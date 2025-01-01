Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
- Индикаторы
- Sirikorn Rungsang
- Версия: 2.34
- Обновлено: 20 ноября 2025
- Активации: 6
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни Фибоначчи, что помогает точно определять откаты и потенциальные разворотные точки. Сигналы и оповещения в реальном времени гарантируют, что вы не упустите важные возможности, когда цена входит в ключевые зоны или когда внутри них формируется сигнал разворота. Кроме того, система работает одновременно как индикатор и как сигнальная система (2-в-1), объединяя анализ зон со входами в реальном времени в одном инструменте. Индикатор можно полностью настроить в соответствии с любым стилем торговли.
Ключевая ценность системы
Читайте рыночную структуру ясно и системно.
Система автоматически определяет Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) с чётким разделением Internal и External структуры, что позволяет понимать истинное направление рынка без путаницы.
Определяйте ключевые зоны быстрее других
Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) и Volumized Order Blocks (VOB) генерируются автоматически, выделяя области с высокой вероятностью разворота цены.
Вся важная рыночная информация в одном месте
Система объединяет все ключевые инструменты — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels и данные глобальных торговых сессий — предоставляя полное и структурированное представление о рыночном поведении.
Уверенность в каждом входе
Сигналы разворота в реальном времени и мгновенные уведомления при входе цены в ключевые зоны помогают вам находить правильные торговые возможности в нужный момент.
Прозрачное планирование стратегии и проверяемый бэктестинг
Все зоны остаются видимыми в исторических данных, что позволяет проводить точный бэктестинг и разрабатывать стабильные, воспроизводимые торговые стратегии.
Гибкость под любой стиль торговли, включая ваш уникальный подход
Все сигналы, инструменты и элементы графика можно свободно настраивать в соответствии с вашим методом торговли, и они также плавно интегрируются с The FABLE Pro Suite.
Все данные обновляются мгновенно с движением рынка, обеспечивая всегда актуальный анализ рыночных условий.
Этот индикатор разработан так, чтобы быть одновременно гибким и мощным. Он может использоваться для торговли золотом, основными и второстепенными валютными парами, а также другими активами, помогая вам анализировать рынок и принимать уверенные торговые решения.
I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.