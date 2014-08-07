Как правильно подать Продукт для продажи в Маркете?

MetaTrader Market является самым большим магазином приложений для автоматической торговли, именно здесь разработчики торговых роботов и технических индикаторов могут получить достойное вознаграждение за свой труд. Логотип, описание и скриншоты чрезвычайно важны для публикации в Маркете, ведь потенциальные покупатели пройдут мимо вашего приложения только потому, что он плохо оформлен. Значительная часть покупок совершается только после того, как глаз зацепится за его логотип на витрине Маркета, и потенциальный покупатель обязательно должен захотеть его скачать. Поэтому правильное оформление крайне важно для достижения успеха.

Так как полноразмерный логотип продукта не может превышать размера 200х200 пикселей (а для показа на общей витрине размер и того меньше), то очень важно использовать это небольшое пространство с максимальной пользой, чтобы потенциальный покупатель смог получить правильное первое впечатление. Например, посмотрим на эксперта Advanced Moving Average - его логотип не только хорошо оформлен, но и при наведении на него курсора выезжает краткое четкое описание, поясняющее заложенную в него идею.











В качестве другого примера поищем в Маркете программу по слову "тренд", и мы увидим в результатах поиска более 50 приложений. Выберем только один ряд на витрине и посмотрим на их иконки и краткое описание. Для удобства сравнения сначала показаны иконки, а ниже под каждой картинкой показано выезжающее описание.







Логотипы большинства из них мало что говорят покупателю, а сами короткие описания большинства этих программ не раскрывают заложенную в них идею. Таким образом, потенциальный покупатель мало что поймет как из самого логотипа, так и из его описания.



Если вы хотите, чтобы трейдеры зашли на страницу вашего Продукта, то вам необходим в первую очередь правильный логотип для витрины Маркета. Иначе покупатели просто пройдут мимо него к другим лучше оформленным программам. Потенциальные покупатели видят на витрине Маркета ваш Продукт в виде иконки, которая является визитной карточкой.







Теперь, когда вы знаете, почему логотипы продуктов так важны для скачивания в Маркете, давайте посмотрим, как сделать их по-настоящему правильными.





Как создать правильный логотип

Графический формат: логотип и все остальные картинки лучше всего оформлять в формате PNG, так как он сохраняет постоянное качество при редактировании и передаче. Крайне не рекомендуется использовать JPG.



Правильный логотип должен быть достаточно простым, описывать базовые идеи продукта и не иметь мелких деталей, которые никто не разберет. Слишком красочная или перенасыщенная оформительскими эффектами картинка также не подходит в качестве логотипа. В идеале для создания логотипа достаточно 3 - 4 цветов и пары понятных узнаваемых образов. В надписи для логотипа допустимы широко известные и понятные каждому трейдеру торговые термины, которые помогают раскрыть идею, например, Buy, Sell, тренд и т.д. Шрифты для текста лучше использовать простые, без засечек и завитушек, чтобы прочитать мог каждый.



Например, если предлагаемый торговый робот торгует в канале по тренду, то можно изобразить как сам канал, так и сам тренд, показав на нем места покупки и продажи. Вот несколько примеров правильных логотипов:







Эти логотипы достаточно хорошо передают назначение предлагаемых программ, не перегружены цветами и деталями. Хотя некоторым из них не достает текста, место для которого вполне хватает. Для Spread Recorder можно было бы явно изобразить спред между двумя ценами и лучше визуализировать понятие "запись в файл".



Не стоит выбирать для логотипа изображения денег, гор золота и прочей блестящей мишуры. Это не только ничего не говорит о самом продукте, но и будет плохо принято потенциальными покупателями, которые хорошо знают пословицу "Не всё то золото, что блестит". Примеры безвкусных логотипов:





Кроме того, плохой идеей является использование для логотипа мультяшных героев, "милых" зверушек или "просто прикольных картинок, которые вы нашли где-то в интернете". Люди приходят в Маркет за вполне конкретными и понятными вещами, которые им необходимы, и галерея вычурных картинок им не нужна. Примеры плохих логотипов:







Ну и, конечно же, логотип может быть плох просто потому, что в нем ничего нельзя понять. То есть либо картинка слишком мелкая и размытая, либо изображено нечто непонятное:







Таким образом, правильный логотип для Продукта:

описывает заложенную в нем идею;

не использует размытую, крикливую, непонятную или неприличную картинку;

не содержит мелкие элементы, которые трудно рассмотреть;

использует небольшое количество совместимых цветов;

может содержать краткий понятный и легко читаемый текст.





Закажите логотип у профессионалов

Создать правильный логотип не так уж и просто, особенно если вы не являетесь дизайнером. В этом случае самым простым решением будет обратиться к тем, кто это умеет делать - заказать иконки для своего продукта профессионалам. Раздел Фриланс позволяет заказывать не только программы для терминала MetaTrader, вы можете попробовать найти здесь и дизайнера.

Кроме того, существует множество специализированных площадок, где можно найти дизайнера. Например:





Вы можете добавить до 12 скриншотов в описание, пользуйтесь этим



При подготовке скриншотов графиков рекомендуется использовать стандартную цветовую схему "Black and White" (черные цвета на белом фоне). Эта схема наиболее совместима с дизайном витрины магазина и не будет раздражать взгляд покупателя нестандартным набором цветов.

Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей. Если потенциальный покупатель зашел на страницу вашего приложения, то необходимо показать возможности вашего Продукта максимально понятно. Например, если вы публикуете программу для распознавания паттернов, покажите несколько найденных паттернов на графике. Сделайте хорошие крупные скриншоты и снабдите их поясняющими надписями.





