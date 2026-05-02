Reversion King Indicator

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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА)

Gold Slayer EA

Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигналами BUY и SELL.

Вы научитесь не только торговать, но и эффективно управлять несколькими позициями, а также перекрывать убыточные сделки ранее открытыми прибыльными позициями.

Созданный и оптимизированный для M5, индикатор отлично показывает себя на BTCUSD и XAUUSD, где высокая ликвидность делает сигналы более чистыми и надёжными.

Индикатор предоставляет чёткие сигналы Long и Short с автоматически рассчитанными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR, поэтому управление рисками встроено с самого начала.

Система Multi TP нацелена на три последовательных уровня, позволяя фиксировать часть прибыли на TP1, удерживать позицию до TP2 и оставлять остаток до TP3 на крупных движениях рынка — именно там соотношение риск/прибыль начинает по-настоящему раскрываться.

Сразу после установки стандартные настройки уже оптимизированы для стабильной работы, поэтому вы можете просто установить индикатор на график и сразу начать анализировать сигналы.

Для тех, кто хочет больше контроля, каждый параметр полностью настраивается под ваш стиль торговли.

Вместо фиксированного отклонения вокруг скользящей средней система использует взвешенную kernel regression для расчёта того, где цена действительно должна находиться в текущий момент времени. Благодаря этому Envelope динамически адаптируется и отфильтровывает большую часть рыночного шума, который разрушает большинство стратегий mean reversion. Исторические результаты на ликвидных инструментах показывают стабильный винрейт выше 75% при активированных встроенных фильтрах.

Слой подтверждения включает RSI, Stochastic, фильтр MA Obstacle и Envelopes Filter для трейдеров, которым требуется полное совпадение направления сигналов перед входом.

Любой из этих фильтров можно включать или отключать независимо, не затрагивая основную логику сигналов.

Встроенная статистическая панель отображается прямо на графике и отслеживает каждый сигнал в реальном времени, показывая винрейт, общее количество сигналов, разбивку по TP, чистые пункты и открытые сделки, чтобы вы всегда точно понимали, как индикатор работает именно на вашем инструменте, а не на чьём-то «идеальном» бэктесте.

Полностью поддерживаются уведомления, включая popup, звуковые и push-уведомления со всеми деталями сигнала сразу после появления новой точки входа.

После покупки вы можете свободно связаться со мной через систему сообщений MQL5, если вам понадобится помощь с настройкой или рекомендации по оптимальной настройке фильтров под ваш рынок.

Желаю вам точных входов, чистых разворотов и СОЧНЫХ TP3 вместе с Reversion King!


Отзывы 5
Ilie Neagu
267
Ilie Neagu 2026.06.28 09:18 
 

Reversion King Indicator is a robust and complete tool for traders who prefer counter-trend or scalping strategies on small charts (M5). The fact that it does not repaint and that it offers integrated risk management (SL and TP based on ATR volatility) makes it a much more serious option than simple arrow indicators I highly recommend

Stephen J Martret
3458
Stephen J Martret 2026.06.03 04:48 
 

Amazing and super profitable indicator! Developer is friendly and very supportive as well. So far only 100% winning trades yes there will be losers but the stop loss is small and when you hit those massive (and you will!) large take profits your account will grow fast. Highly recommend!

Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.05.26 21:07 
 

One of the best indicator i've tried and the dev is very good person. thanks a lot

