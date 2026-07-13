SMC Nexus Market Structure

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Бесплатный SMC-индикатор для MetaTrader 5. SMC Nexus Market Structure рисует то, с чего начинает читать график любой трейдер Smart Money Concepts (SMC): структуру рынка (BOS / CHoCH) и ордер-блоки. Больше ничего — без мусора на графике, без тормозов, без перерисовки.

Проломы структуры подтверждаются только на закрытых барах. Уровень, который появился вчера, остаётся ровно там, где появился. Это структурное ядро полного рабочего пространства, выпущенное бесплатно — тот же движок, ничего не урезано.

Что внутри

  • Структура рынка — два уровня (внутренняя и внешняя), BOS и CHoCH, с подписями и цветовой кодировкой. Видно и мелкую структуру, и доминирующую — одновременно.
  • Ордер-блоки — детект по импульсу и имбалансу, логика митигации, средняя линия и подпись силы в процентах: сразу видно, где тяжёлый блок, а где слабый.
  • EQH / EQL — равные максимумы и минимумы, пулы ликвидности, к которым тянется цена.
  • Подписи свингов — HH / HL / LH / LL, опционально.
  • Светлая и тёмная темы — Auto определяет фон вашего графика, либо задайте Light / Dark вручную.
  • Настоящая прозрачность — заливки зон рисуются на canvas-слое, свечи под ними остаются читаемыми.

Полная версия: Nexus Order Block Workspace

Этот бесплатный индикатор — структурное ядро продукта Nexus Order Block Workspace, ищите на Маркете это точное имя. Тот же движок, та же структура без перерисовки, а сверху — слой конфлюенса, который бесплатная версия осознанно не включает:

  • Мультитаймфреймовые ордер-блоки с селектором на графике, от M5 до W1, с мультивыбором.
  • Fair value gaps, supply и demand с историей пробитых зон, premium / discount.
  • Авто-Фибоначчи с привязкой к последнему слому структуры и с золотым карманом.
  • Volume profile, канал регрессии, дашборд тренда, WaveTrend, RSI extremes.
  • Алерты по закрытому бару — структура, ретест ордер-блока, касания зон, с анти-спамом.
  • Панель управления на графике с пресетами, меняющими всю раскладку в один клик.
  • Полный контракт iCustom на 21 буфер.

Покупатели дополнительно получают по запросу набор: PDF-мануал, методичку по чтению зон с шестишаговым процессом торгового дня и четыре готовых пресета. Советник, написанный под шесть буферов ниже, запускается на полной версии без единой правки — индексы совпадают.

Первая загрузка нового символа — прочитайте

Когда вы ставите индикатор на символ впервые, MetaTrader должен скачать его историю котировок. В это время вместо разметки вы увидите панель "loading a fresh symbol" с живым счётчиком баров. Это нормально и происходит один раз на символ (обычно секунды; до 1-3 минут на медленном соединении). Просто оставьте график открытым — загрузка завершится сама. Это не баг: индикатор намеренно ждёт полную историю, чтобы уровни были посчитаны верно.

Без перерисовки

Проломы структуры детектируются на подтверждённых закрытых барах. Ордер-блоки привязаны к бару, который их создал, и исчезают только когда цена реально их митигирует. Ничего не дорисовывается в прошлое ради красивого скриншота.

Разработчикам EA: iCustom

Шесть структурных буферов, читаются из любого советника через CopyBuffer:

  • 0 — StructExt: направление внешней структуры (+1 бык / -1 медведь)
  • 1 — BOSExt: цена внешнего BOS
  • 2 — ChochExt: цена внешнего CHoCH
  • 3 — StructInt: направление внутренней структуры
  • 4 — BOSInt: цена внутреннего BOS
  • 5 — ChochInt: цена внутреннего CHoCH

Эти буферы считаются по всей истории графика, поэтому корректно работают в длинных бэктестах. Индексы буферов совпадают с платным Nexus Order Block Workspace, где контракт расширен до 21 буфера (ордер-блоки, FVG, supply/demand).

