Платежи и методы оплаты

На сайте MQL5.community можно не только покупать, но и зарабатывать самому. Из данной статьи вы узнаете, как происходит оплата сервисов MQL5 и вывод заработанных денег, а также как обеспечивается безопасность операций.

Для оплаты сервисов MQL5 можно использовать банковские карты и самые популярные платежные системы. В качестве денежной единицы для расчетов применяются доллары США.



Внимание: Сервисы MQL5 не предоставляют доступ к торгам на финансовых рынках, и здесь нельзя пополнить реальный торговый счет



С самого начала запуска MQL5.community была создана платежная система для оплаты гонорара авторам статей. С тех пор прошло много времени, и на сайте MQL5.com появилось множество сервисов для трейдеров:

Маркет — покупка и продажа торговых приложений, написанных на языках MQL4 и MQL5;

Сигналы — копирование сделок успешных трейдеров с мониторингом результатов и обширной торговой статистикой;

Виртуальный хостинг — лучшее VPS-решение для круглосуточной бесперебойной работы торговых терминалов MetaTrader;

Фриланс — самая большая фриланс-биржа для заказа торговых роботов и технических индикаторов на MQL4 и MQL5;

MQL5 Cloud Network — ускорение оптимизации торговых стратегий на десятках тысяч агентов тестирования.

1. Безопасность операций

Cайт MQL5.com не хранит у себя платежные реквизиты и номера карт. Все введенные при оплате пользователем данные отправляются через защищенные каналы на проверку той платежной системе, которую вы выбрали для проведения оплаты.

Как происходят рекуррентные платежи, если вы дали на них согласие? Платежная система проверяет введенные вами данные на своей стороне и в случае удачной проверки формирует у себя специальный платежный токен, который выдается только сайту MQL5.com. Этот зашифрованный идентификатор может приниматься на оплату платежной системой только со стороны сайта MQL5.com, только по защищенным каналам и только с определенного IP-адреса. Поэтому при рекуррентных платежах мы передаем платежной системе только токен, на основании которого система идентифицирует платежные реквизиты покупателя.



Таким образом, сайт MQL5.com проводит безопасные автоматические платежи, не имея доступа к вашим платежным реквизитам. При этом даже если злоумышленники каким-либо образом получат данный токен, они не смогут его использовать в преступных целях.



Для проведения одноразовой платежной операции или выбора нового метода оплаты при использовании рекуррентных платежей, сайт MQL5.com требует подтвердить действие с помощью кода, который отправляется через SMS или мессенджер Telegram на номер мобильного телефона, указанный в разделе "Безопасность" вашего профиля. Для сохранения номера телефона в профиле его также необходимо подтвердить проверочным кодом. Для смены номера телефона проверочные коды высылаются на оба телефона — на старый и новый. Все эти меры предназначены для максимальной защиты вашего MQL5-аккаунта и для предотвращения несанкционированных финансовых транзакций на нём.



Важно: Для пользования платными сервисами MQL5 необходим действующий номер мобильного телефона, на который могут быть отправлены проверочные коды через SMS или мессенджер

Также в целях безопасности существует лимит на вывод средств. По умолчанию разрешается выводить не более 1 раза в сутки и не более 1000 USD. Администрация сайта MQL5.com при необходимости самостоятельно повышает сумму вывода для успешных продавцов и провайдеров сигналов.







2. Оплата MQL5-сервисов

На сайте MQL5.community пользователям предлагается несколько способов оплаты сервисов MQL. При этом не для всех из них возможен обратный вывод средств.

Вывод со счета возможен на банковские карты и некоторые платежные системы только в пределах той суммы, которую вы заработали. Доступные способы вывода для вашего аккаунта определяются автоматически на основе геолокациии, посмотреть их можно в своем профиле в разделе "Платежи". Имейте в виду, что некоторые платежные системы имеют ограничения по вводу/выводу в зависимости от страны.

В случае ошибочного ввода средств необходимо обратиться в Сервисдеск для разрешения ситуации.

Для оплаты сервисов MQL5 на сайте MQL5.com пройдите несколько шагов:



1. Авторизуйтесь в MQL5.community, откройте свой профиль и перейдите в раздел "Платежи".

2. В меню этого раздела выберите пункт "Оплатить сервисы MQL5".

3. Далее вам необходимо выбрать одну из нескольких поддерживаемых платежных систем, нажав на соответствующую кнопку.

Есть также быстрый способ оплаты сервисов с любой страницы сайта MQL5.community. Для этого наведите курсор мыши на свой профиль в правом верхнем углу и выберите "Оплатить сервисы MQL5".







Сайт MQL5.com не хранит у себя ваши платежные реквизиты и номера карт. Проверку данных при оплате сервисов, покупке в Маркете или подписке на Сигнал проводит на своей стороне та платежная система, которую вы выбрали для проведения оплаты.

