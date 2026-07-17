Zoryk Gold

5 


Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $69
ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5

Вам знакомо это чувство.

Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас.

Проблема не всегда заключалась в направлении.

Настоящей проблемой была неопределённость.

Вы не знали, где именно должна находиться точка входа. Вы не знали, в какой момент торговая идея становится недействительной. Вы не знали, стоит ли зафиксировать более близкую цель или ждать более крупного движения. Вы не знали, является ли текущий сетап действительно сильным или вы просто пытаетесь найти ещё одну сделку.

Золото движется быстро. Хорошая идея без чёткого плана может за несколько секунд превратиться в плохое торговое решение.

Именно для решения этой проблемы был создан ZORYK.

Что такое ZORYK

ZORYK — это полноценная система сигналов и планирования сделок по XAUUSD, разработанная специально для MetaTrader 5 и таймфрейма M5.

Это не обычный стрелочный индикатор, который показывает BUY или SELL и оставляет трейдера самостоятельно принимать все остальные решения.

Каждый подтверждённый сигнал может отображаться вместе с полным визуальным торговым планом:

  • Точка входа
  • Stop Loss
  • Первый Take Profit
  • Основной Take Profit
  • Цель продолжения движения
  • Зона риска
  • Зоны прибыли
  • Текущий прогресс сделки
  • Исторический результат

Вы видите полную структуру до принятия решения.

Вы знаете, где начинается сетап.

Вы знаете, где торговая идея становится недействительной.

Вы знаете, где находится первая цель.

Вы знаете, где расположена основная цель.

Если золото продолжает движение после основной цели, вы можете следовать зоне продолжения вместо того, чтобы потерять значительную часть движения из-за отсутствия дальнейшего плана.

Разработан специально для золота

Большинство индикаторов пытаются работать одновременно на валютных парах, индексах, криптовалютах и разных таймфреймах.

ZORYK был создан по другому принципу.

Он сосредоточен на одном рынке:

XAUUSD.

Золото имеет собственный ритм, волатильность, особенности спреда и скорость реакции. Оно может быстро пройти сотни пунктов, резко развернуться и наказать трейдера за вход, выполненный немного раньше или позже нужного момента.

Поэтому ZORYK создавался с учётом поведения золота, а не путём применения универсальной логики ко всем рынкам.

Рекомендуемое использование

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Инструмент: XAUUSD или соответствующий символ золота вашего брокера
  • Таймфрейм: M5
  • Начальная конфигурация: настройки по умолчанию

Ваш брокер может использовать символ GOLD, XAUUSDm, GOLDm или другой суффикс.

Небольшие различия в котировках, свечах, спреде и серверном времени брокеров могут немного влиять на точное время появления отдельных сигналов и историческую статистику.

Полный торговый план

Когда ZORYK подтверждает сетап, на графике может отображаться направление и полная структура предполагаемой сделки.

Уровень входа показывает, где сетап становится активным.

Stop Loss показывает уровень, на котором исходная торговая идея становится недействительной.

Первый Take Profit предоставляет более близкую цель для трейдеров, которые предпочитают быстрее защитить позицию или частично зафиксировать прибыль.

Основной Take Profit показывает главную цель, выбранную в настройках.

Зона продолжения отображает потенциальное развитие движения, если после основной цели сохраняется сильный импульс.

Вместо одной стрелки и необходимости самостоятельно придумывать весь план вы получаете готовую визуальную структуру.

ZORYK не открывает и не закрывает реальные сделки автоматически. Вы самостоятельно принимаете окончательное решение, выбираете размер лота, уровень риска и метод управления позицией.

Настраиваемая система Take Profit

Не все трейдеры хотят использовать одинаковый выход.

Некоторые предпочитают более близкий Take Profit с более высокой исторической частотой достижения.

Другие выбирают сбалансированную цель около 1R.

Некоторые готовы принять меньшее количество полностью достигнутых целей ради возможности захватить более крупное движение.

ZORYK позволяет изменять структуру целей в настройках индикатора.

Вы можете настроить:

  • Первый Take Profit
  • Основной Take Profit
  • Цель продолжения

Более близкая цель, например 0.60R, может быть ориентирована на короткие движения и более быструю защиту позиции.

Цель 1R может предоставить более сбалансированное соотношение риска и прибыли.

