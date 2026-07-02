Order Block Zones Auto Supply and Demand
- Индикаторы
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Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- Версия: 1.35
- Обновлено: 29 июля 2026
Order Block Zones отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — и рисует их на графике как аккуратные зоны спроса и предложения.
Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной предложения. Дисплейсмент измеряется относительно ATR, поэтому слабые и шумные свечи игнорируются.
Отслеживание митигации держит график в порядке. Свежая зона, которая ещё ни разу не тестировалась, рисуется жирно, с яркой линией ближней границы. Когда цена заходит в неё тенью, зона считается митигированной и тускнеет. Когда цена закрывается за зоной, та считается сломанной и удаляется автоматически — на графике всегда остаются только те зоны, которые ещё имеют значение.
Компактная тёмная панель — перетаскиваемая, четыре размера, английский или японский — показывает живые счётчики зон спроса, предложения и свежих зон, ближайшую свежую зону предложения сверху и спроса снизу с дистанцией в пунктах, легенду и строку алертов.
Это инструмент отображения. Никаких торговых сигналов, обещаний прибыли и DLL. Используйте зоны как контекст для собственного метода: для входов, для целей или просто чтобы видеть, где не стоит догонять цену.
Бесплатная версия и PRO
Бесплатная версия находит ордер-блоки на том таймфрейме, который вы смотрите, и останется бесплатной. Order Block Zones PRO добавляет то, от чего на деле зависит большинство стратегий на ордер-блоках: карту старших таймфреймов. Зоны H4 и D1 накладываются на ваш рабочий график, всплывающие и push-оповещения срабатывают в момент возврата цены в свежую зону, а Fair Value Gaps рисуются, пока не будут заполнены. Если вы входите на M5/M15 в уровни, значимые на H4, PRO закрывает этот разрыв: https://www.mql5.com/en/market/product/184015
Новичок в ордер-блоках? Я написал бесплатный пошаговый план торговли на открытии Лондона именно с этим инструментом: https://www.mql5.com/en/blogs/post/772208
Ищете подтверждение по нескольким сигналам в дополнение к этим зонам? Order Block Zones отлично сочетается с Confluence Sniper — бесплатным инструментом консенсуса из пяти движков, который подаёт сигнал только при согласии всех движков и записывает каждый сигнал в защищённый от подделки журнал, поэтому не перерисовывает. Отметьте уровни здесь, а Confluence Sniper подтвердит момент входа: https://www.mql5.com/en/market/product/184567
Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной предложения. Дисплейсмент измеряется относительно ATR, поэтому слабые и шумные свечи игнорируются.
Отслеживание митигации держит график в порядке. Свежая зона, которая ещё ни разу не тестировалась, рисуется жирно, с яркой линией ближней границы. Когда цена заходит в неё тенью, зона считается митигированной и тускнеет. Когда цена закрывается за зоной, та считается сломанной и удаляется автоматически — на графике всегда остаются только те зоны, которые ещё имеют значение.
Компактная тёмная панель — перетаскиваемая, четыре размера, английский или японский — показывает живые счётчики зон спроса, предложения и свежих зон, ближайшую свежую зону предложения сверху и спроса снизу с дистанцией в пунктах, легенду и строку алертов.
Это инструмент отображения. Никаких торговых сигналов, обещаний прибыли и DLL. Используйте зоны как контекст для собственного метода: для входов, для целей или просто чтобы видеть, где не стоит догонять цену.
Бесплатная версия и PRO
Бесплатная версия находит ордер-блоки на том таймфрейме, который вы смотрите, и останется бесплатной. Order Block Zones PRO добавляет то, от чего на деле зависит большинство стратегий на ордер-блоках: карту старших таймфреймов. Зоны H4 и D1 накладываются на ваш рабочий график, всплывающие и push-оповещения срабатывают в момент возврата цены в свежую зону, а Fair Value Gaps рисуются, пока не будут заполнены. Если вы входите на M5/M15 в уровни, значимые на H4, PRO закрывает этот разрыв: https://www.mql5.com/en/market/product/184015
Новичок в ордер-блоках? Я написал бесплатный пошаговый план торговли на открытии Лондона именно с этим инструментом: https://www.mql5.com/en/blogs/post/772208
Ищете подтверждение по нескольким сигналам в дополнение к этим зонам? Order Block Zones отлично сочетается с Confluence Sniper — бесплатным инструментом консенсуса из пяти движков, который подаёт сигнал только при согласии всех движков и записывает каждый сигнал в защищённый от подделки журнал, поэтому не перерисовывает. Отметьте уровни здесь, а Confluence Sniper подтвердит момент входа: https://www.mql5.com/en/market/product/184567
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