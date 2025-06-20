Crystal Heikin Ashi

Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или

FREE