Более крупная цель способна захватить большую часть движения, но для её достижения цене необходимо пройти большее расстояние.

Уровень 0.60R является только первой целью. Он не означает максимальный потенциал движения после сигнала ZORYK.

Некоторые сетапы могут продолжаться дальше 1R, 2R или значительно больше, когда золото формирует сильное направленное движение.

Не существует одного идеального варианта выхода для всех трейдеров.

ZORYK позволяет сравнивать разные подходы вместо того, чтобы навязывать каждому пользователю одну фиксированную модель управления.

Изменение Take Profit не изменяет исходный сигнал BUY или SELL и не изменяет оригинальный Stop Loss.

Оно меняет визуальный план управления и историческую оценку, отображаемую на панели.

Динамическая статистика

Это одна из наиболее важных функций ZORYK.

Когда вы изменяете соответствующие настройки Take Profit, историческая статистика внутри панели автоматически пересчитывается.

Вам не нужно предполагать, как другая цель могла бы повлиять на предыдущие сетапы.

ZORYK пересчитывает исторические результаты с использованием выбранной конфигурации и сразу отображает обновлённую информацию на графике.

Панель может показывать:

  • Исторический Win Rate
  • Net Pips
  • Profit Factor
  • Общее количество оценённых сигналов
  • Результаты BUY
  • Результаты SELL
  • Текущую конфигурацию Take Profit

Измените цель — и статистика изменится вместе с ней.

Более близкая цель может показать более высокий исторический Win Rate.

Более широкая цель может уменьшить процент завершённых прибыльных сделок, но увеличить потенциальную прибыль от сетапов, которые её достигают.

Это позволяет сравнивать расстояние до цели, Win Rate и потенциальную прибыль до выбора подходящей конфигурации.

Если панель оценивает цель 0.60R, отображаемые Win Rate и Net Pips рассчитываются по этой цели 0.60R.

Они не обязательно включают всё последующее продолжение движения.

Историческая статистика предоставляется для анализа и сравнения. Она не гарантирует будущих результатов и может отличаться от реальных показателей счёта из-за спреда, комиссии, проскальзывания, задержки входа, котировок брокера и ручного управления сделкой.

Signal Intelligence

ZORYK показывает не только направление сделки.

Панель Signal Intelligence предоставляет дополнительную информацию о текущем состоянии рынка и активном сетапе.

В зависимости от условий она может отображать информацию о:

  • Структуре тренда
  • Импульсе
  • Волатильности
  • Объёме и рыночном спросе
  • Рыночном давлении
  • Текущем спреде
  • Исторических результатах BUY
  • Исторических результатах SELL

Вместо использования множества отдельных индикаторов и попытки самостоятельно соединить всю информацию вы получаете основные данные в одной организованной панели.

Цель заключается не в том, чтобы убрать ответственность трейдера.

Цель заключается в уменьшении неопределённости и более быстром понимании условий вокруг сигнала.

Setup Quality Score

Не каждый сетап формируется в одинаковых рыночных условиях.

Setup Quality Score суммирует степень согласованности нескольких внутренних факторов, присутствовавших при формировании сигнала.

Более высокий показатель означает, что в данный момент совпало больше анализируемых условий.

Высокий показатель не гарантирует прибыльную сделку.

Более низкий показатель не означает, что сделка обязательно будет убыточной.

Это дополнительный уровень информации, который можно изучать со временем.

Вы можете сравнивать результаты сетапов разного качества и самостоятельно решать, какое значение придавать этому показателю в своих торговых правилах.

Current Trade Mission

После активации сигнала панель Current Trade Mission отслеживает его развитие.

Она может показывать:

  • Активировался ли вход
  • Был ли достигнут первый Take Profit
  • Насколько далеко цена прошла в R
  • Остаётся ли основной Take Profit активным
  • Перешло ли движение в стадию продолжения

Следить за активным сетапом становится проще, поскольку все важные стадии организованы в одном месте.

Вам не нужно вручную рассчитывать каждое движение или постоянно искать на графике уже завершённые этапы.

Current Trade Mission не управляет вашей реальной позицией.

Она не передвигает Stop Loss, не закрывает сделку и не изменяет размер лота.

Она визуально отслеживает торговый план ZORYK, в то время как реальное исполнение остаётся под вашим контролем.

