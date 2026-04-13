SMC Intraday Formula

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Давайте сначала будем честны.

Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем.

SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как выглядит след умных денег прямо сейчас — простым языком. Вы всё ещё принимаете решение. Вы всё ещё нажимаете кнопку. Но теперь вы делаете это с точностью, а не с надеждой.

Что отличает его от всех остальных индикаторов?

Большинство торговых индикаторов делают одно и то же. Скользящая средняя пересекается. Осциллятор достигает уровня. Появляется стрелка. Вы входите в сделку. Теряете. Обвиняете индикатор. Повторяете.

SMC Intraday Formula объединяет несколько институциональных концепций в единое целостное представление рынка:

- Движок конвергенции Фибоначчи Не просто уровни Фибоначчи — индикатор динамически привязывает уровни коррекции к последнему подтверждённому пробою структуры (BOS или CHoCH). Золотая зона (0.618–0.786), ключевой откат 50% и уровни расширения всегда соответствуют тому, что рынок делает прямо сейчас. Когда формируется новая структура, уровни автоматически перепривязываются.

- Определение структуры умных денег Обнаружение пробоя структуры (BOS) и смены характера (CHoCH) в реальном времени. Индикатор отслеживает локальные максимумы и минимумы, определяет, когда структура меняется с бычьей на медвежью (или наоборот), и помечает каждый пробой на графике. Вы видите скелет рынка — основу, которую уважает цена.

- Система оценки конвергенции Каждая свеча получает оценку конвергенции (0–100%) в зависимости от совпадения факторов: близость к зоне Фибоначчи, направление структуры, положение в премиуме/дисконте, близость к свинг-уровням. Высокая конвергенция + правильная зона = тот самый сетап, которого вы ждали. Индикатор показывает оценку и объясняет контекст.

- Панель рыночного нарратива Здесь начинается самое интересное. Панель в реальном времени анализирует контекст рынка и говорит вам — простым английским языком — что происходит на рынке и на что обратить внимание дальше. "STRONG BUY ZONE — Price in discount with high confluence. Look for a confirmation candle to enter." Никаких догадок. Никакого анализа 6 индикаторов. Одно предложение. Одно понимание.

- Виджет мульти-таймфреймового направления Компактная панель MTF показывает структурное направление (бычье/медвежье/нейтральное) и уровень конвергенции от M1 до D1. Когда старшие таймфреймы совпадают с вашим рабочим таймфреймом, рынок работает на вас.

- Обнаружение снятия ликвидности Определяет моменты, когда цена выходит за пределы локального максимума или минимума и разворачивается — классическая ловушка умных денег. Именно в эти моменты выбиваются стопы розничных трейдеров и исполняются институциональные ордера. Индикатор отмечает их в реальном времени.

Для кого это?

  • Начинающие скальперы, которые перегружены количеством концепций, которые нужно изучить. Этот индикатор обучает вас SMC и Фибоначчи через свою панель нарратива — вы учитесь, наблюдая за анализом рынка.
  • Трейдеры среднего уровня, которые понимают структуру, но нуждаются в инструменте, чтобы сохранять дисциплину и фокусироваться только на высоковероятных сетапах.
  • Активные внутридневные трейдеры, торгующие золотом, биткоином или Forex на младших таймфреймах (M1–M30), которым нужны быстрые и чёткие сигналы без перегруженного графика.

Как мы его используем (наш ежедневный процесс)

  1. Откройте график M5 или M15. Проверьте MTF-виджет — совпадают ли H1 и H4 по направлению?
  2. Прочитайте панель нарратива. Находится ли рынок в зоне "STRONG BUY ZONE" или "GOLDEN POCKET"?
  3. Проверьте уровень конвергенции. Выше 60%? Хорошо. Ниже 40%? Ждите.
  4. Ищите подтверждающую свечу — поглощение, пин-бар или сильную импульсную свечу в направлении тренда.
  5. Входите со стопом ниже локального минимума (для покупок) или выше локального максимума (для продаж).
  6. Цель — уровень расширения Фибоначчи, указанный на графике.

Вот и всё. Никаких 15 индикаторов. Никаких противоречивых сигналов. Один график. Одно понимание. Одно решение.


Отзывы 24
Valentin Popa
587
Valentin Popa 2026.08.04 08:08 
 

Useful indicator at a decent price, it will help you wait for the pullback and show you the right levels. Author is a honest trader, you don't meet to many around here.

