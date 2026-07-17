Zoryk Gold





Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5

Вам знакомо это чувство.

Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас.

Проблема не всегда заключалась в направлении.

Настоящей проблемой была неопределённость.

Вы не знали, где именно должна находиться точка входа. Вы не знали, в какой момент торговая идея становится недействительной. Вы не знали, стоит ли зафиксировать более близкую цель или ждать более крупного движения. Вы не знали, является ли текущий сетап действительно сильным или вы просто пытаетесь найти ещё одну сделку.

Золото движется быстро. Хорошая идея без чёткого плана может за несколько секунд превратиться в плохое торговое решение.

Именно для решения этой проблемы был создан ZORYK.

Что такое ZORYK

ZORYK — это полноценная система сигналов и планирования сделок по XAUUSD, разработанная специально для MetaTrader 5 и таймфрейма M5.

Это не обычный стрелочный индикатор, который показывает BUY или SELL и оставляет трейдера самостоятельно принимать все остальные решения.

Каждый подтверждённый сигнал может отображаться вместе с полным визуальным торговым планом:

Точка входа

Stop Loss

Первый Take Profit

Основной Take Profit

Цель продолжения движения

Зона риска

Зоны прибыли

Текущий прогресс сделки

Исторический результат

Вы видите полную структуру до принятия решения.

Вы знаете, где начинается сетап.

Вы знаете, где торговая идея становится недействительной.

Вы знаете, где находится первая цель.

Вы знаете, где расположена основная цель.

Если золото продолжает движение после основной цели, вы можете следовать зоне продолжения вместо того, чтобы потерять значительную часть движения из-за отсутствия дальнейшего плана.

Разработан специально для золота

Большинство индикаторов пытаются работать одновременно на валютных парах, индексах, криптовалютах и разных таймфреймах.

ZORYK был создан по другому принципу.

Он сосредоточен на одном рынке:

XAUUSD.

Золото имеет собственный ритм, волатильность, особенности спреда и скорость реакции. Оно может быстро пройти сотни пунктов, резко развернуться и наказать трейдера за вход, выполненный немного раньше или позже нужного момента.

Поэтому ZORYK создавался с учётом поведения золота, а не путём применения универсальной логики ко всем рынкам.

Рекомендуемое использование

Платформа: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Инструмент: XAUUSD или соответствующий символ золота вашего брокера

XAUUSD или соответствующий символ золота вашего брокера Таймфрейм: M5

M5 Начальная конфигурация: настройки по умолчанию

Ваш брокер может использовать символ GOLD, XAUUSDm, GOLDm или другой суффикс.

Небольшие различия в котировках, свечах, спреде и серверном времени брокеров могут немного влиять на точное время появления отдельных сигналов и историческую статистику.

Полный торговый план

Когда ZORYK подтверждает сетап, на графике может отображаться направление и полная структура предполагаемой сделки.

Уровень входа показывает, где сетап становится активным.

Stop Loss показывает уровень, на котором исходная торговая идея становится недействительной.

Первый Take Profit предоставляет более близкую цель для трейдеров, которые предпочитают быстрее защитить позицию или частично зафиксировать прибыль.

Основной Take Profit показывает главную цель, выбранную в настройках.

Зона продолжения отображает потенциальное развитие движения, если после основной цели сохраняется сильный импульс.

Вместо одной стрелки и необходимости самостоятельно придумывать весь план вы получаете готовую визуальную структуру.

ZORYK не открывает и не закрывает реальные сделки автоматически. Вы самостоятельно принимаете окончательное решение, выбираете размер лота, уровень риска и метод управления позицией.

Настраиваемая система Take Profit

Не все трейдеры хотят использовать одинаковый выход.

Некоторые предпочитают более близкий Take Profit с более высокой исторической частотой достижения.

Другие выбирают сбалансированную цель около 1R.

Некоторые готовы принять меньшее количество полностью достигнутых целей ради возможности захватить более крупное движение.

ZORYK позволяет изменять структуру целей в настройках индикатора.

Вы можете настроить:

Первый Take Profit

Основной Take Profit

Цель продолжения

Более близкая цель, например 0.60R, может быть ориентирована на короткие движения и более быструю защиту позиции.

Цель 1R может предоставить более сбалансированное соотношение риска и прибыли.

Более крупная цель способна захватить большую часть движения, но для её достижения цене необходимо пройти большее расстояние.

Уровень 0.60R является только первой целью. Он не означает максимальный потенциал движения после сигнала ZORYK.

Некоторые сетапы могут продолжаться дальше 1R, 2R или значительно больше, когда золото формирует сильное направленное движение.

Не существует одного идеального варианта выхода для всех трейдеров.

ZORYK позволяет сравнивать разные подходы вместо того, чтобы навязывать каждому пользователю одну фиксированную модель управления.