Далее мы покажем примеры оплаты банковскими картами.



2.1. Оплата банковской картой



Оплачивать сервисы MQL5 можно с помощью кредитных и дебетовых карт, выпускаемых платежными системами Visa, Mastercard, JCB, UnionPay и другими.



1. Откройте страницу пополнения и выберите способ, нажав на соответствующую кнопку.





2. Укажите желаемую сумму в долларах США и подтвердите платеж. Если ваш счет отличен от долларового, конвертация произойдет автоматически по банковскому курсу.





3. Откроется страница подтверждения платежа, с которой вы будете переправлены на сайт сторонней платежной системы







Необходимо ввести персональные данные и данные своей карты. Подтвердите списание средств с вашего банковского счета. При успешном проведении операции средства зачисляются мгновенно.





Важно: сайт MQL5.com не хранит у себя ваши платежные реквизиты и номера карт. Проверку данных в случае пополнения, покупки в Маркете или подписки на Сигнал проводит на своей стороне соответствующая платежная система.

4. В разделе "Платежи" вам всегда будет доступна полная история проведенных платежей (дата, номер и тип операции, отправитель, получатель и сумма). В поле "Отправитель" указывается часть номера карты и имя ее владельца, в поле "Получатель" — ваше имя или логин на MQL5.community. Эта же информация указывается и в описании операции. Сумма операции отображается синим цветом в конце строки.





5. Теперь вы можете тратить доступные средства по своему усмотрению. Подробнее об этом читайте далее в разделе "Что можно купить в MQL5.community".

2.2. Оплата через другие платежные системы



Помимо двух описанных способов оплаты, сайт MQL5 поддерживает множество других популярных платежных систем Южной Америки, Африки и стран Азии. Использование этих систем может быть более удобным и привычным для жителей этих стран — достаточно выбрать нужный вариант и следовать инструкциям. Оплата через них также безопасна и выполняется в автоматическом режиме.



Важно: сайт MQL5.com не хранит у себя ваши платежные реквизиты и номера карт, даже если был выбран быстрый способ оплаты. Проверку данных в случае пополнения, покупки в Маркете или подписки на Сигнал проводит на своей стороне выбранная вами платежная система.







3. Вывод средств

Предупреждение: существует ряд условий, которые могут препятствовать выводу средств.

Проблема Решение На счете нет заработанных денег Начните зарабатывать с помощью сервисов MQL5.community Вывод разрешен не чаще, чем 1 раз в 24 часа Подождите сутки и повторите попытку вывода Нет статуса проверенного пользователя Пройдите несложную процедуру регистрации в качестве продавца Финансовые операции заблокированы Обратитесь в Сервисдеск для разрешения ситуации

Вывод со счета возможен только в пределах той суммы, которую вы заработали. Введенные через платежные системы средства можно только потратить, обратный вывод не предусмотрен. В случае ошибочного ввода средств необходимо обратиться в Сервисдеск для разрешения ситуации.

Вне зависимости от конкретной платежной системы, для начала процедуры вывода средств со своего счета MQL5.community необходимо выполнить следующие действия:

1. Авторизуйтесь в MQL5.community, откройте свой профиль и перейдите в раздел "Платежи".

2. В меню этого раздела выберите пункт "Снять со счета".

3. Далее вам необходимо выбрать платежную систему для вывода.

Следует помнить, что при выводе средств платежной системой взимается комиссия!

Есть также быстрый способ вывода с любой страницы сайта MQL5.community. Для этого наведите курсор мыши на свой профиль в правом верхнем углу и выберите "Снять со счета".





Далее мы детально рассмотрим пошаговые инструкции по выводу средств на банковскую карту и WebMoney.





3.1. Вывод средств на банковскую карту



Важно: для вывода средства из платежной системы MQL5.community имеются ограничения

Рассмотрим пример вывода средств с MQL5-аккаунта на карту.

1. Откройте страницу снятия со счета, убедитесь, что у вас есть заработанные средства и выберите вывод на карту.





2. Укажите сумму для вывода и детали карты, на которую вы хотите перевести средства, после чего нажмите кнопку "Снять".





3. Подтвердите вывод средств кодом, который придет по SMS на указанный в вашем профиле номер мобильного телефона. В истории платежей в типе операции будет указано перечисление на вашу карту, в качестве отправителя будут указаны ваше имя и фамилия (или логин при их отсутствии), в качестве получателя — часть номера вашей карты, а сумма будет отображаться красным цветом.





Внимание! Подтверждение по SMS требуется только для каждой новой карты. Все карты, на которые успешно выводились средства, попадают в список доверенных. В этот список попадает также карта, с которого был произведен первый ввод средств в систему, при условии, что у пользователя до этого не было ни одной финансовой операции.