Историческая прозрачность

Сигнальная система не должна показывать только текущую возможность.

У пользователя должна быть возможность изучить предыдущие результаты.

ZORYK сохраняет исторические сделки на графике, чтобы вы могли анализировать:

  • Прибыльные сигналы
  • Убыточные сигналы
  • Сетапы BUY
  • Сетапы SELL
  • Небольшие движения
  • Крупные продолжения
  • Трендовые периоды
  • Сложные рыночные условия

Вы можете оценить работу системы в разных условиях вместо того, чтобы судить о ней по одному скриншоту или одной прибыльной сделке.

Исторические сигналы также можно выбирать, чтобы увидеть дополнительную информацию о контексте сетапа.

Это позволяет изучать отдельные входы и понимать, какие условия присутствовали в момент появления сигнала.

Цель — прозрачность.

В оценке сохраняются как успешные, так и неуспешные исторические примеры.

Уведомления и мобильные Push-сообщения

Вам не нужно постоянно наблюдать за каждой свечой M5.

ZORYK может уведомлять вас о подтверждении нового сигнала с помощью:

  • Всплывающих уведомлений MetaTrader
  • Звуковых сигналов
  • Мобильных Push-уведомлений

После настройки MetaQuotes ID в MetaTrader 5 уведомления могут поступать в мобильное приложение MetaTrader.

После получения уведомления вы можете открыть график, проверить полный торговый план и принять собственное решение.

Уведомление не является автоматической командой для входа.

Перед открытием позиции необходимо проверить текущий спред, важные новости, расстояние до Stop Loss и допустимый риск по счёту.

Еженедельные отчёты

ZORYK может создавать автоматический отчёт по сигналам завершённой недели.

Отчёт может включать:

  • Общее количество сигналов
  • Прибыльные сигналы
  • Убыточные сигналы
  • Исторический Win Rate
  • Net Pips
  • Общий недельный результат

Это помогает оценивать всю неделю, а не запоминать только лучшую или худшую сделку.

Отчёт также можно сравнивать с вашим личным торговым журналом и реальным исполнением.

Focus Mode

Историческая информация полезна во время анализа, но иногда необходим более чистый график для наблюдения за активным сетапом.

Focus Mode уменьшает количество ненужных исторических элементов и сохраняет внимание на текущей сделке.

Вы можете использовать полный режим для изучения предыдущих сигналов, а затем включить Focus Mode для более простого торгового экрана.

Focus Mode изменяет только визуальное отображение.

Он не изменяет сигнальную логику.

Как использовать ZORYK

Рекомендуемый стартовый процесс:

  1. Откройте XAUUSD на M5.
  2. Установите ZORYK на график.
  3. Сначала оставьте настройки по умолчанию.
  4. Активируйте необходимые уведомления.
  5. Дождитесь подтверждённого сигнала.
  6. Проверьте Entry, Stop Loss и структуру целей.
  7. Входите как можно ближе к отображаемой зоне входа.
  8. Используйте постоянный и контролируемый риск.
  9. Следуйте одной выбранной модели управления.
  10. Оценивайте серию сигналов, а не один отдельный результат.

Что делать при позднем входе

После получения уведомления сравните текущую цену с исходной зоной входа.

Если цена всё ещё находится рядом с входом, сетап можно анализировать в обычном порядке.

Если цена уже значительно ушла, не следует сразу пытаться догнать движение.

Можно дождаться возврата цены к исходной зоне входа.

Если цена не возвращается, а движение уже сильно развито, пропустить сделку — нормальное решение.

Пропущенная возможность лучше, чем вход с ухудшенным соотношением риска и прибыли.

Дополнительное подтверждение

Сигналы ZORYK разработаны как полноценные сетапы и могут изучаться как самостоятельная система.

Однако некоторые пользователи предпочитают добавлять один простой источник дополнительного контекста.

Например:

  • Направление M15 или H1
  • VWAP
  • Поддержка и сопротивление
  • Рыночная структура
  • Надёжный трендовый индикатор
  • Контекст объёмного профиля VOLURIS

Дополнительное подтверждение не требуется для того, чтобы сделать сигнал ZORYK действительным.

Оно может просто помочь проверить, не движется ли более широкий рынок сильно против текущего сетапа, особенно во время нестабильных условий.