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SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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Gold Slayer
Eugen-alexandru Zibileanu
4.64 (11)
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Gold Market Domination Прецизионная скальпинговая машина, разработанная на QuantConnect (непревзойдённая на рынке золота, пишите в ЛС за настройками) Она создана с одной целью: полное доминирование на рынке GOLD (XAUUSD) с постоянно прибыльными результатами трейдинга. старые сигналы смотрите на нашей странице MyFXBook MeanFX СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Сейчас повышена до 99$ — осталось 2 копии по этой цене, не упустите возможность! Цена повышается на 10$ после каждых 5 продаж! Финальная цена 1666$ Честн
Surfer EA
Eugen-alexandru Zibileanu
4.83 (12)
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Прокатитесь на волнах RSI Surfer EA — это свежий и динамичный Grid Expert Advisor, созданный для навигации по рынку Forex с использованием умной логики на основе RSI в сочетании с подтверждением тренда. ПОПРОБУЙТЕ наши полнофункциональные версии EA для золота: Gold Slayer (будущий лидер рынка) или Quant Invest < Входы Surfer EA основаны на нашем топовом индикаторе: Reversion King (ОТПРАВИТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР TELEGRAM-СИГНАЛОВ — автоматически управляет вашим Telegram-каналом с сигналами) ПОЛУЧИТЕ НАШ
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Quant Invest
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (3)
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Создан для трейдеров, разработан для результатов Высокоточная скальпинговая система, специально разработанная для рынка GOLD (XAUUSD) через QuantConnect. LIVE SIGNAL (не используйте на Darwinex, это лишь демонстрационный стресс-тест — на других площадках результаты будут значительно лучше) Quant Invest был создан для трейдеров с долгосрочным видением, которые подходят к рынку дисциплинированно и с уважением: только одна позиция одновременно, заранее определённые Stop Loss и Take Profit для каждо
King Darwin
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Эксперты
Премиальное решение для торговли золотом KING DARWIN был разработан, чтобы помочь трейдерам добиваться успеха, придерживаясь долгосрочного взгляда на рынок. В основе лежит очень простая концепция: дисциплина и уважение к рискам. Только одна позиция одновременно, заранее установленные Stop Loss и Take Profit для каждой сделки, максимум одна сделка в день и никакой ненужной чрезмерной торговли. LIVE SIGNAL  Готов для Darwinex (Darwinex Ready) — этот советник изначально создавался в первую очередь
MeanReversion Pro System
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Индикаторы
Mean Reversion Pro System Высокоточный индикатор возврата к среднему (Mean Reversion), объединяющий три независимых сигнальных движка с сигналами BUY и SELL, два осцилляторных фильтра и адаптивный мульти-таймфреймовый луч Ганна в одном оптимизированном инструменте, созданном специально для скальпинга. Особенности: Без перерисовки (No Repaint) Мульти-таймфреймовый анализ Автоматические TP и SL Звуковые оповещения Оптимизирован для таймфреймов M3–M5 Определение ложных пробоев по теням свечей (Wick
Super Hero Signals
Eugen-alexandru Zibileanu
4 (3)
Индикаторы
SUPER HERO Signals — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками. Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена — 50$ . Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс. Что делает этот индикатор особенным
Candle Timer and Spread
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Try the Gold Version EA   < Click here Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
FREE
MeanReversion Pro System MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Mean Reversion Pro System MT4 Version A precision mean reversion indicator combining three independent signal engines with BUY and SELL signals , two oscillator filters, and an adaptive multi-timeframe Gann ray, all in a single, optimized tool built for scalpers. No repaint  Multi-timeframe  Auto TP SL  Sound alerts  3m-5m optimized  Wick detection + Candle break The concept: Standard Bollinger Bands only signal when price   closes   beyond the band missing the countless high-probability setup
Bitcoin Emperor
Eugen-alexandru Zibileanu
Эксперты
Правьте криптовалютным рынком Bitcoin Emperor EA   это новый и динамичный эксперт-советник, разработанный для торговли на рынке Bitcoin BTCUSD с подтверждением тренда, используя стратегию, которая доказала свою эффективность с конца 2024 года и остается актуальной по сегодняшний день. ПОПРОБУЙТЕ VIP-эксперта для золота: Gold Slayer Входы Bitcoin Emperor основаны на нашем индикаторе премиум-класса: Reversion King (ОТПРАВИТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР СИГНАЛОВ В TELEGRAM  автоматически управляет вашим Telegram-
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Neuro Gann
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Индикатор неврологического обучения: Установите его на график и позвольте ему самостоятельно найти свои лучшие настройки. Neuro Gann AI — это нейросетевой сигнальный индикатор для MetaTrader 5, который делает то, что большинство инструментов оставляют на вас. Он изучает недавнюю историю и текущее состояние рынка выбранного символа, определяет все лучшие настройки для фильтров индикатора, расстояния Stop Loss и Take Profit, которые дали бы наилучшие результаты, и применяет их за вас. Переключитес
MeanFX Hydra
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Эксперты