Чтобы вывести средства на карту из доверенного списка достаточно указать лишь выводимую сумму и выбрать нужную карту из выпадающего списка. Подтверждения по SMS в этом случае не требуется.

Если ранее использованную для вывода карту вы укажете в качестве новой, то при выводе вновь понадобится подтверждение по SMS, несмотря на то, что данная карта уже находится в списке доверенных.

3.2. Вывод средств через WebMoney

Важно: для вывода средства из платежной системы MQL5.community имеются ограничения

Рассмотрим пример вывода средств с MQL5-аккаунта через систему WebMoney.

1. Откройте страницу снятия со счета, убедитесь, что у вас есть заработанные средства и выберите систему WebMoney.

2. Укажите сумму для вывода (с учетом комиссии 2%) и Z-кошелек, на который вы хотите перевести средства, после чего нажмите кнопку "Снять".





3. Подтвердите вывод средств кодом, который придет по SMS на указанный в вашем профиле номер мобильного телефона. В истории платежей в типе операции будет указано перечисление на ваш Z-кошелек, в качестве отправителя будет указан ваше имя и фамилия (или логин при их отсутствии), в качестве получателя — служебный пользователь-робот MQL5 WebMoney Accountant, а сумма будет отображаться красным цветом.





4. Как заработать на MQL5.community

MQL5.community предоставляет успешным трейдерам и разработчикам торговых роботов отличные возможности для заработка. Для этого доступны следующие сервисы.

Фриланс . Если вы пишите торговые приложения, то можете найти себе заказы от других трейдеров. Отличительной особенностью сервиса Фриланс является его безопасность. Заказчик и исполнитель защищены от недобросовестных действий противоположной стороны на всем протяжении совместной работы.

Статьи . Вы можете стать автором статей по программированию на языке MQL5 и созданию автоматических торговых систем. Гонорары за статьи начинаются от 200 USD, все подробности вы можете узнать в теме "Пиши и зарабатывай на MQL5" нашего форума.

Маркет . Продавайте приложения, написанные на языках MQL4 и MQL5. Пройдите регистрацию в качестве продавца и публикуйте свои приложения в магазине.

Сигналы . Вы можете торговать на своем счете вручную или с помощью робота и продавать торговые сигналы. Таким образом, вы можете зарабатывать не только на рынке, но и за счет подписок на ваш Сигнал.

MQL5 Cloud Network. Установите агентов тестирования и разрешить им участвовать в работе MQL5 Cloud Network. Заработанные деньги можно вывести или потратить в Маркете, подписаться на Сигналы и сделать заказ во Фрилансе.





5. Что можно купить в MQL5.community

MQL5.community является уникальной площадкой, где трейдеры могут найти все необходимые сервисы. Здесь вы можете заказать разработку торговых роботов, арендовать виртуальный хостинг, быстро оптимизировать торговую стратегию и скачать в Маркете готовые торговые приложения.



Фриланс . Если у вас есть торговая стратегия, но вы не умеете программировать на MQL4/5, то с помощью этого сервиса вы получаете простую, контролируемую и безопасную возможность найти разработчика, который реализует вашу идею в виде готовой программы. На главной странице сервиса регулярно публикуется Топ-10 программистов по количеству выполненных работ — среди них вы легко сможете найти лучшую кандидатуру.

Маркет . Это один самых привлекательных сервисов MQL5.community с точки зрения трейдера. Здесь вы сможете приобрести (а в некоторых случаях скачать бесплатно) полностью готовые для использования MQL5-программы: советники, индикаторы, панели управления и пр. Для удобства использования сервис Маркет интегрирован в торговые терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Достаточно авторизоваться на MQL5.community, и вы сможете совершать покупки непосредственно через пользовательский интерфейс клиентского терминала MetaTrader.

Сигналы . Если у вас нет собственной прибыльной системы, вы можете присоединиться к тем, кто успешно торгует. Получая торговые сигналы от замониторенных счетов с хорошей историей и выполняя по ним сделки, вы рискуете меньше, чем начав торговать самостоятельно без проверенной стратегии. Для новичков это зачастую самый простой способ инвестировать свой рисковый капитал.

MQL5 Cloud Network . Если вам недостаточно собственных агентов тестирования или требуется провести оптимизацию в сжатые сроки, вы можете взять в аренду простаивающие мощности у других участников MQL5.community.

Виртуальный хостинг. Используя средства вашего аккаунта в MQL5.community, вы можете оплачивать услуги виртуального хостинга ваших торговых терминалов MetaTrader. Подробнее о том, что это такое и как работает, вы можете прочитать в статье "Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг".



















