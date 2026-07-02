Order Block Zones Auto Supply and Demand

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Order Block Zones отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — и рисует их на графике как аккуратные зоны спроса и предложения.

Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной предложения. Дисплейсмент измеряется относительно ATR, поэтому слабые и шумные свечи игнорируются.

Отслеживание митигации держит график в порядке. Свежая зона, которая ещё ни разу не тестировалась, рисуется жирно, с яркой линией ближней границы. Когда цена заходит в неё тенью, зона считается митигированной и тускнеет. Когда цена закрывается за зоной, та считается сломанной и удаляется автоматически — на графике всегда остаются только те зоны, которые ещё имеют значение.

Компактная тёмная панель — перетаскиваемая, четыре размера, английский или японский — показывает живые счётчики зон спроса, предложения и свежих зон, ближайшую свежую зону предложения сверху и спроса снизу с дистанцией в пунктах, легенду и строку алертов.

Это инструмент отображения. Никаких торговых сигналов, обещаний прибыли и DLL. Используйте зоны как контекст для собственного метода: для входов, для целей или просто чтобы видеть, где не стоит догонять цену.

Бесплатная версия и PRO
Бесплатная версия находит ордер-блоки на том таймфрейме, который вы смотрите, и останется бесплатной. Order Block Zones PRO добавляет то, от чего на деле зависит большинство стратегий на ордер-блоках: карту старших таймфреймов. Зоны H4 и D1 накладываются на ваш рабочий график, всплывающие и push-оповещения срабатывают в момент возврата цены в свежую зону, а Fair Value Gaps рисуются, пока не будут заполнены. Если вы входите на M5/M15 в уровни, значимые на H4, PRO закрывает этот разрыв: https://www.mql5.com/en/market/product/184015

Новичок в ордер-блоках? Я написал бесплатный пошаговый план торговли на открытии Лондона именно с этим инструментом: https://www.mql5.com/en/blogs/post/772208

Ищете подтверждение по нескольким сигналам в дополнение к этим зонам? Order Block Zones отлично сочетается с Confluence Sniper — бесплатным инструментом консенсуса из пяти движков, который подаёт сигнал только при согласии всех движков и записывает каждый сигнал в защищённый от подделки журнал, поэтому не перерисовывает. Отметьте уровни здесь, а Confluence Sniper подтвердит момент входа: https://www.mql5.com/en/market/product/184567
Отзывы 3
Noble Six
18
Noble Six 2026.08.01 14:32 
 

Me gusta, bastante util, -translation-, I like it, very usefull

26269255
12
26269255 2026.08.10 03:19 
 

Merci pour votre indicateur, c’est super cela m’aide beaucoup à mieux trader merci encore à vous.

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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Фильтр:
26269255
12
26269255 2026.08.10 03:19 
 

Merci pour votre indicateur, c’est super cela m’aide beaucoup à mieux trader merci encore à vous.

Yuki Nakayama
1590
Ответ разработчика Yuki Nakayama 2026.08.10 17:14
Merci beaucoup pour votre retour ! Je suis ravi que Order Block Zones vous aide à mieux trader. Si vous avez des idées de fonctionnalités ou des retours, n’hésitez pas à m’écrire — je continue à améliorer cet indicateur. Bon trading ! (Thank you so much for your feedback! I’m really glad Order Block Zones is helping you trade better. If you have any feature ideas or feedback, feel free to reach out — I keep improving this one. Happy trading!)
Noble Six
18
Noble Six 2026.08.01 14:32 
 

Me gusta, bastante util, -translation-, I like it, very usefull

Yuki Nakayama
1590
Ответ разработчика Yuki Nakayama 2026.08.02 00:00
¡Gracias, Noble Six! Me alegra que te resulte útil. If there's anything you'd like to see added or improved, just drop me a message — I keep updating this one. Happy trading!
Findolin
2670
Findolin 2026.07.02 16:36 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yuki Nakayama
1590
Ответ разработчика Yuki Nakayama 2026.07.02 17:07
Thank you, Findolin! I really appreciate the kind words, and I'm glad Order Block Zones is working well for you. If you ever have feature ideas or feedback down the line, feel free to reach out - happy to keep improving it. Happy trading!
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