Торгуйте связью между Золотом и AUD вместе с Double Headed Hydra Австралия является одним из крупнейших экспортёров золота в мире, поэтому движения XAUUSD часто напрямую влияют на силу австралийского доллара. Когда цены на золото растут, AUD обычно укрепляется, создавая высоковероятные импульсные сетапы на AUDCAD. Этот Expert Advisor создан для определения и торговли в таких рыночных условиях, объединяя ценовое движение золота с трендовым поведением AUDCAD. Это помогает захватывать возможности,
Candle Timer and Spread Met4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
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Gridney Spears
Eugen-alexandru Zibileanu
4.67 (3)
Эксперты
Using Grids with Efficacity and Style Gridney Spears EA is a dynamic Martin Girl Expert Advisor designed to navigate the AUDCAD market with smart ADR based logic combined with trend confirmation from Moving Averages. > TRY our full Version EA for gold:   Gold Slayer  (the future leader of the market) Try our top tier indicator: Reversion King (TELEGRAM SIGNAL SENDER and MANAGER- auto runs your telegram signal channel) >GET OUR HIGH% WINRATE INDICATOR HERE<   Current Status: TESTING PERIOD -  Lea
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The One MeanFX
Eugen-alexandru Zibileanu
Эксперты
One Market. One Strategy. One Winner... Продвинутый торговый советник для золота с интеллектуальной системой хеджирования и восстановления позиций. Попробуйте улучшенную версию: Gold Slayer или Quant Invest < Точки входа One основаны на нашем флагманском индикаторе высшего уровня: Reversion King . ПОЛУЧИТЕ НАШ ИНДИКАТОР С ВЫСОКИМ ПРОЦЕНТОМ УСПЕШНЫХ СДЕЛОК ЗДЕСЬ < Настройки Торговый инструмент: XAUUSD (Золото) Таймфрейм: H1 Рекомендуемый размер депозита: от $2 000 — высокий риск от $5 000 — средн
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Reversion King MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Новый король на рынке — Индикатор + Управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) (ПОЛНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА) Этот индикатор включает в себя продвинутую торговую стратегию, полноценную торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему возврата к среднему (Mean Reversion), основанную на расширениях Envelopes и усиленную несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятностных разворотных точек входа с сигналами BUY и SELL. Индикатор НЕ перерисовыва
Super Hero Signals MT4
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SUPER HERO Signals   — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками. Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена —   50$ . Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс. Что делает этот индикатор особе
Candle Flowing PnL on Chart
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Candle Flowing PnL on Chart This indicator shows PnL realised profits or losses flowing live on chart above or below candle were it took place. The nice part is it groups the same candle result, for example if you closed a grid with multiple positions you will see the result of candle PnL grouped. Basically this indicator helps trading directly from the chart, no need for toolbox windows, you can see live current open PnL , already cloed positions PnL and Today realised PnL You can switch to mo
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Eugen-alexandru Zibileanu
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Trade Panel Manager and Assistant 2026 - “The trading tool we all wish existed when we started trading.” Comes with 3 expansive panels: Main / Grid / Minipanel Trade panel manager is a comprehensive trade management panel for MetaTrader 5, designed for traders who want full control over their entries, exits, and risk without leaving the chart. It handles everything from a single market order to complex grid setups, all through a clean drag-and-drop interface built directly on the chart. The ma
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Фильтр:
Ilie Neagu
267
Ilie Neagu 2026.06.28 09:18 
 

Reversion King Indicator is a robust and complete tool for traders who prefer counter-trend or scalping strategies on small charts (M5). The fact that it does not repaint and that it offers integrated risk management (SL and TP based on ATR volatility) makes it a much more serious option than simple arrow indicators I highly recommend

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.06.28 09:33
thank you very much
Stephen J Martret
3458
Stephen J Martret 2026.06.03 04:48 
 

Amazing and super profitable indicator! Developer is friendly and very supportive as well. So far only 100% winning trades yes there will be losers but the stop loss is small and when you hit those massive (and you will!) large take profits your account will grow fast. Highly recommend!

Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.05.26 21:07 
 

One of the best indicator i've tried and the dev is very good person. thanks a lot

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.26 21:46
Thank you sir
squidme
906
squidme 2026.05.13 07:21 
 

I am surprised with the amazing accuracy of the indicator. Also author is very supportive. You can also join free telegram channel to check the signals quality before buying it

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.13 18:31
thank you very much !
Natthaya Suwannet
43
Natthaya Suwannet 2026.05.11 08:44 
 

An excellent indicator for reversal strategies—easy to use and highly accurate. The developer is very helpful and responsive to questions. I will definitely keep following future upgrades.

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.11 09:04
Thank you very much for your kind review! 🙏
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