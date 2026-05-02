Reversion King Indicator

Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА)

Gold Slayer EA

Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигналами BUY и SELL.

Вы научитесь не только торговать, но и эффективно управлять несколькими позициями, а также перекрывать убыточные сделки ранее открытыми прибыльными позициями.

Созданный и оптимизированный для M5, индикатор отлично показывает себя на BTCUSD и XAUUSD, где высокая ликвидность делает сигналы более чистыми и надёжными.

Индикатор предоставляет чёткие сигналы Long и Short с автоматически рассчитанными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR, поэтому управление рисками встроено с самого начала.

Система Multi TP нацелена на три последовательных уровня, позволяя фиксировать часть прибыли на TP1, удерживать позицию до TP2 и оставлять остаток до TP3 на крупных движениях рынка — именно там соотношение риск/прибыль начинает по-настоящему раскрываться.

Сразу после установки стандартные настройки уже оптимизированы для стабильной работы, поэтому вы можете просто установить индикатор на график и сразу начать анализировать сигналы.

Для тех, кто хочет больше контроля, каждый параметр полностью настраивается под ваш стиль торговли.

Вместо фиксированного отклонения вокруг скользящей средней система использует взвешенную kernel regression для расчёта того, где цена действительно должна находиться в текущий момент времени. Благодаря этому Envelope динамически адаптируется и отфильтровывает большую часть рыночного шума, который разрушает большинство стратегий mean reversion. Исторические результаты на ликвидных инструментах показывают стабильный винрейт выше 75% при активированных встроенных фильтрах.

Слой подтверждения включает RSI, Stochastic, фильтр MA Obstacle и Envelopes Filter для трейдеров, которым требуется полное совпадение направления сигналов перед входом.

Любой из этих фильтров можно включать или отключать независимо, не затрагивая основную логику сигналов.

Встроенная статистическая панель отображается прямо на графике и отслеживает каждый сигнал в реальном времени, показывая винрейт, общее количество сигналов, разбивку по TP, чистые пункты и открытые сделки, чтобы вы всегда точно понимали, как индикатор работает именно на вашем инструменте, а не на чьём-то «идеальном» бэктесте.

Полностью поддерживаются уведомления, включая popup, звуковые и push-уведомления со всеми деталями сигнала сразу после появления новой точки входа.

После покупки вы можете свободно связаться со мной через систему сообщений MQL5, если вам понадобится помощь с настройкой или рекомендации по оптимальной настройке фильтров под ваш рынок.

Желаю вам точных входов, чистых разворотов и СОЧНЫХ TP3 вместе с Reversion King!