Не стоит пытаться в один скриншот втиснуть много мелких деталей. Вот пример того, как не надо делать:





Ведь можно было вместо одного скриншота сделать серию из 2-3, на которых показать все распознаваемые паттерны более крупно, а сам текст сделать читаемым. Это касается и ценовых графиков - старайтесь не использовать слишком мелкие масштабы, дайте пользователям возможность рассмотреть детали. И не используйте без необходимости нестандартные цветовые схемы, не выводите в комментариях текст (сообщения от функции Comment), который заслоняет график. Выделяйте привычными цветами сигналы на покупки и продажу (синий и красный). Вот такой скриншот будет неправильным.







Если мы немного приложим усилий, то сможем сделать из него вариант получше.







Здесь выбран более крупный масштаб графика, выставлена стандартная цветовая схема "Black & White", убрана мешающая надпись, название паттерна выполнено другим штрифтом и цветом, места прорыва треугольника дополнительно обозначены красным контуром. Сами стрелки прорыва треугольника также раскрашены в привычные для большинства трейдеров цвета. Такой скриншот практически не содержит лишних деталей и показывает только саму основную идею.



Помните: просмотр галереи скриншотов - это первое и самое легкое занятие для потенциального покупателя, если он все же зашел на страницу вашего продукта. До чтения описания он может и не дойти, если его не заинтересуют ваши картинки.







Требования к логотипам - размер 200x200 пикселей

Большой логотип предназначен для показа в разделе Маркета на сайте и должен иметь размер 200x200 пикселей. Маленький логотип показывается в клиентском терминале и должен иметь размером 60x60 пикселей. При заливке большого логотипа из него автоматически создается маленький, но лучше самому создать оба логотипа, чтобы не произошло потери полезной информации при автоматической конвертации.

Рекомендуется использовать для логотипов графические файлы в формате PNG, также разрешены, но нежелательны GIF, JPG и JPEG.

Требования к скриншотам - размер 640x480 пикселей

Каждый продукт может содержать до 12 скриншотов, которые иллюстрируют его функционал. Скриншоты должны быть строго определенного размера - 640х480 пикселей.

Рекомендуется использовать для иллюстраций в описании графические файлы в формате PNG, также разрешены, но нежелательны GIF, JPG и JPEG.

Крайне не рекомендуется сжимать картинки большого размера до требуемого стандартом, так как при этом чаще всего происходит потеря качества и резкости. Лучше предварительно задать необходимые размеры графика (терминала, тестера и т.д.) и после этого сделать скриншот. Тогда вам не придется сжимать картинку до требуемых 640x480 пикселей.



Как делать скриншоты тестирования

Эксперты (торговые роботы) являются самыми популярными продуктами в Маркете. Большинство продавцов используют для них скриншоты из тестера. Сделайте серию скриншотов, которые показывают процедуру тестирования в действии, покажите в правильной последовательности:

настройки тестера для одиночного тестирования

параметры эксперта для одиночного тестирования отчет о тестировании

Если необходимо показать процедуру оптимизации торгового робота, то добавьте еще:

настройки тестера для выполнения оптимизации параметров эксперта диапазон и шаг параметров эксперта для оптимизации результаты оптимизации

Такое описание в виде последовательных картинок позволит получить представление, даже не заглядывая в описание Продукта. Вы можете показать на одном скриншоте настройки тестера и параметры эксперта. Но при этом нужно сделать все правильно. Большинство продавцов делает скриншоты о тестировании, не задумываясь о качестве. Они сначала делают скриншот, а потом сжимают его в редакторе до нужного размера. В результате картинка получается нужного размера, но резкость теряется.





Качество ухудшилось, но автор как бы не виноват - он же сделал терминал максимально узким, но все равно ширина скриншота оказалась более 640 пикселей и картинку просто уменьшили до нужного размера. На самом деле, в данном случае можно было не сжимать саму картинку, а отредактировать сам скриншот в графическом редакторе. Достаточно было сделать более узкими размеры контролов в настройках тестера и избавиться от лишнего столбца "Steps" в параметрах эксперта. И мы получим картинку гораздо лучшего качества, не потеряв никакой важной информации.







Результаты тестирования и график баланса также можно совместить.





Отчеты о трейдах и графики распределения по часам/дням входов также можно совместить без потери качества:







Оставшиеся графики из отчета тестирования также можно скомбинировать.





Как видите, можно визуально показать результаты тестирования, не прибегая к сжатию скриншотов, и при этом все данные сохранены и представлены.





Делайте правильные иллюстрации для Маркета

Вы можете потратить массу сил на написание и тестирование отличной программы для Маркета, но все они будут перечеркнуты, если никто не скачает ваш Продукт. А для того, чтобы потенциальный клиент загрузил ваше приложение в терминал MetaTrader, он должен заметить ваш Продукт среди сотен других на витрине магазина. Поэтому правильный логотип - это ключевой момент для успеха вашей программы.

Второй важной вещью являются хорошо оформленные иллюстрации в описании на странице в Маркете, которые прямо показывают возможности и подчеркивают достоинства вашего Продукта по сравнению с другими такими же программами. И, конечно же, не забывайте, что трудно сделать хорошие иллюстрации для программы, у которой ужасный графический интерфейс.

Вот еще несколько полезных статей, раскрывающих тему продающего оформления продуктов:

Учитесь на примерах, ищите в Маркете продукты с хорошим оформлением и перенимайте опыт. Правильно подавайте свои Продукты в Маркете, это поможет получить скачивания и продажи!





