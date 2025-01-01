Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни Фибоначчи, что помогает точно определять откаты и потенциальные разворотные точки. Сигналы и оповещения в реальном времени гарантируют, что вы не упустите важные возможности, когда цена входит в ключевые зоны или когда внутри них формируется сигнал разворота. Кроме того, система работает одновременно как индикатор и как сигнальная система (2-в-1), объединяя анализ зон со входами в реальном времени в одном инструменте. Индикатор можно полностью настроить в соответствии с любым стилем торговли.

🎁 БЕСПЛАТНО! FA

BLE Pro Suite — универсальный набор инструментов для трейдеров, использующих Smart Money Concepts

При покупке этого индикатора вы получите FABLE Pro Suite абсолютно бесплатно!

Мгновенная загрузка после покупки — без ожидания!

Помогает проводить более точный анализ и принимать решения эффективно

Незаменимый инструмент для каждого трейдера, работающего по системе SMC

Ключевая ценность системы

Читайте рыночную структуру ясно и системно.

Система автоматически определяет Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) с чётким разделением Internal и External структуры, что позволяет понимать истинное направление рынка без путаницы.

Определяйте ключевые зоны быстрее других

Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) и Volumized Order Blocks (VOB) генерируются автоматически, выделяя области с высокой вероятностью разворота цены.

Вся важная рыночная информация в одном месте

Система объединяет все ключевые инструменты — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels и данные глобальных торговых сессий — предоставляя полное и структурированное представление о рыночном поведении.

Уверенность в каждом входе

Сигналы разворота в реальном времени и мгновенные уведомления при входе цены в ключевые зоны помогают вам находить правильные торговые возможности в нужный момент.

Прозрачное планирование стратегии и проверяемый бэктестинг

Все зоны остаются видимыми в исторических данных, что позволяет проводить точный бэктестинг и разрабатывать стабильные, воспроизводимые торговые стратегии.

Гибкость под любой стиль торговли, включая ваш уникальный подход

Все сигналы, инструменты и элементы графика можно свободно настраивать в соответствии с вашим методом торговли, и они также плавно интегрируются с The FABLE Pro Suite.

100% работа в реальном времени | Без перерисовкиВсе данные обновляются мгновенно с движением рынка, обеспечивая всегда актуальный анализ рыночных условий.