HUU VINH NGUYEN
733
HUU VINH NGUYEN 2026.07.17 03:50 
 

Very nice indi :-)

Brian Yee
45
Brian Yee 2026.07.11 04:32 
 

Overall good indicator. Will be great if can add in order blocks.

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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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5 (3)
Индикаторы
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3 (6)
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ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
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5 (5)
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Valentin Popa
587
Valentin Popa 2026.08.04 08:08 
 

Useful indicator at a decent price, it will help you wait for the pullback and show you the right levels. Author is a honest trader, you don't meet to many around here.

Justin Davis
961
Justin Davis 2026.07.23 02:35 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

HUU VINH NGUYEN
733
HUU VINH NGUYEN 2026.07.17 03:50 
 

Very nice indi :-)

Brian Yee
45
Brian Yee 2026.07.11 04:32 
 

Overall good indicator. Will be great if can add in order blocks.

张三
23
张三 2026.06.30 11:51 
 

我非常喜欢这个指标，他能帮我更好的看清方向和点位

kadir71kara
248
kadir71kara 2026.06.24 21:44 
 

The indicator is simply amazing! There is nothing else like it. It becomes even more powerful when you use the dedicated trading kit provided by Kareem. It can completely change the way you trade.

robert_chen
223
robert_chen 2026.06.17 02:26 
 

Excellent! Clean and very accurate signals. I made a great return on my first trade. I caught the move and made good profit. This is the best indicator I've used by far ! Thanks to the seller 🙂

Daren Pangilinan Razon
171
Daren Pangilinan Razon 2026.06.08 17:01 
 

It's great indicator.

nikkhalifah823
50
nikkhalifah823 2026.06.08 13:29 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ salam SMC Intraday Magic is a very good indicator! 👍 As a beginner trader, I find it very easy to understand and use. The concepts are presented clearly, and the indicator helps me identify potential trading opportunities with more confidence. I've tried many indicators before, and honestly, most of them were confusing or didn't perform as expected. This one is much more practical and beginner-friendly. Of course, no indicator is a holy grail, and proper risk management is still important. However, this indicator has definitely helped improve my understanding of market structure and trade execution. To fellow Malaysian traders reading my review, give it a try and learn how to use it properly. So far, it has been a positive experience for me. 👍 Regards, @nik_khalifah

sajad92
25
sajad92 2026.06.03 22:03 
 

Great indicator! It makes the chart much cleaner and easier to read, especially when working with SMC concepts. The developer is also very helpful, responsive, and quick to provide support whenever needed. Highly recommended.

Evan Perez
34
Evan Perez 2026.06.02 17:23 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Maumau1207
64
Maumau1207 2026.05.29 21:02 
 

Excelente Ferramenta!!!

ha.hrry
25
ha.hrry 2026.05.28 02:52 
 

Great help for me to read the chart easily. Specially using the SMC strat!!

Valentin Ilie
47
Valentin Ilie 2026.05.25 16:49 
 

I already know how to read the chart using SMC concepts, Fibonacci, market structure and the other tools included in this indicator, but it makes my trading process much easier and cleaner. It helps me stay focused and it can sometimes spot things that I might miss in the moment when I am not fully attentive. It does not replace my own analysis, but it is a very useful assistant on the chart and gives me more confidence when reading price action. The author is also a wonderful person, very kind and helpful, which makes the whole experience even better. It deserves every star! Highly recommended. 🙌

lucberthiaume
545
lucberthiaume 2026.05.19 16:27 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

比企谷八幡
36
比企谷八幡 2026.05.15 10:59 
 

The indicator is not very complex, allowing traders to easily observe market direction. This is a very useful SMC indicator, and I highly recommend that beginners have it.

K Hidaka
147
K Hidaka 2026.05.07 11:05 
 

It's great indicator. I can use this smoothly by author and this system. just you read the chart and then easily judge the situation and good entry point I think.

Jasarekay99
256
Jasarekay99 2026.05.07 01:02 
 

Amazing tool to have. Helps immensely in making trading easy.

enoruz
704
enoruz 2026.05.05 13:45 
 

The best indicator I have ever had, able to clearly identify trends, provide precise and optimal entries, and understand Fibonacci direction. Thank you.

raffiek
170
raffiek 2026.05.01 14:13 
 

I have been trading for some time now and I have purchased many indicators over the years and most of them never worked. I recently purchased the SMC Intraday Formula Indicator, and I can say that I am very pleased with the indicator thus far although it is still early days but the results are very good .I am confident that this indicator will continue to produce good results. Well done to Kareem Abbas and the team, in short this is a great indicator and its exactly what was missing from my trading arsenal. The developer is also very supportive.

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