Бесплатный SMC-индикатор для MetaTrader 5. SMC Nexus Market Structure рисует то, с чего начинает читать график любой трейдер Smart Money Concepts (SMC): структуру рынка (BOS / CHoCH) и ордер-блоки. Больше ничего — без мусора на графике, без тормозов, без перерисовки.

Проломы структуры подтверждаются только на закрытых барах. Уровень, который появился вчера, остаётся ровно там, где появился. Это структурное ядро полного рабочего пространства, выпущенное бесплатно — тот же движок, ничего не урезано.

Что внутри

Структура рынка — два уровня (внутренняя и внешняя), BOS и CHoCH, с подписями и цветовой кодировкой. Видно и мелкую структуру, и доминирующую — одновременно.

Ордер-блоки — детект по импульсу и имбалансу, логика митигации, средняя линия и подпись силы в процентах: сразу видно, где тяжёлый блок, а где слабый.

EQH / EQL — равные максимумы и минимумы, пулы ликвидности, к которым тянется цена.

Подписи свингов — HH / HL / LH / LL, опционально.

Светлая и тёмная темы — Auto определяет фон вашего графика, либо задайте Light / Dark вручную.

Настоящая прозрачность — заливки зон рисуются на canvas-слое, свечи под ними остаются читаемыми.

Полная версия: Nexus Order Block Workspace

Этот бесплатный индикатор — структурное ядро продукта Nexus Order Block Workspace, ищите на Маркете это точное имя. Тот же движок, та же структура без перерисовки, а сверху — слой конфлюенса, который бесплатная версия осознанно не включает:

Мультитаймфреймовые ордер-блоки с селектором на графике, от M5 до W1, с мультивыбором.

Fair value gaps, supply и demand с историей пробитых зон, premium / discount.

Авто-Фибоначчи с привязкой к последнему слому структуры и с золотым карманом.

Volume profile, канал регрессии, дашборд тренда, WaveTrend, RSI extremes.

Алерты по закрытому бару — структура, ретест ордер-блока, касания зон, с анти-спамом.

Панель управления на графике с пресетами, меняющими всю раскладку в один клик.

Полный контракт iCustom на 21 буфер.

Покупатели дополнительно получают по запросу набор: PDF-мануал, методичку по чтению зон с шестишаговым процессом торгового дня и четыре готовых пресета. Советник, написанный под шесть буферов ниже, запускается на полной версии без единой правки — индексы совпадают.

Первая загрузка нового символа — прочитайте

Когда вы ставите индикатор на символ впервые, MetaTrader должен скачать его историю котировок. В это время вместо разметки вы увидите панель "loading a fresh symbol" с живым счётчиком баров. Это нормально и происходит один раз на символ (обычно секунды; до 1-3 минут на медленном соединении). Просто оставьте график открытым — загрузка завершится сама. Это не баг: индикатор намеренно ждёт полную историю, чтобы уровни были посчитаны верно.

Без перерисовки

Проломы структуры детектируются на подтверждённых закрытых барах. Ордер-блоки привязаны к бару, который их создал, и исчезают только когда цена реально их митигирует. Ничего не дорисовывается в прошлое ради красивого скриншота.

Разработчикам EA: iCustom

Шесть структурных буферов, читаются из любого советника через CopyBuffer:

0 — StructExt: направление внешней структуры (+1 бык / -1 медведь)

1 — BOSExt: цена внешнего BOS

2 — ChochExt: цена внешнего CHoCH

3 — StructInt: направление внутренней структуры

4 — BOSInt: цена внутреннего BOS

5 — ChochInt: цена внутреннего CHoCH

Эти буферы считаются по всей истории графика, поэтому корректно работают в длинных бэктестах. Индексы буферов совпадают с платным Nexus Order Block Workspace, где контракт расширен до 21 буфера (ордер-блоки, FVG, supply/demand).

Ключевые настройки

Детект свингов — раздельная длина для внутренней и внешней структуры.

Ордер-блоки — максимум блоков на сторону, режим митигации (касание / тень / закрытие / середина), макс. ширина, разбивка объёма.

Тема — Auto / Light / Dark.

Префикс объектов — смените, если держите несколько инструментов Nexus на одном графике.

Работает на любом символе и любом таймфрейме. Оригинальный, самодостаточный код.