и уровень конвергенции от M1 до D1. Когда старшие таймфреймы совпадают с вашим рабочим таймфреймом, рынок работает на вас.
- Обнаружение снятия ликвидности Определяет моменты, когда цена выходит за пределы локального максимума или минимума и разворачивается — классическая ловушка умных денег. Именно в эти моменты выбиваются стопы розничных трейдеров и исполняются институциональные ордера. Индикатор отмечает их в реальном времени.
Для кого это?
- Начинающие скальперы, которые перегружены количеством концепций, которые нужно изучить. Этот индикатор обучает вас SMC и Фибоначчи через свою панель нарратива — вы учитесь, наблюдая за анализом рынка.
- Трейдеры среднего уровня, которые понимают структуру, но нуждаются в инструменте, чтобы сохранять дисциплину и фокусироваться только на высоковероятных сетапах.
- Активные внутридневные трейдеры, торгующие золотом, биткоином или Forex на младших таймфреймах (M1–M30), которым нужны быстрые и чёткие сигналы без перегруженного графика.
Как мы его используем (наш ежедневный процесс)
- Откройте график M5 или M15. Проверьте MTF-виджет — совпадают ли H1 и H4 по направлению?
- Прочитайте панель нарратива. Находится ли рынок в зоне "STRONG BUY ZONE" или "GOLDEN POCKET"?
- Проверьте уровень конвергенции. Выше 60%? Хорошо. Ниже 40%? Ждите.
- Ищите подтверждающую свечу — поглощение, пин-бар или сильную импульсную свечу в направлении тренда.
- Входите со стопом ниже локального минимума (для покупок) или выше локального максимума (для продаж).
- Цель — уровень расширения Фибоначчи, указанный на графике.
Вот и всё. Никаких 15 индикаторов. Никаких противоречивых сигналов. Один график. Одно понимание. Одно решение.
Useful indicator at a decent price, it will help you wait for the pullback and show you the right levels. Author is a honest trader, you don't meet to many around here.