Ключевые настройки

  • Детект свингов — раздельная длина для внутренней и внешней структуры.
  • Ордер-блоки — максимум блоков на сторону, режим митигации (касание / тень / закрытие / середина), макс. ширина, разбивка объёма.
  • Тема — Auto / Light / Dark.
  • Префикс объектов — смените, если держите несколько инструментов Nexus на одном графике.

Работает на любом символе и любом таймфрейме. Оригинальный, самодостаточный код.

Отзывы 5
zenfish
44
zenfish 2026.08.05 18:52 
 

I've been studying market structure for a few years. I find this indicator easy to use and it helps me be aware of important levels without having to do the analysis myself. Makes things easier. I like it, having a good understanding of market structure makes it easy to use wisely. Good job!

CodeFaceCrunch
361
CodeFaceCrunch 2026.07.31 05:47 
 

Very useful. It serves its purpose.

Dioney De Jesus Batista Alves
349
Dioney De Jesus Batista Alves 2026.07.20 23:28 
 

Excelente

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5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Sergejs Rozkalns
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Один и тот же график, один и тот же порядок чтения — каждый день. Структура, ближайшая зона, положение в диапазоне и сторона тренда появляются на экране сразу и всегда в одном виде. Постоянство этого порядка и отличает работу от импровизации, при которой в понедельник вы ждёте зону, во вторник покупаете на первом касании, а в среду отодвигаете стоп, потому что зона показалась широкой. Инструмент делает для этого две вещи. Рисует уровни, которые остаются там, где появились, и задаёт порядок, в к
Фильтр:
zenfish
44
zenfish 2026.08.05 18:52 
 

I've been studying market structure for a few years. I find this indicator easy to use and it helps me be aware of important levels without having to do the analysis myself. Makes things easier. I like it, having a good understanding of market structure makes it easy to use wisely. Good job!

Sergejs Rozkalns
1562
Ответ разработчика Sergejs Rozkalns 2026.08.06 09:00
Thank you very much for your thoughtful review! I’m glad to hear that the indicator helps you identify important levels more efficiently and makes your analysis easier. As you mentioned, a solid understanding of market structure is essential for using the tool wisely. I really appreciate your feedback and support!
CodeFaceCrunch
361
CodeFaceCrunch 2026.07.31 05:47 
 

Very useful. It serves its purpose.

Sergejs Rozkalns
1562
Ответ разработчика Sergejs Rozkalns 2026.07.31 06:48
Thank you for your feedback. I’m pleased to know it serves its purpose.
FutureSoul
193
FutureSoul 2026.07.23 12:38 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Dioney De Jesus Batista Alves
349
Dioney De Jesus Batista Alves 2026.07.20 23:28 
 

Excelente

Sergejs Rozkalns
1562
Ответ разработчика Sergejs Rozkalns 2026.07.21 04:31
Thank you for your feedback. Glad you like the indicator. Good trading!
Chello Trader
241
Chello Trader 2026.07.20 18:36 
 

Boa tarde Sr.Sergejs Rozkalns. Desde já quero te agradecer por disponibilizar de forma gratuita esse indicador que ao meu vê é PERFEITO!!!! Para quem tem conhecimentos básicos de SMC ou Suportes / Resistencias Históricas onde o preço sofrei efeito direcional ou nao, seu indicador fala com o trader que o usa de forma intuitiva e muito direta. Eu estou usando e ja estou maravilhado com o desempenho, liguagem, intuição .... Associo as informações geradas pelo seu indicador com o MACD junto com Volumes ( Real, Indice B3 do Brasil ) ea coerencia gerada no momento do Pré-mercado e as regiões de confluencias são PERFEITAS!!!!!... É dificil apontar aqui algum erro, mais ja estou ansioso pelas proximas atualizações e incrementos adicionados a esse maravilhoso indicador. Muito obrigado. Ass Trader Marcelo Reis , Brasil ( Rio de Janeiro ).

Sergejs Rozkalns
1562
Ответ разработчика Sergejs Rozkalns 2026.07.20 21:45
Dear Marcelo, thank you very much for your kind feedback and support. I’m glad to hear that the free version is useful for your trading. There is also a full version of Nexus Order Block Workspace with additional features and improvements. Wishing you continued success in trading
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