Некоторые пользователи ZORYK торгуют каждый подтверждённый сигнал по одной постоянной модели управления.

Другие объединяют ZORYK со своим существующим методом.

Оба подхода возможны.

Важно не добавлять слишком много фильтров, поскольку это может создать нерешительность и полностью изменить исходную систему сигналов.

Частота сигналов

ZORYK не обещает фиксированное количество сделок каждый день.

Частота сигналов зависит от условий на рынке золота.

В некоторые дни может появиться несколько возможностей.

В другие дни может появиться один сигнал или не появиться ни одного действительного сетапа.

Система ждёт выполнения своих условий вместо того, чтобы постоянно отображать стрелки только ради активности.

Для кого создан ZORYK

ZORYK предназначен для трейдера, который устал принимать каждое решение под давлением.

Для трейдера, который видит возможность BUY или SELL, но всё ещё не знает, где должны находиться правильный Entry, Stop Loss и цели.

Для трейдера, который закрывает позицию слишком рано, ждёт слишком долго или меняет план после входа из-за отсутствия чёткой исходной структуры.

Для трейдера, который хочет получить сигналы, историческую информацию, динамическую статистику, уведомления и руководство по управлению сделкой в одной организованной системе.

Если вы торгуете XAUUSD в MetaTrader 5 и хотите использовать систему, разработанную специально для золота, ZORYK создан для вас.

Важная информация

ZORYK является инструментом технического анализа и не гарантирует прибыль.

Историческая статистика не гарантирует будущих результатов.

Индикатор не контролирует спред, комиссию, проскальзывание, исполнение брокера или решения пользователя.

Торговля золотом связана со значительным риском и может привести к потере капитала.

Сначала протестируйте индикатор на демо-счёте, используйте надлежащее управление рисками и торгуйте только средствами, потерю которых вы можете себе позволить.

ZORYK

Один рынок.
Один полный план.
Создан для золота.
Теперь доступен для MetaTrader 5.


Отзывы 6
Omar Alsaleem
1786
Omar Alsaleem 2026.08.04 02:58 
 

Excellent indicator with Excellent support, I hope Reda to update the indicator to work on all timeframes of gold.

Sopheap569
25
Sopheap569 2026.08.03 13:43 
 

wow good indicator you should up the price.

Adriane07 Rodrigues
97
Adriane07 Rodrigues 2026.07.29 22:05 
 

Melhor custo benefio. otimo indicador!