Изменение Take Profit не изменяет исходный сигнал BUY или SELL и не изменяет оригинальный Stop Loss.

Оно меняет визуальный план управления и историческую оценку, отображаемую на панели.

Динамическая статистика

Это одна из наиболее важных функций ZORYK.

Когда вы изменяете соответствующие настройки Take Profit, историческая статистика внутри панели автоматически пересчитывается.

Вам не нужно предполагать, как другая цель могла бы повлиять на предыдущие сетапы.

ZORYK пересчитывает исторические результаты с использованием выбранной конфигурации и сразу отображает обновлённую информацию на графике.

Панель может показывать:

Исторический Win Rate

Net Pips

Profit Factor

Общее количество оценённых сигналов

Результаты BUY

Результаты SELL

Текущую конфигурацию Take Profit

Измените цель — и статистика изменится вместе с ней.

Более близкая цель может показать более высокий исторический Win Rate.

Более широкая цель может уменьшить процент завершённых прибыльных сделок, но увеличить потенциальную прибыль от сетапов, которые её достигают.

Это позволяет сравнивать расстояние до цели, Win Rate и потенциальную прибыль до выбора подходящей конфигурации.

Если панель оценивает цель 0.60R, отображаемые Win Rate и Net Pips рассчитываются по этой цели 0.60R.

Они не обязательно включают всё последующее продолжение движения.

Историческая статистика предоставляется для анализа и сравнения. Она не гарантирует будущих результатов и может отличаться от реальных показателей счёта из-за спреда, комиссии, проскальзывания, задержки входа, котировок брокера и ручного управления сделкой.

Signal Intelligence

ZORYK показывает не только направление сделки.

Панель Signal Intelligence предоставляет дополнительную информацию о текущем состоянии рынка и активном сетапе.

В зависимости от условий она может отображать информацию о:

Структуре тренда

Импульсе

Волатильности

Объёме и рыночном спросе

Рыночном давлении

Текущем спреде

Исторических результатах BUY

Исторических результатах SELL

Вместо использования множества отдельных индикаторов и попытки самостоятельно соединить всю информацию вы получаете основные данные в одной организованной панели.

Цель заключается не в том, чтобы убрать ответственность трейдера.

Цель заключается в уменьшении неопределённости и более быстром понимании условий вокруг сигнала.

Setup Quality Score

Не каждый сетап формируется в одинаковых рыночных условиях.

Setup Quality Score суммирует степень согласованности нескольких внутренних факторов, присутствовавших при формировании сигнала.

Более высокий показатель означает, что в данный момент совпало больше анализируемых условий.

Высокий показатель не гарантирует прибыльную сделку.

Более низкий показатель не означает, что сделка обязательно будет убыточной.

Это дополнительный уровень информации, который можно изучать со временем.

Вы можете сравнивать результаты сетапов разного качества и самостоятельно решать, какое значение придавать этому показателю в своих торговых правилах.

Current Trade Mission

После активации сигнала панель Current Trade Mission отслеживает его развитие.

Она может показывать:

Активировался ли вход

Был ли достигнут первый Take Profit

Насколько далеко цена прошла в R

Остаётся ли основной Take Profit активным

Перешло ли движение в стадию продолжения

Следить за активным сетапом становится проще, поскольку все важные стадии организованы в одном месте.

Вам не нужно вручную рассчитывать каждое движение или постоянно искать на графике уже завершённые этапы.

Current Trade Mission не управляет вашей реальной позицией.

Она не передвигает Stop Loss, не закрывает сделку и не изменяет размер лота.

Она визуально отслеживает торговый план ZORYK, в то время как реальное исполнение остаётся под вашим контролем.

Историческая прозрачность

Сигнальная система не должна показывать только текущую возможность.

У пользователя должна быть возможность изучить предыдущие результаты.

ZORYK сохраняет исторические сделки на графике, чтобы вы могли анализировать:

Прибыльные сигналы

Убыточные сигналы

Сетапы BUY

Сетапы SELL

Небольшие движения

Крупные продолжения

Трендовые периоды

Сложные рыночные условия

Вы можете оценить работу системы в разных условиях вместо того, чтобы судить о ней по одному скриншоту или одной прибыльной сделке.

Исторические сигналы также можно выбирать, чтобы увидеть дополнительную информацию о контексте сетапа.

Это позволяет изучать отдельные входы и понимать, какие условия присутствовали в момент появления сигнала.

Цель — прозрачность.

В оценке сохраняются как успешные, так и неуспешные исторические примеры.

Уведомления и мобильные Push-сообщения

Вам не нужно постоянно наблюдать за каждой свечой M5.

ZORYK может уведомлять вас о подтверждении нового сигнала с помощью:

Всплывающих уведомлений MetaTrader

Звуковых сигналов

Мобильных Push-уведомлений

После настройки MetaQuotes ID в MetaTrader 5 уведомления могут поступать в мобильное приложение MetaTrader.

