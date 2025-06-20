Crystal Heikin Ashi

4.71

CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5

Обзор
CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках.

Требования

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется

  • Подключение: 24/7 (желательно VPS)

  • Таймфреймы: M1–H4

Начальная настройка

  1. Включите Algo Trading.

  2. Прикрепите советник к графику (один символ — один график).

  3. В Inputs установите AI_Access_Mode = ON , затем переустановите/перезапустите советник.

  4. Настройте риск под свой депозит, плечо и условия брокера.

Рекомендуемые условия

  • Достаточная свободная маржа и стабильное исполнение (низкий спред/задержка).

  • Для золота обычно от $5,000+ при 1:500; при мульти-символьной торговле используйте меньший риск.

  • Перед реальным счётом протестируйте на демо.

Основные функции

  • Вход/выход со SL/TP, break-even и trailing.

  • Контроль просадки: ограничение активности в неблагоприятных фазах.

  • Мульти-символьная работа (по одному графику на символ).

  • Параметры под волатильность и торговые сессии.

  • Полная логика доступна на демо/cent-счетах.

Inputs (ключевые)

  • AI_Access_Mode — включает полный функционал.

  • Блок риска — размер лота, макс. одновременно открытых сделок, дневные/недельные лимиты убытка.

  • Фильтры — спред, время/сессии, пауза на новости (если используется).

  • Безопасность — пороги по капиталу, замедление торговли при ухудшении условий.

Рекомендации

  • VPS рядом с сервером брокера.

  • Начинайте с консервативных рисков и масштабируйте после форвард-тестов.

  • Бэктест ≠ реальная торговля (скольжение, ликвидность, свопы и т.д.).

Поддержка
Задавайте вопросы во вкладке Comments на странице продукта или через личные сообщения MQL5.

Предупреждение о рисках
Торговля с плечом несёт высокий риск и подходит не всем. Советник не гарантирует прибыль. Результаты в прошлом и бэктесты не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо.

Ключевые слова
MT5 советник, EA для золота, XAUUSD EA, автоматическая торговля, управление рисками, трейлинг-стоп, break-even, ECN, форекс-робот, контроль просадки, защита капитала, фильтр спреда, фильтр сессий, XAUUSD, EURUSD.

Отзывы 16
Emanuel533
194
Emanuel533 2025.11.30 17:15 
 

EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD

eli7373
64
eli7373 2025.10.31 18:39 
 

Hallo , wie kann ich den Indikator auf Handy oder Tablet nutzen . Danke im Voraus

keeproll
74
keeproll 2025.10.21 11:14 
 

This is a truly excellent indicator tool. It's been incredibly helpful to me in my trading! I highly recommend it to everyone.