Рекомендуем также
VWAP Mean Reversion
Avinash Pagadala
Эксперты
XAU VWAP Mean Reversion H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU VWAP Mean Reversion H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Intraday VWAP mean-reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not publ
FREE
EA20 Tanin Ichimoku Cloud
Nhat Tien Duong
Эксперты
TANIN ICHIMOKU CLOUD (EA20): The Ultimate Trend Rider & Prop Firm Shield Trading the Ichimoku Kinko Hyo system manually can be complex and emotionally draining. Are you tired of getting shaken out of massive trends by market noise? Meet EA20 Tanin Ichimoku Cloud , a fully automated trend-following system. It takes the guesswork out of Ichimoku by executing sniper entries and riding the mega trends with zero emotions.   ENTER YOUR KEY HERE:   [  EA20_99999D_TANINCODER_598259741005 ] --
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
Эксперты
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
FREE
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Индикаторы
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Nova SuperTrend Follower
Joseph Chege Githuku
Индикаторы
Nova SuperTrend Follower See the market clearly. Trade with precision. Follow the trend with confidence. The Nova SuperTrend Follower is a powerful, multi-layered indicator combining institutional VWAP with a fully customizable dual EMA system. It cuts through the noise to give you crystal-clear market visibility, perfect entry timing, and early reversal detection. The Core Components VWAP — The Volume Anchor Tracks institutional money flow. Unlike standard averages, VWAP filters out low-volum
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
MACD LevelTrader MT5
Eduard Gluhov
Эксперты
Эксперт  MACD_LevelTrader MT5   создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.  Важно   перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell              5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD +   SMA200, false=вход по MACD  Тестиру
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Эксперты
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Эксперты
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Nikkei225 Gap ContinuationEA
Francesc Jordi Mallol Nolden
Эксперты
Nikkei 225 Gap Continuation EA Automated opening-gap continuation strategy for the Nikkei 225 Nikkei 225 Gap Continuation EA is an automated trading system for MetaTrader 5 designed specifically for the Japanese stock index. It searches for significant opening gaps and enters only when price action confirms a possible continuation in the same direction. The strategy combines the opening gap, a configurable opening range and session VWAP confirmation. It also includes risk-based position sizing,
FREE
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
Индикатор «HLC_bar_MT5 Wyckoff» для MT5 был создан для облегчения анализа во время торговли. Панель HLC использовалась Ричардом Вайкоффом и в настоящее время широко используется в операциях VSA. Вайкофф обнаружил, что использование максимума, минимума и закрытия сделало график намного чище и проще для анализа. Индикатор «HLC_bar_MT5 Wyckoff» позволяет: # Изменить ширину полосы; # Оставьте полосу того же цвета; # И выделите бар, который открывался и закрывался по одной цене. Цвета и ширина легко
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
Эксперты
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro Панель аналитики и мониторинга торгового счета MT5 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — это решение для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанное для пользователей MetaTrader 5. Продукт организует торговые данные MT5 в структурированной веб-панели, позволяя трейдерам просматривать информацию о счете, контролировать открытые позиции, анализировать историю торговли, отслеживать стратегии, вести торговый журнал и изучать статистику эффективности. TradeVison
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Bollinger Bands Gold Reversal Pro
Gaurav Chouhan
Эксперты
Bollinger Bands Reversal Strategy:   Automatically sells at the upper band and buys at the lower band. Smart Position Averaging:   Opens multiple positions to lower entry costs during pullbacks. Optimized for XAUUSD:   Proven results on Gold with high-profit potential. Works best in uncertain sideways Market  How It Works: This expert advisor (EA) capitalizes on mean-reversion in volatile uncertain markets by executing   precision trades when price touches Bollinger Bands : SELL   triggered at
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Easytrading Panel Basic by Vexo
Joseph Brian Ong Gustilo
Эксперты
EasyTrading Panel Basic by Vexo EasyTrading Panel Basic is a free manual trade execution panel for MetaTrader 5. It provides a streamlined workflow for placing market orders with automatic risk-based lot sizing, stop loss, and take profit calculation. The panel works on any symbol and any timeframe. How It Works The panel displays on-chart with your account balance, current lot size, risk percentage, reward-to-risk ratio, and calculated stop loss. All values update in real time as you adjust par
FREE
BTC Trend Scalper MT5
Ardhan Kurniawan
Эксперты
BTC Trend Scalper MT5 Trend Capture Edition — Точный моментный трейдинг для BTCUSD Привет, трейдеры! Я — BTC Trend Scalper MT5, интеллектуальный советник для торговли Биткоином, созданный для захвата импульсных движений с дисциплинированным управлением рисками. Я   не   мартингейл. Я   не   сеточная система. Я   не   робот-игроман. Я — скальпер, следующий за трендом, созданный специально для трейдеров, которые понимают, что сохранение капитала важнее погони за каждым ценовым движением. Моя сп
Supply and Demand DE Inspired EA
Lesiba Shalton Letsoalo
Эксперты
Supply and Demand DE вдохновленный EA Профессиональная торговая система зон спроса и предложения с подтверждением на нескольких таймфреймах Обзор Этот продвинутый Expert Advisor автоматически определяет и торгует высоковероятные зоны спроса и предложения, используя принципы институциональной торговли. EA сочетает классическое определение зон спроса/предложения с современными фильтрами подтверждения, включая Break of Structure (BoS), Fair Value Gaps (FVG) и валидацию на старших таймфреймах. Ссыл
FREE
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
WA_PV_BOX_EFFORT X РЕЗУЛЬТАТ для MT5 Индикатор WAPV Box Effort x Result входит в группу индикаторов пакета (Wyckoff Academy Wave Market). Индикатор WAPV Box Effort x Result для MT5 поможет вам определить цену и объем. Его прочтение состоит в том, чтобы помочь идентифицировать усилие x результат. в волнах, созданных графиком. Индикатор WAPV Box Effort x Result для MT5, когда поле зеленого цвета, означает, что объем соответствует спросу, а когда поле красного цвета. объем в пользу предложения. Чем
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Эксперты
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Gold Beast Pro
Marc Henning Hruschka
Эксперты
Gold Beast Pro MT5 Gold Beast Pro MT5 is a professional automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. The EA is built to operate fully automatically while maintaining stable trade execution and adaptive market behavior under different market conditions. Gold Beast Pro focuses on precision execution, intelligent market participation, and controlled risk management to provide a smooth and efficient automated trading experience. The system is optimized for trader
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Hedge Copier Pro Master
Federico Urbinelli
Эксперты
Hedge Copier Pro — Master EA  — это управляющий модуль высокоскоростного ЛОКАЛЬНОГО копировщика сделок для MetaTrader 5. Он отслеживает ваш проп-счёт и мгновенно передаёт каждое торговое событие на парный Slave EA — с НУЛЕВОЙ задержкой и БЕЗ зависимости от интернета. Разработан специально для трейдеров проп-фирм и включает уникальный режим   ОБРАТНОГО ХЕДЖА : Slave (продаётся отдельно) открывает ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ направление к каждой сделке Master, позволяя одновременно хеджировать два счёта и защ
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Другие продукты этого автора
Voluris Volume profile engine
Reda El Koutbane
5 (7)
Индикаторы
Для самой точной настройки сигналов по золоту напишите мне сейчас, и я отправлю рекомендуемые параметры. VOLURIS — движок Volume Profile Вы уже знаете, как торговать. Вы просто не видите то, что должны видеть. У вас уже было это ощущение. Вы входите в сделку. Цена сразу идёт против вас. Вас выбивает по стопу. А потом — сразу после этого — цена разворачивается и идёт именно туда, куда вы ожидали. Вы были правы. Просто вошли слишком рано. Или слишком поздно. Или и то и другое. Вы смотрите на г
FREE
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Voluris volume engine MT4
Reda El Koutbane
5 (2)
Индикаторы
few free copies left VOLURIS — движок Volume Profile Вы уже знаете, как торговать. Вы просто не видите то, что должны видеть. У вас уже было это ощущение. Вы входите в сделку. Цена сразу идёт против вас. Вас выбивает по стопу. А потом — сразу после этого — цена разворачивается и идёт именно туда, куда вы ожидали. Вы были правы. Просто вошли слишком рано. Или слишком поздно. Или и то и другое. Вы смотрите на график после этого и теперь всё видите. Над вашей точкой входа находился Naked POC.
FREE
Фильтр:
Omar Alsaleem
1786
Omar Alsaleem 2026.08.04 02:58 
 

Excellent indicator with Excellent support, I hope Reda to update the indicator to work on all timeframes of gold.

Sopheap569
25
Sopheap569 2026.08.03 13:43 
 

wow good indicator you should up the price.

Reda El Koutbane
8449
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.08.03 13:50
Thanks a lot! I know the price doesn't fully reflect the real value of ZORYK yet, but since this is my first release, I'd rather prioritize accessibility and let performance do the talking. Glad it's paying off for you
Adriane07 Rodrigues
97
Adriane07 Rodrigues 2026.07.29 22:05 
 

Melhor custo benefio. otimo indicador!

Reda El Koutbane
8449
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.07.29 23:32
Muito obrigado pelo seu comentário! Fico feliz que tenha gostado do indicador e que esteja satisfeito com o custo-benefício. Qualquer dúvida, estou à disposição!
KB70
265
KB70 2026.07.25 10:33 
 

First-class indicator! My purchase was worth it.

Reda El Koutbane
8449
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.07.25 10:34
thank you very much for your kind review
Stephen J Martret
3463
Stephen J Martret 2026.07.23 20:19 
 

Excellent indicator, you can set this up for many different management style approaches and the panel will help you work out what win rate to profit factor points gained to suit your own risk appetite but I have to say above all of that, the developers support is second to none. He helped me with some technical questions and he worked on some ideas I had for hours last night so if you buy this indicator yes you will make profits but also have outstanding support from the developer Reda

Reda El Koutbane
8449
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.07.23 20:25
thank you very much for the detailed review i’m glad the flexibility of zoryk and the support have been useful to you i really appreciate the feedback
JR Chaves
47
JR Chaves 2026.07.22 21:01 
 

Thank you so much for this indi, really helps a lot with confidence! I love it!

Reda El Koutbane
8449
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.07.23 20:26
thank you i’m really glad it’s helping you trade with more confidence and that you’re enjoying it
Ответ на отзыв