После получения уведомления вы можете открыть график, проверить полный торговый план и принять собственное решение.

Уведомление не является автоматической командой для входа.

Перед открытием позиции необходимо проверить текущий спред, важные новости, расстояние до Stop Loss и допустимый риск по счёту.

Еженедельные отчёты

ZORYK может создавать автоматический отчёт по сигналам завершённой недели.

Отчёт может включать:

Общее количество сигналов

Прибыльные сигналы

Убыточные сигналы

Исторический Win Rate

Net Pips

Общий недельный результат

Это помогает оценивать всю неделю, а не запоминать только лучшую или худшую сделку.

Отчёт также можно сравнивать с вашим личным торговым журналом и реальным исполнением.

Focus Mode

Историческая информация полезна во время анализа, но иногда необходим более чистый график для наблюдения за активным сетапом.

Focus Mode уменьшает количество ненужных исторических элементов и сохраняет внимание на текущей сделке.

Вы можете использовать полный режим для изучения предыдущих сигналов, а затем включить Focus Mode для более простого торгового экрана.

Focus Mode изменяет только визуальное отображение.

Он не изменяет сигнальную логику.

Как использовать ZORYK

Рекомендуемый стартовый процесс:

Откройте XAUUSD на M5. Установите ZORYK на график. Сначала оставьте настройки по умолчанию. Активируйте необходимые уведомления. Дождитесь подтверждённого сигнала. Проверьте Entry, Stop Loss и структуру целей. Входите как можно ближе к отображаемой зоне входа. Используйте постоянный и контролируемый риск. Следуйте одной выбранной модели управления. Оценивайте серию сигналов, а не один отдельный результат.

Что делать при позднем входе

После получения уведомления сравните текущую цену с исходной зоной входа.

Если цена всё ещё находится рядом с входом, сетап можно анализировать в обычном порядке.

Если цена уже значительно ушла, не следует сразу пытаться догнать движение.

Можно дождаться возврата цены к исходной зоне входа.

Если цена не возвращается, а движение уже сильно развито, пропустить сделку — нормальное решение.

Пропущенная возможность лучше, чем вход с ухудшенным соотношением риска и прибыли.

Дополнительное подтверждение

Сигналы ZORYK разработаны как полноценные сетапы и могут изучаться как самостоятельная система.

Однако некоторые пользователи предпочитают добавлять один простой источник дополнительного контекста.

Например:

Направление M15 или H1

VWAP

Поддержка и сопротивление

Рыночная структура

Надёжный трендовый индикатор

Контекст объёмного профиля VOLURIS

Дополнительное подтверждение не требуется для того, чтобы сделать сигнал ZORYK действительным.

Оно может просто помочь проверить, не движется ли более широкий рынок сильно против текущего сетапа, особенно во время нестабильных условий.

Некоторые пользователи ZORYK торгуют каждый подтверждённый сигнал по одной постоянной модели управления.

Другие объединяют ZORYK со своим существующим методом.

Оба подхода возможны.

Важно не добавлять слишком много фильтров, поскольку это может создать нерешительность и полностью изменить исходную систему сигналов.

Частота сигналов

ZORYK не обещает фиксированное количество сделок каждый день.

Частота сигналов зависит от условий на рынке золота.

В некоторые дни может появиться несколько возможностей.

В другие дни может появиться один сигнал или не появиться ни одного действительного сетапа.

Система ждёт выполнения своих условий вместо того, чтобы постоянно отображать стрелки только ради активности.

Для кого создан ZORYK

ZORYK предназначен для трейдера, который устал принимать каждое решение под давлением.

Для трейдера, который видит возможность BUY или SELL, но всё ещё не знает, где должны находиться правильный Entry, Stop Loss и цели.

Для трейдера, который закрывает позицию слишком рано, ждёт слишком долго или меняет план после входа из-за отсутствия чёткой исходной структуры.

Для трейдера, который хочет получить сигналы, историческую информацию, динамическую статистику, уведомления и руководство по управлению сделкой в одной организованной системе.

Если вы торгуете XAUUSD в MetaTrader 5 и хотите использовать систему, разработанную специально для золота, ZORYK создан для вас.

Важная информация

ZORYK является инструментом технического анализа и не гарантирует прибыль.

Историческая статистика не гарантирует будущих результатов.

Индикатор не контролирует спред, комиссию, проскальзывание, исполнение брокера или решения пользователя.

Торговля золотом связана со значительным риском и может привести к потере капитала.

Сначала протестируйте индикатор на демо-счёте, используйте надлежащее управление рисками и торгуйте только средствами, потерю которых вы можете себе позволить.

ZORYK

Один рынок.

Один полный план.

Создан для золота.

Теперь доступен для MetaTrader 5.