Moving Average Cross Signal

Если вы торгуете со скользящими средними, этот индикатор станет вашим лучшим помощником. Вот что он умеет: показывает сигналы, когда две скользящие средние пересекаются (например, быстрая скользящая средняя пробивает медленную снизу-вверх — возможен рост). Оповещает всеми способами: пищит в терминале, шлёт уведомление на телефон и письмо на почту — теперь вы точно не пропустите сделку. Гибко настраивается: можно выбрать, как именно рассчитывать скользящую среднюю (в наличии больше 10 вариантов), подобрать цвета, периоды и другие параметры под вашу стратегию.

Инструмент для тех, кто любит скользящие средние. Не нужно сидеть у экрана — он сам сообщит, когда пора действовать. А если захотите экспериментировать, настройки помогут адаптировать его хоть под скальпинг, хоть под долгосрочную торговлю. Индикатор имеет быстрый код и легко может быть встроен в ваш торговый робот.

Сигналы и оповещения отправляются двух видов. Первый сигнал приходит, когда появляется вероятность выполнения условия, то есть бар ещё не закрылся и могут быть изменения. Это позволяет занять место за компьютером, перепроверить новости или любым другим способом подготовиться к торговле и не пропустить ни капли профита. Второй сигнал приходит, когда стрелочка на графике уже окончательно сформирована. Каждый тип сигнала подаётся только один раз за бар. Это значит, что индикатор не дублирует сигналы в рамках одного ценового бара — вы получаете только одно уведомление за период (например, за минуту или час). Такая система помогает избежать избыточности и фокусироваться на актуальных данных.

Сейчас я занимаюсь автоматизацией высокоприбыльной торговой стратегии на основе пересечения скользящих средних. Если вы интересуетесь автоматической торговлей, можете ознакомиться с результатами, которых мне удалось добиться на данный момент: https://www.mql5.com/ru/signals/2339244

Ваши отзывы очень важны для меня. Есть вопросы или хотите поделиться мнением? Пишите комментарии или отправляйте сообщения — я всегда на связи!

Параметры индикатора

  • Fast MA Mode - метод расчёта быстрой скользящей средней.
  • Fast MA - период быстрой скользящей средней.
  • Slow MA Mode - метод расчёта медленной скользящей средней.
  • Slow MA - период медленной скользящей средней.
  • SendEmail - отправка по электронной почте.
  • Alert - звуковое уведомление.
  • PushNotification - уведомление в мобильный терминал.
  • PaintArrow - стрелочки на графике при пересечении скользящих средних.
  • ColorMethod - вариант раскраски скользящих средних.
  • ModePaintProfit - вывод профита на график.
  • Channel Expansion Method - выберите вариант расширения расстояния между скользящими средними
  • ChannelWidth - размер расширения расстояния между скользящими средними. 1.0 – без дополнительно расширения. 2.0 – канал расширен в 2 раза.


Перерисовывается (меняет свои значения) ли скользящая средняя?

Скользящая средняя не перерисовывается и не меняет своих значений на истории. Однако на текущем баре (например, на M1 или H1) значение может колебаться до закрытия свечи, поэтому для точных сигналов лучше дождаться её завершения. Например, если вы построите скользящую среднюю по максимальным ценам бара – скользящая средняя на текущем баре сможет только увеличивать свои значения, так как максимум текущего бара уже не может стать меньше. Также если вы сделаете параметр «Shift = 1», текущей бар не будет участвовать в расчётах, и скользящая средняя перестанет менять свои значения даже на текущем баре.

Так или иначе, можно столкнуться с алгоритмом расчёта скользящей средней который будет менять свои значения на истории. Это может быть связано с ошибками в коде, попыткой ввести в заблуждение пользователей или попыткой создать инструмент с нестандартной интерпретацией. Тут мы только можем сказать – в этом индикаторе таких расчётов нет, и он не перерисовывается.


Как интерпретировать сигналы от пересекающихся скользящих средних?

Способов огромное множество. Сам факт пересечения является неплохим сигналом об изменении характера движения цены. Можно использовать скользящие средние как уровни поддержки и сопротивления или торговать только тогда, когда цена находится между двумя скользящими средними. Использовать направление медленной скользящей средней как индикатор тренда, а вход в рынок осуществлять, когда быстрая скользящая средняя сменит своё направление. Рассматривать свечные паттерны только в том случае если они коснулись линии скользящей средней. В общем способов множество, а ещё вы можете придумать свои уникальные и более эффективные варианты.

Стремление к максимальному удобству и эффективности. Мы добавили в наш индикатор возможность выбора способа интерпретации. Самые интересные из них мы подробно описываем. Вы можете посмотреть про способы открытия позиций по двум мувингам в нашем блоге.


Я разработал систему на основе этого индикатора, как мне её автоматизировать?

