Crystal Heikin Ashi

CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5
Обзор
CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках.
Требования
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется
-
Подключение: 24/7 (желательно VPS)
-
Таймфреймы: M1–H4
Начальная настройка
-
Включите Algo Trading.
-
Прикрепите советник к графику (один символ — один график).
-
В Inputs установите AI_Access_Mode = ON , затем переустановите/перезапустите советник.
-
Настройте риск под свой депозит, плечо и условия брокера.
Рекомендуемые условия
-
Достаточная свободная маржа и стабильное исполнение (низкий спред/задержка).
-
Для золота обычно от $5,000+ при 1:500; при мульти-символьной торговле используйте меньший риск.
-
Перед реальным счётом протестируйте на демо.
Основные функции
-
Вход/выход со SL/TP, break-even и trailing.
-
Контроль просадки: ограничение активности в неблагоприятных фазах.
-
Мульти-символьная работа (по одному графику на символ).
-
Параметры под волатильность и торговые сессии.
-
Полная логика доступна на демо/cent-счетах.
Inputs (ключевые)
-
AI_Access_Mode — включает полный функционал.
-
Блок риска — размер лота, макс. одновременно открытых сделок, дневные/недельные лимиты убытка.
-
Фильтры — спред, время/сессии, пауза на новости (если используется).
-
Безопасность — пороги по капиталу, замедление торговли при ухудшении условий.
Рекомендации
-
VPS рядом с сервером брокера.
-
Начинайте с консервативных рисков и масштабируйте после форвард-тестов.
-
Бэктест ≠ реальная торговля (скольжение, ликвидность, свопы и т.д.).
Поддержка
Задавайте вопросы во вкладке Comments на странице продукта или через личные сообщения MQL5.
Предупреждение о рисках
Торговля с плечом несёт высокий риск и подходит не всем. Советник не гарантирует прибыль. Результаты в прошлом и бэктесты не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо.
Ключевые слова
MT5 советник, EA для золота, XAUUSD EA, автоматическая торговля, управление рисками, трейлинг-стоп, break-even, ECN, форекс-робот, контроль просадки, защита капитала, фильтр спреда, фильтр сессий, XAUUSD, EURUSD.