Этот бесплатный индикатор можно без ограничений использовать в своих торговых роботах. Если вы программист - можете написать такого робота самостоятельно. Или обратиться в раздел фриланса, там много квалифицированных специалистов.

Если ваша идея новая и интересная вы можете написать нам, и мы поможем с её автоматизацией. Большим плюсом будет если вы так же, как и мы хотите развивать сообщество MQL трейдеров. Станьте частью движения — превращайте идеи в рабочие инструменты, делитесь опытом и растите вместе с сообществом!


Чем этот индикатор отличается от подобных, в чём преимущество?

Главное отличие — уникальная гибкость в выборе методов сглаживания. В отличие от стандартных индикаторов, где доступны только SMA, EMA или SMMA, здесь собраны десятки алгоритмов: от классических до экспериментальных. Например, параболическая аппроксимация идеально ловит развороты тренда, адаптивные методы автоматически подстраиваются под волатильность, а алгоритмы на основе машинного обучения анализируют исторические паттерны. Это позволяет работать в любых рыночных условиях: в флэте индикатор игнорирует шумы, а на тренде — быстро реагирует на изменения. Кроме того, вы можете превратить линию в динамический канал. Это помогает визуализировать волатильность и находить зоны перекупленности/перепроданности без подключения дополнительных инструментов. Система сигналов с возможностью выбора интерпретации. Вы не ограничены стандартными пересечениями: можно настроить фильтры или свечные модели.

Иметь много разных индикаторов неудобно. Поэтому мы создавали этот индикатор чтобы у трейдера было всё что ему необходимо для анализа. Огромный функционал позволяет гибко вписываться в любую автоматическую торговую систему, без необходимости пере подключать разные индикаторы в поисках лучшего варианта.


Работает с любыми инструментами?

Да! Индикатор совместим с акциями, валютами, криптовалютами и товарными фьючерсами. Настройки легко адаптировать под разные рынки: например, для волатильных активов можно принудительно расширить расстояние между скользящими средними, а для долгосрочных позиций — увеличить периоды скользящих или изменить способ расчёта.


Как создать систему с вашим индикатором? Пример на практике

Вот как можно использовать его в своей стратегии: устанавливаем SMA 200 (медленная) и EMA 50 (быстрая), ждём пересечения вверх + объём выше среднего, открываем позицию на 1% от депозита, стоп-лосс ставим на локальный минимум, тейк-профит — 2:1 по отношению к риску. Но помните: индикатор — это инструмент, а не волшебная таблетка. Всегда добавляйте фильтры и тестируйте стратегии на истории!


Безопасность данных

Никакие сторонние библиотеки не подключаются. Индикатор не собирает личные данные — все расчёты выполняются локально на вашем устройстве. Ваши настройки, сигналы и история сделок остаются конфиденциальными. Это важно для трейдеров, которые ценят приватность и не хотят делиться стратегиями.


Нужна помощь?

Автор всегда на связи: отвечает на вопросы в комментариях, помогает с настройкой и решает проблемы. Например, если индикатор «глючит» на определённом таймфрейме — вместе найдём решение. А ещё можно предложить свою идею для улучшения — лучшие из них внедряются в следующих обновлениях.

Отзывы 8
Dusousa
26
Dusousa 2025.12.16 21:34 
 

Bro, congratulations by indicator, until now the best one I've used, thanks a lot to develop that and help a lot my entries. All the best.

qh201b
16
qh201b 2025.11.29 09:15 
 

thank you, bro.

Wardell Coleman
283
Wardell Coleman 2025.09.02 05:15 
 

lovely indicator does as promise.

Рекомендуем также
С этим продуктом покупают
Другие продукты этого автора
Dusousa
26
Dusousa 2025.12.16 21:34 
 

Bro, congratulations by indicator, until now the best one I've used, thanks a lot to develop that and help a lot my entries. All the best.

Mikhail Sergeev
95884
Ответ разработчика Mikhail Sergeev 2025.12.17 05:28
Thank you very much for your kind words and feedback! We’re truly glad to hear that the indicator has been so helpful for your trading entries. Your satisfaction is our top priority, and we’re happy to know that it has contributed to your success. Wishing you all the best and further successful trades!
qh201b
16
qh201b 2025.11.29 09:15 
 

thank you, bro.

cham
434
cham 2025.11.28 06:09 
 

иногда может быть кстати

MCH-Trade
86
MCH-Trade 2025.10.15 09:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

8011045340089
34
8011045340089 2025.09.15 00:37 
 

perfect to spot a trend change

drw122
86
drw122 2025.09.02 07:49 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Wardell Coleman
283
Wardell Coleman 2025.09.02 05:15 
 

lovely indicator does as promise.

Kiprido06_11
34
Kiprido06_11 2025.08.31 16:34 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв